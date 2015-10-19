Вот такие порноматериалы выдают в банках спермы в Нью-Йорке

Ещё будучи студентом-первокурсником и страстно желая заработать на своём семени, я подал заявку на участие в донорстве спермы. В Нью-Йорке есть примерно дюжина банков спермы или около того, и у всех похожие названия: New York Cryo, Cryos New York, Cryos International… Меня, высокого и «умного» (что можно было определить по моему университету) представителя двух рас, попросили прийти и предоставить образец.

Банки, которые я посетил, были расположены на средних этажах небоскрёбов в деловом центре города. Это были спокойные, ничем не примечательные места, напомнившие мне кабинет педиатра из детства. На стенах там были абстрактные картины с цветами, а полы были белые с небольшими узорами из закорючек. После того, как я заполнял анкету и общался с персоналом, полностью состоявшим из женщин, меня провожали в небольшую донорскую комнату, мне выдавали маленькую пластмассовую пробирку.

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Хотя клиники не обязаны предоставлять порнографические материалы, чтобы облегчить процесс сбора спермы, во всех банках, в которых я бывал, есть собственная подборка порнушки. Обычно она принимала вид стопки журналов или, если мне везло, небольшого экрана, установленного на стене, с собранием DVD на стоявшем рядом столике. Поскольку я вырос в век Интернет-порно, эти реликты вызывали во мне интерес. Впервые я увидел DVD с порно лишь тогда, когда начал предоставлять образцы своего семени банкам спермы. Некоторым из дисков, судя по виду, было почти столько же, сколько и мне; это были артефакты из середины 90-х с названиями вроде «Anal Frenzy 5» и«Cumshot Chronicles 3». Мне всегда хотелось знать, что за исследователь в лабораторном халате составлял эти подборки и что за мыслительный процесс приводил его к выбору.



Донорская комната в Manhattan Cryobank.

Тереза Рэндолф, жизнерадостная владелица NewYorkFertilityServices (это не банк спермы, но там есть комната для сбора спермы в целях репродуктивных процедур), рассказала мне о двояких законодательных требованиях, связанных с добычей порнографии для банка спермы.

«Безусловно, нужно забить комнату для сбора порнографическим материалом, поскольку мужчинам нужно вдохновение», – заявила она. «Так что за этими материалами нужно идти в магазин порно. [Мы не просим] сотрудников покупать порно, так как это можно посчитать сексуальным домогательством. Этой практикой владеем мы с мужем, поэтому мы занимаемся этим сами».

Это было нормой в большинстве банков спермы и клиник планирования семьи, с которыми я общался. Тай Калиски, гендиректор ManhattanCryobank, некогда работал в другом банке, который предоставлял в донорских комнатах только журналы. Тай покупал журналы у распространителя, которого нашёл в Интернете, принося в комнаты примерно по 15 штук за раз.



Порно, предлагаемое в Mahattan Cryobank.

Тай ушёл из этой практики полтора года назад в Manhattan Cryobank, который предоставляет пациентам телевизор. Я посетил его у него в кабинете, и он показал мне две комнаты для сбора, которыми располагала его практика. Тай является исключением из правил, поскольку он не выбирает порнографию в своей практике. Тем не менее, он познакомил меня с занимавшимся этим исследователем.

Я спросил исследователя, как у него проходит процесс отбора. «Ну, у нас с [другим сотрудником] был разговор года два назад», рассказал исследователь, пожелавший остаться анонимным. «Мы в течение недели обсуждали, что подойдёт людям, которые сюда приходят».

Он включил телевизор и вручил мне пульт. Я прокрутил дюжины две видео и заметил, что в названии почти каждого из них есть фраза «кремовый пирог» («кремовый пирог» – это внутренняя эякуляция). Я поинтересовался о психологической мотивации отбора таких видео. «Ну, мы хотим их настроить», – сказал он. «Но мы также не хотим, чтобы они слишком долго задерживались».

Исследователь объяснил, что в процессе отбора учитываются не только визуальные сигналы. «Ранее в большинстве [наших DVD] изображались белые люди, занимающиеся гетеросексуальным сексом, поэтому не было особого разнообразия. Мы хотели внести разнообразие (белые, афроамериканцы, люди азиатского происхождения…), выдавая по нескольку порноматериалов с персонажами различной расовой принадлежности. Мы можем дать [своим пациентам] то, что они хотят увидеть», – рассказал он.



Немного гей–порно из New York Fertility Services.

Manhattan Cryobank в настоящее время не предоставляет гей-порнографию, но получала запросы на ее закупку. «Поскольку у нас теперь больше представителей разных сексуальных ориентаций, нужно обеспечивать то, что настраивает их на нужный лад. Это для нас важно», заявил исследователь.

The New York Fertility Bank открыто оказывает услуги гомосексуальным парам, и поэтому предоставление надлежащих материалов для него в приоритете. «Когда мы открыли свою практику, у нас было не так много гей-порно», – рассказал Тереза. «Но затем к нам стало приезжать много однополых пар [которым нужна сперма для зачатия], особенно из-за границы, потому что в других странах закон запрещает им заводить детей».

«У нас в комнате есть знак, предписывающий в случае, если вы не найдёте того, что вам нужно, обращаться к нам, после чего мы постараемся оказать вам услугу, рассказала она. «Некоторые гей-пары начали интересоваться, не можем ли мы добавить что-нибудь, с чем им легче было бы себя ассоциировать. И мы, разумеется, к ним прислушались».

В настоящее время, когда Тереза посещает вместе с мужем магазин порно, а это они делают примерно раз в два года, около 25 процентов их покупок составляет гей-порно. Явной тяги к гей-порно нет ни у кого из них, так что отбор они проводят, бегло осматривая обложки.

Тереза показала мне комнату для сбора, которой снабжена практика. Три выдвижных ящика, все из которых обозначены как «Наглядные пособия», снабжены дополнительными этикетками, указывающими на их содержимое. На двух из них значилось «Мужчина/Женщина», а на одном – «Мужчина/Мужчина». «Мы не хотим, чтобы кто-нибудь обиделся, открыв не тот ящик», объяснила она, роясь в DVD, пока я фотографировал. «Поэтому мы и клеим этикетки».



Комната для сбора в The Sperm & Embryo Bank of New York, Inc.

Предоставление материалов «для взрослых» в любом контексте является скользким делом. Некоторым практикам приходится действовать осторожно – например, Sperm & Embryo Bank of New York(SEBNY), поскольку он желает заниматься не только донорством спермы. Там также хранится сперма подростков, готовящихся к прохождению химиотерапии. Я посетил это заведение и поговорил об этих случаях с Альбертом Ануной, гендиректором SEBNY.

«Не стоит никого ставить в неловкое положение», – заявил Альберт. «Поскольку к нам также приходят молодые люди [которые являются больными раком] в возрасте 11, 13, 14 лет, и мне приходится уточнять у их родителей, можно ли это делать. Иногда родители говорят, что нельзя. «Пожалуйста, не мешайте ничем моему сыну». Поэтому мы заботимся о том, чтобы в комнате ничего не было».

Альберт проводил меня в комнату для сбора в своей практике. Он прошёлся, объясняя значение каждого предмета. Указал на высокий табурет перед телевизором. «В некоторых заведениях ставят диванчик, а я предпочитаю высокие табуреты», – сказал он. «Мне они кажутся более энергичными, а мужчине легче эякулировать стоя, чем сидя». Он подошёл к висящей на стене картине, заключённой в рамку, с изображением обнажённой Мадонны. «Это она лет в 18-19», сказал он. «Разве это не прекрасно?»

Я пролистал лежавшие у него на столе «Плейбои». Некоторые из них были старыми, начала 2010-х и конца 2000-х. «Дата не так важна, как их воздействие», объяснил он, «и мы уже не используем столько журналов. Сейчас это в основном DVD».

«Мы – «ванильное мороженое». Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, двое с одним или одной – всё это прекрасно. Но не приходите к нам с просьбами принести вам записи с животными», доктор Джоэл Бацофин.

Альберт как владелец берёт на себя ответственность за нахождение материалов, но не особенно обращает внимание на содержание при покупке. Он обычно покупает разные материалы и впоследствии их просматривает. «У меня есть сотрудницы, и они понимают, чего ищут мужчины с точки зрения зоны комфорта», – поведал он. «Этим им не приходится заниматься, это не входит в их работу, но при желании они просматривают материалы и высказывают мне своё мнение».

«Нужно посмотреть, нужно увидеть», – сказал он. «Когда-то у нас была запись, в которой были животное и человек. Я купил её в магазине, но не знал, что это. Мы посмотрели и подумали, что она совершенно не подходит».

Все остальные опрошенные клиники сходным образом старались подчеркнуть, что, хотя они ищут разнообразия с точки зрения как расовой принадлежности, так и сексуальной ориентации, этим на самом деле всё и ограничивается. Муж Терезы Рэндолф, доктор Джоэл Бацофин, врач и совладелец, был в этом непоколебим.

«Кто мы?», – задал он риторический вопрос. «Мы – «ванильное мороженое». Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, двое с одним или одной – всё это прекрасно. Но не приходите к нам с просьбами принести вам записи с животными. И всю эту хрень типа копро или как вы там это называете. Извините, мы этим заниматься не будем!» На его лице появилось выражение недоверия. «С чего бы нам приносить такое туда? Если вам для разрядки нужно именно это, ступайте в другое место, получите свой образец, приносите его сюда, и мы сделаем для вас его анализ».

Хентайное порно в донорской комнате.

Самым экстремальным порно, которое я видел, стал японский хентай (анимационное порно) в Manhattan Cryobank. В его архиве была парочка таких видео. Я щёлкнул по одному, и мы на несколько секунд замерли в тишине, глядя, как нарисованная школьница делает минет немолодому мужчине.

Я спросил стоявшего рядом исследователя, по какой причине был добавлен хентай. «Я этим не интересуюсь, я не из того поколения», – сказал он. «Но [другой исследователь] подумал, что, если он у нас будет, будет неплохо. Не думаю, что в какой-то части мультфильма есть какая-нибудь зоофилия или различные фетиши. Это всё ещё достаточно простой гетеросексуальный секс».

Manhattan Cryobank уникален тем, что пополняет запасы порно с помощью Интернета, чем объясняется та лёгкость, с которой другой исследователь сумел раздобыть хентай. В большинстве заведений до сих пор используются DVD. В Manhattan Cryobank переход произошёл по двум причинам: DVD царапались, а ещё люди, собственно, крали DVD. «Мы просто смотрели, как стопка медленно уменьшается в течение года», – рассказал он, хохоча.

У New York Fertility Services та же проблема. «Это вполне обычное дело. DVD легко положить в карман», – объяснила Тереза. «Но, полагаю, если мы добываем нечто действительно хорошее, то кража этого – комплимент».

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