Этот парень зарабатывает продажей липовых праздников корпорациям

«Вчера был Национальный день поцелуев для рыжих. Почему-то мне никто о нём не говорил до сегодняшнего дня».



Это Конан О’Брайен в монологе, который он зачитал 13 января 2015 года. И он прав. 12 января – это действительно День поцелуев для рыжих, пусть и исключительно по названию. Существуют тысячи этих дурацких «Национальных дней», и многие из них могут пройти мимо вас, если их не искать. На каждый день в году их в календаре по нескольку штук. Просто возьмите для примера текущую неделю. 3 апреля, в частности, было Национальным днём шоколадного мусса, Всемирным днём вечеринок и Национальным днём нахождения радуги. 4 апреля отмечаются Национальный день кордон блю, Национальный день объятий для газетчиков и Национальный день обходов, а 5 апреля – это Национальный день карамели и Национальный день батончиков с изюмом и специями, а также несколько других праздников.

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Почему эти дни существуют?

Происхождение многих из них неясно. Очень многие из праздников определённых товаров родом из местных и национальных прокламаций, к примеру, рейгановский «День мороженого». Другие, что неудивительно, родом из договорного корпоративного маркетинга – к примеру, «Самый сладкий день», который был откровенно выдуман сборищем кондитерских компаний. Но есть и немало таких, которые происходят совершенно случайно, например, Национальный день «Говори как пират» 19 сентября, который был шуткой узкого круга друзей, получившей вирусную популярность. Национальный день поцелуев для рыжих, который пропустил Конан, был кампанией одного парня на Facebook по противодействию Национальному дню пинков для рыжих, вдохновлённому серией «Южного парка».

Вы, вероятно, видели, как подобные ничем не подтверждаемые и малоизвестные «праздники» распространяются в Twitter, как лесные пожары, для чего они, собственно, и создаются. Сюжеты в утренних программах, где они становятся дешёвым и простым материалом, также помогают сохранить некоторые из них в памяти народной. То же самое касается монологов поздно вечером, как в случае Конана. Эти дни отчасти являются продуктом современной эры СМИ, так как проглатываются и распространяются людьми в социальных сетях, а затем утаскиваются сайтами, страстно желающими создавать годный к распространению #контент.

Но ещё можно поблагодарить Марло Андерсона из Мандана (Северная Дакота) с населением 20 000 человек.

В 2013 году Андерсон начал создавать архив всех этих «праздников» в одном центральном узле, Календаре национальных дней. Сначала он выискивал их в порядке интересного хобби. Позже это стало работой.



«Четыре года назад я услышал, что существует Национальный день попкорна, а я немного помешан на попкорне, поэтому я поискал в сети, откуда взялся этот день, но не смог найти никакой информации, – говорит он. – Я подумал, что это странно, поэтому мы [основали сайт]».

Для заполнения своего календаря Андерсон воспользовался старыми отчётами Конгресса, а также Календарём событий Чейза (руководством по праздникам, существующим с 1957 года). Спустя много часов поиска информации он стал основным ресурсом на эту тему. Вскоре, говорит он, за ним начали следить СМИ, и «просто как бы случился взрыв».

Большинство этих праздников, говорит он, существовали десятилетиями, но никогда не обладали особой значимостью. Ситуация меняется. 28 маякрупные бренды вроде Jack in the Box иMcDonald’s, без сомнения, включат в свой ежедневный маркетинговый блиц Национальный день гамбургера. Он, вероятно, выйдет в тренды на Twitter, и с этим импульсом тесно связан Календарь национальных дней. Сайт рассылает оповещения для обычных СМИ с указанием знаменательных дат на каждый день; в его рассылке 20 000 изданий и деятелей индустрии развлечений. Этот охват превратил Андерсона в фактического царя дурацких липовых праздников.

«Мы как бы завоевали этот авторитет, и люди начали спрашивать, нельзя ли зарегистрировать у нас новые дни», – говорит он.

Сегодня Календарь национальных дней – это полностью коммерческая организация, которая уже не только перечисляет эти дни, но и продаёт их. Андерсон прибег к монетизации посредством продажи праздников через процесс подачи заявок. По его словам, Календарю приходит около 18 000 заявок в год, и из них в «Национальные дни» превращаются около 30. Каждую неделю для прополки этого поля собирается отборочный комитет из четырёх человек. Если он достигает полного согласия по поводу предложенного дня, он движется дальше. Затем согласно утверждённым заявкам можно выбирать пакеты, цены на которые составляют не менее 2300 долларов и включают различные уровни вовлечения.

Обычно его клиентами являются некоммерческие организации, и, по словам Андерсона, его персональный фаворит из «зарегистрированных» им дней – это Национальный день астронавтов 5 мая – именно в этот день Алан Бартлетт Шепард-мл. в 1961 году отправился в космос.

Разумеется, также очень активно участвуют корпорации.

В прошлом году сайт продал день маркетинговому мозговому тресту Jeep, породивДень джипа 4 x 4 4 апреля (улавливаете?). 14 августа – это Национальный день фахиты, на который подала заявку франшиза мексиканских ресторанов On the Border. Андерсон не является государственным агентом, он не обладает никакой лицензированной властью, и эти Национальные дни не пользуются национальным признанием в реальном смысле слова, но это, по-видимому, большой роли не играет. Клиентов к Андерсону приводит надежда на то, что они получат некую вирусную популярность и, возможно, улучшат дела.

Успех календаря стал для него совершенным сюрпризом. В миру он – президент Zoovio, компании, занимающейся оцифровкой библиотек VHS-видеокассет, и Awesome 2 Products, местного предприятия по ремонту компьютеров в окрестностях родного Мандана. Он, вероятно, не уйдёт с этих работ в ближайшее будущее, так как сейчас у Календаря национальных дней есть собственный персонал. Но как знать? Случались и более странные вещи. К примеру, Национальный день подбрасывания кабачков на соседское крыльцо (кстати, 8 августа).



«Я никогда не думал, что [календарь] выйдет на этот уровень, – говорит он. – Я смеюсь над этим каждый день. Иметь в жизни такую роль потрясающе».

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