Эта девушка в отпуске уже три года

Все фотографии из личного архива Маартье Смит

Впервые я встретил Маартье Смит в хостеле в Боготе еще в 2013 году. Мы провели вместе несколько вечеров с ней и её австралийской подругой Чоппи, и в итоге все стали друзьями на Facebook. Когда я вернулся домой в Нидерланды, там постоянно шёл дождь, в отличие от того, что происходило на странице Facebook Маартье, где, казалось, не было ничего, кроме солнечных жемчужных пляжей и групп полуголых туристов.

Насколько долго можно быть в отпуске? В случае Маартье – три года. Я поговорил с ней по Skype, чтобы получить некоторое представление о том, как, чёрт возьми, такая поездка вообще возможна.

Videos by VICE

VICE: Привет, Маартье! Где ты находишься в данный момент?

Маартье Смит:Сейчас я в Израиле. Я остановилась у друга, с которым познакомилась в Гондурасе. Когда я планировала свою поездку сюда, то обнаружила, что у меня на Facebook 32 друга из Израиля, поэтому не было необходимости искать хостел.

Ты довольно легко заводишь знакомства. Мы пошли чего-нибудь выпить, как только познакомились, несмотря на то, что ты была уставшей после долгой автобусной поездки.

Это верно. Я считаю, что когда ты так долго путешествуешь, главное – заводить друзей. Если у тебя меньше времени, ты обычно просто перескакиваешь с одной локации на другую. Ещё я осматриваю достопримечательности, но это не является моей основной целью. Я уже давно перестала покупать сувениры. Никому не нужна сумка, полная бесполезной ерунды.



В твоём чемодане есть что-то, что было там три года назад?

Ага, мой серый свитер. Хотя, нет, я его купила на своей первой остановке. Поэтому, нет, ничего.

Что люди думают о твоём непрерывном отпуске?

Многие интересуются, не отказываюсь ли я возвращаться домой из-за чего-то плохого, что со мной произошло. Но дело не в этом: я работала руководителем проектов в компании по разработке программного обеспечения, и моя жизнь была обычной и хорошей. Часто люди удивляются, что я делаю со своей жизнью, и как я могу всё это себе позволить.

Ну, и как же тебе удаётся оплачивать всё это?

Я много накопила. Больше, чем несколько тысяч. Ещё я весьма малобюджетный путешественник, а иногда я могу устроиться на работу, если это необходимо. Я пять месяцев проработала инструктором по дайвингу на гондурасском острове Ютила. Я работала на комиссионной основе в туристической компании на Галапагосских островах. Обычно работа всего лишь покрывает мои затраты, но иногда я могу немного и накопить. Также помогает то, что я постоянно завожу друзей, у которых есть койка, на которой я могу переночевать.

Основная тема фотографий у тебя на Facebook, кажется, «пляжи и коктейли». Не надоедает ли это в какой–томомент?

О, это обычно те фотографии, на которых меня отмечают. Я не живу поверхностной жизнью: дружба, которую я завожу, содержательная и искренняя, и мы иногда путешествуем вместе месяцами. Мы находимся в одном автобусе на протяжении многих часов, мы останавливаемся в одном номере — в сущности, мы живём общей жизнью. Если ты знаешь, что ты будешь зависать с кем-то всего лишь непродолжительное время и потом, скорее всего, никогда не увидишь этих людей снова, ты с большей вероятностью откроешься им. Это так называемый феномен исповедания — с водителями такси и барменами это происходит постоянно.

Ты не скучаешь по своей семье и друзьям?

Я люблю свою семью, но я не скучаю по ней. Мы регулярно связывается по Skype, а когда не связываемся, то они просто думают, что отсутствие новостей – это уже хорошая новость.

Ты часто болеешь?

Не особо. За три года у меня два раза было пищевое отравление. Первый раз это случилось, когда я была в Гватемале, и я искренне думала, что умираю. Я поехала в больницу и там мне вручили горшок. Сначала я не была уверена из-за языкового барьера, но потом поняла, что они хотят, чтобы я сходила по-большому в этот самый горшок. Я подумала: «Чёрта с два! Я ни за что не стану этого делать», но потом медсестра достала резиновую трубку и сказала мне лечь на бок для клизмы. Внезапно горшок перестал выглядеть таким уж ужасным. Мне назначили сильную антибиотикотерапию и после неё все наладилось.

Ты часто попадала в опасные ситуации?

Меня никогда не грабили или что-то в этом духе, но пару раз я попадала в неловкие ситуации. Не так давно я была в Иордании, и я сошла с автобуса посреди пустыни, в месте, где было всего три машины и не было такси. У меня не было выбора, кроме как сесть в одну машину с мужчинами, на чьём языке я не говорила. Эта поездка точно была не из приятных, особенно потому, что водитель сделал крюк, который я знала, что мы не должны были делать. Но в конечном итоге ничего плохого не произошло.

Трудно поддерживать свою личную жизнь, когда всё время путешествуешь?



Любовь за границей отличается от той, что дома. Отличие в том, что ты не столько вкладываешь в неё, а просто хорошо проводишь время. Вы говорите друг другу: «Если я соскучусь, мы довольно скоро где-то встретимся». Я без проблем могу договариваться о встрече, но я никогда не позволю ей запороть моё расписание.

Так что, ты пока ещё не встретила любовь всей своей жизни?

В какой-то момент я рассматривала поездку в Австралию с парнем, которого я встретила, но время было неподходящим. Я была в Гондурасе и только получила свой диплом по дайвингу. Я сильно по нему скучала пару недель, но я довольно быстро поборола это.

Ты когда-нибудь вернёшься в Нидерланды?

Когда я бронировала свой билет в одну сторону три года назад, я и представить себе не могла, что это продлится так долго. Но сейчас это моя жизнь. Если я хочу работать, я всегда могу найти работу, и я всегда убеждаюсь, что у меня есть какой-то минимум сбережений на всякий случай. Я не думаю, что будет большой проблемой вернуть назад свои старые будни, когда я вернусь. Я знаю много народу, и я думаю, я всегда смогу найти работу благодаря моим связям. Или, может быть, я открою своё маленькое дело. Я не знаю.

Звучит довольно прямолинейно, когда ты это так преподносишь.

Так и есть! Иногда я удивляюсь, почему больше людей не поступают так же. Возможно, народ слишком неуверен касательно практических моментов, таких как страховка и т.д. Я уверена, что каждый, кто продолжает усердно трудиться в офисе, с завистью просматривая мои альбомы на Facebook, может жить абсолютно такой же жизнью. Я не понимаю, почему люди не делают также, как и я.