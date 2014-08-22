Этот парень приглашает вас в свой ночной клуб для трезвенников





Селфи Мартина Андеррсона

В Стокгольме (откуда я родом) открылся новый клуб и я не уверена, что хочу в него попасть. Интересно, что он называется «Sober» (Трезвенник), и как вы можете догадаться, чтобы попасть туда вы должны быть трезвым как стёклышко. Эта концепция меня удивила и заинтересовала, так что я позвонила парню-зачинщику этой идеи – комику по имени Мартен Андерссон – чтобы понять, сможет ли он убедить меня попробовать сходить в этот Sober.

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VICE: Привет, Мартен. Почему ты решил открыть клуб, где алкоголь запрещён?

Мартен Андерссон: Привет. Шведы должны проснуться и прекратить прославлять и боготворить выпивку, как мы делаем это сейчас. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить всё время в пьяном угаре. Я хочу вдохновить людей и показать им, что можно чертовски веселиться и без алкоголя. Я хочу предложить альтернативу обычному накачиванию себя алкоголем.

Как ты будешь контролировать потребление алкоголя в клубе?

У нас будет стоять алкотестер при входе. Если посетитель слегка пьян, ему придётся прогуляться вокруг квартала. Никто не попадает внутрь, если аппарат покажет наличие алкоголя.

И если ты засечёшь пьяного внутри?

Тогда нам придётся его попросить из клуба.



А что если посетители начнут баловаться наркотиками вместо алкоголя?

Мы должны быть очень осторожны в этом вопросе. У нас будет политика нулевой терпимости в отношении любого вида опьянения.



Что вы будете предлагать своим гостям, чтобы восполнить отсутствие алкоголя?

Отличный ночной клуб с первоклассными ди-джеями, безалкогольные напитки, сделанные с любовью, и, надеюсь, захватывающая атмосфера. Клуб будет таким же, как и любой клуб в Берлине, Лондоне или на Ибице – только без пьянчуг.

Я слышала, вам пришлось сменить место для вечеринки по случаю открытия потому, что вы продали очень много билетов.

Да, это было здорово! Сначала мы сняли помещение с небольшим количеством мест с идеей сделать вечеринку расслабленной и неброской, но потом все сошли с ума, и мы продали 300 билетов в течение всего нескольких дней. Так что теперь мы планируем, что у нас будет два танцпола – на одном будет играть поп-музыка для людей, которые не так любят техно как я, а на втором будет дип-хаус, где будет играть только электронная музыка.

Ты уже рассказывал шведским СМИ о своих сумасшедших вечеринках с огромным количеством алкоголя. Я так понимаю теперь ты завязал?

Да, их у меня было предостаточно. Я не пью уже шесть месяцев. Это здорово, я никогда не чувствовал себя лучше. Теперь я намного спокойнее. Я чувствую себя лучше, я выгляжу лучше, и моя самооценка ещё никогда не была на таком высоком уровне. Я горжусь собой, таким я никогда не был прежде.



Это звучит круто.

Да, решения, которые я принимаю сейчас и чувства, которые я испытываю, абсолютно ясные – исчезла туманность. Раньше я мог, скажем, убедить себя, что я влюбился в девушку, которую встретил в клубе, но как только действие алкоголя проходило, я забывал о ней. Если я почувствую тоже самое сейчас, то буду уверен, что это настоящее.

Разве твоя трезвость не пиар-ход, чтобы раскрутить концепцию клуба?

Нет, вовсе нет, всё происходящее – правда. Я чувствовал себя действительно хреново и тревожно всё время до этого. Я напивался слишком много и слишком часто, так что я решил быть трезвым в течение 60 дней. Сначала, причиной послужило моё персональное шоу. Шоу было о том, чтобы быть честным с самим собой, а на сцене я не держался на ногах после вереницы вечеринок, пытаясь вдохновлять людей. Запуская Sober, я хочу просветить людей как можно получать от вечеринок только самое лучшее.

Не превратиться ли клуб в огромную встречу анонимных алкоголиков?

Нет, я думаю, что это будет микс: те же старые клубные бывалы, трезвые алкоголики, любопытная толпа, новички и просто залётные. Необычный, но фантастический микс разных людей.

На днях подошла ко мне одна дама и спросила, не слишком ли она стара, чтобы прийти на вечеринку в клуб. Ей было 65. Позже в тот же день, подошли хипстеры и сказали, что им любопытно и они хотели бы приехать и проверить, как они будут себя вести и танцевать без наркотиков и алкоголя. Как будто они никогда раньше не были трезвыми.

Может и не были.

О, кстати, как раз сегодня в поезде я увидел эту совершенно глупую кампанию для IOGT-НТО [самая большая организации трезвости в Швеции]. Их девиз был “Алкоголь мешает” – это такое чертовски старомодное мышление, просто даже неловко как-то. Я не хочу говорить людям не пить; я просто хочу открыть сознание людей и заставить их задуматься почему они пьют. Как начать кайфовать от самой жизни, а не от тупого употребления разных веществ или алкоголя.

«Алкоголь мешает?» – как такое можно было придумать! Придумать такое мог только очень глупый человек. Этот человек скорее всего тоже балуется алкоголем.

Так что, это всё социальный эксперимент, да?

Это, безусловно, будет интересно. Я убеждён, что люди будут получать удовольствие. Но в тоже время я думаю, что некоторые люди будут чувствовать себя хреново, когда они поймут, насколько алкоголь влияет на их жизнь. Они могут просто стоять неловко в сторонке, не имея смелости поговорить или потанцевать с незнакомыми людьми. В таком случае, я, по крайней мере, посею сомнения в их головах, и, возможно, они начнут переоценивать свои отношения с алкоголем.

Как ты думаешь, люди будут больше приставать друг к другу, или всё-таки меньше?

Сначала меньше, но через некоторое время, я думаю, люди освоятся и будут чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы флиртовать. Возможно будет меньше вульгарных «снимал» и, возможно, даже меньше любителей знакомств на одну ночь.

Может быть, завяжется больше знакомств для длительных отношений, чем просто для траха на одну ночь.

Это уж точно.



Если бы я столкнулась с нетрезвым Mартеном, как бы он попытался меня снять?

Я бы не подходил к тебе. Я бы просто стоял и смотрел на тебя издалека, пытаясь выглядеть самым лучшим образом. Пытался бы привлечь твоё внимание. И если после всего этого, ты бы не подошла ко мне, я бы просто переключился на новый объект, на который я бы опять начал пялиться и пытаться затянуть в постель.

А если бы ты хотел флиртовать со мной сейчас, будучи трезвым, в Sober. Как бы ты действовал в этом случае?

Я бы подошёл к тебе, сделал комплимент или спросил как тебя зовут. Теперь моя задача не залезть девушке в штаны. Теперь моя задача залезть в голову людям и узнать их.



Спасибо за общение, Мартен, и удачи с клубом.



Sober открывается в Кёгелбанен в Стокгольме 26 сентября. Узнайте больше об этом здесь.



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