Каково это – платить за свою учёбу подрабатывая в сфере секс услуг

Статья была впервые опубликована на VICE UK.

На прошлой неделе исследователи Университета Суонси обнародовали результаты Студенческого проекта о работе в сфере секс услуг, первого всеобъемлющего анализа о британских студентах, которые также являются работниками секс-индустрии. В докладе отмечается, что пять процентов студентов подрабатывали в секс-индустрии в какой-то момент их обучения, что означает, что либо они предоставляли “прямые” сексуальные услуги, или же осуществляли “косвенные” работы, такие как работа порно-модели, участие в онлайн шоу или секс по телефону. В то время как пять процентов – сравнительно небольшое число, оно всё же составляет существенное меньшинство, гораздо большее число один из пяти сообщили, что они обдумывали о работе в сфере секс услуг для оплаты учёбы в вузе.

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Некоторые из выводов доклада следовало было ожидать. С увеличением задолженности студентов, а также резким снижением финансирования университетов на получение грантов и стипендий, секс работа становится всё более привлекательной для нуждающихся в деньгах студентах. Студенты, работающие в сфере секс услуг, рассказали исследователям, что они даже и не рассматривали варианты работы с минимальной оплатой труда, поэтому наиболее распространенной причиной для решения работать в секс-индустрии были “хорошие деньги”.

Неожиданной находкой исследования было то, что в сфере секс-индустрии задействовано большее количество мужчин, чем женщин студентов: 5 процентов мужчин, по сравнению с 3,4 процентами женщин сообщили, что они имели опыт работы в секс-индустрии во время обучения, несмотря на то, что мужчины и транссексуалы, работающие в сфере секс услуг часто не попадают в популярные репортажи СМИ на эту тему.

Многие студенты на самом деле наслаждаются работой в сфере секс услуг, работая на своих условиях. Гибкий график, хорошие условия труда, и сексуальное удовольствие были одними из самых регулярно указанных положительных аспектов работы в секс-индустрии. Но почти в каждом случае, это наслаждение нивелировалось социальными предрассудками и принудительной секретностью. “Я думаю, что моя главная проблема в этой связи” – говорит один студент, “что это превратилось в гигантский секрет … Я должен быть осторожным в том, что я говорю, я должен быть осторожным там, где я нахожусь.”

Чтобы узнать больше, мы попросили троих студентов рассказать нам каково это – платить за своё обучение подрабатывая в сфере секс услуг. (Все имена изменены).





Фото от Веры Родригез



КЛЭР

Я второкурсница, учусь на факультете истории и философии в университете в Лондоне. Я начала работать после первого курса на разных работах на неполный рабочий день: работала в кафе, в баре, и официанткой. Но я не получала достаточно. Студенческий кредит даже не покрывал моё жилье, не говоря уже о расходах на саму жизнь, питание, книги и расходы на дорогу. Я начала отставать в учёбе, особенно когда я работала вечерами. Например, в пабе я зарабатывала $10 час за восьмичасовую смену, работая два дня в неделю я уходила домой с приблизительно $150 в неделю.

Я недавно переехала в Лондон с севера страны. Я из небогатой семьи, поэтому мне никто не помогает. Я никого не знала в Лондоне, и когда я переехала сюда, я начинала всё с нуля. Сначала я жила в переполненной, шумной квартире с другими студентами. После того как я начала работать в сфере секс услуг, я смогла позволить себе свою квартиру. Я рекламирую себя через веб-сайт, и у меня есть постоянные клиенты: мы встречаемся у них дома, в гостиницах, а иногда и на их рабочем месте. У меня гибкий график и не мешает моей учёбе: когда у меня экзамены или нужно написать курсовую, я сбавляю темпы работы.

На первом курсе в университете я услышала о студентах, работающих к секс-индустрии, а через некоторое время я познакомилась с одной студенткой, которая работала стриптизёршей. Через неё я встретила другую студентку, которая занималась эскортом, и она сориентировала меня, сказала где можно разместить рекламу, как избежать плохих клиентов, а также как работать безопасно. Она дала мне документ со списком прав от сообщества проституток Англии, который объясняет законы в сфере секс-индустрии: например, я не имела понятия, что это незаконно, когда две женщины работают вместе.

Мне не особенно нравится моя работа: больше всего я волнуюсь из-за возможного ареста – если у меня появится судимость, то это останется со мной на всю жизнь и будет мешать мне в получении другой работы. Всё же работа в секс-индустрии гораздо лучше, более высокооплачиваемая, и подходит под мой график лучше, чем какая-либо другая работа. Друзья в университете работают по десять часов в сутки и получают меньше минимума, другие работают фрилансерами и никогда не знают сколько заказов они получат: иногда они сидят без работы неделями и ничего не зарабатывают, поэтому им очень трудно рассчитать свой бюджет и оплачивать счета. Я знаю много студентов, которые бросили учёбу из-за финансовых трудностей.

В основном, студенты, которые предоставляют секс услуги, помалкивают о своём заработке, потому что, если такое станет известным, это может повлиять на будущую карьеру. Когда я начала заниматься эскортом, я узнала, что моя бывшая соседка по квартире предоставляла секс услуги арендодателю в обмен на оплату жилья, другая знакомая девушка зарабатывала на дорогу домой таким образом. Предоставление секс услуг студентами встречается гораздо чаще, чем думают люди, и, скорее всего, такая деятельность будет расти, поскольку плата за учёбу, аренда и стоимость жизни такие дорогие.







Фото от Брюса Тутена

ГАРРИ

Я предоставляю услуги эскорта. Мужчины нанимают меня почасово либо для секса, компании, либо свиданий. Я попал в секс-индустрию, потому что у меня вообще не было денег на оплату счетов и на социальную жизнь. Я подписался на один сайт, думая, что получу мало заказов, но всё было наоборот. И мне это понравилось! Мне хорошо от того, что у меня появилась возможность, чтобы мужчины платили за меня; это дает мне определенную власть над ними.

Мои друзья знают чем я занимаюсь, но я не болтаю об этом на каждом углу, так как, безусловно, моя деятельность вызывает много предрассудков. Один из моих друзей попытался унизить меня заявив, что я – “грязная уличная проститутка”, но на самом деле это не так.

Я зарабатываю достаточно хорошо. Это позволяет мне оплатить все свои счета и вести активную социальную жизнь. Доход не является устойчивым: в эксорте вам никто не гарантирует, что, когда закончатся деньги, вы сразу получите другого клиента. Так что часто можна оказаться без денег.

Я ещё не достиг действительно положительного опыта в секс-индустрии. Моя идея положительного опыта в этой отрасли состоит в том, чтобы найти богатого мужчину, который будет платить мне тысячи каждый месяц за то, что я его парень. Самый негативный опыт у меня был, когда один женатый мужчина попросил меня прийти к нему на работу, чтобы заняться с ним сексом там. Он предложил сказать в приёмной, что у меня с ним собеседование на работу. В конце концов, кто-то провёл меня в его кабинет, усадили меня в большой комнате и начали проводить со мной интервью, думая, что я действительно ищу работу. Интервью прошло довольно унизительно. После этого я написал ему сообщение, а он сделал вид, что он вообще не в курсе кто я, и даже сообщил полиции на основании, что кто-то дал мне его персональные данные.



Фото от Анслема Бюрнетт. Стриптизёрша в стриптиз-клубе в Восточном Лондоне. Модель, на этой фотографии, не участвовала в нашем опросе для этой статьи.

АБИГЕЙЛ – ВЫПУСКНИЦА 2014

Будучи студенткой, я предоставляла различные виды секс услуг. В первую очередь, я работала проституткой и доминатрикс. Иногда я занималась сексом по телефону и делала шоу на как веб-камеру.

Студенческие кредиты и стипендия от моего университета только покрывали расходы на студенческое общежитие и самые основные расходы на проживание. Этих денег не хватало на реальную стоимость жизни: учебные материалы, учебники, университетские события, поездки и т.д. В мой первый год в университете, перед тем как начать работу в секс-индустрии, я должна была работать на двух работах, чтобы позволить себе самые базовые вещи. Минимум, который я там зарабатывала означал долгие часы работы, что отрицательно сказывалось на учёбе. Я была на износе и у меня не было достаточно времени, чтобы успевать учиться.

Я думаю, что моё решение работать в секс-индустрии было исключительно прагматичным. Всегда моей мотивацией работы было желание заработать денег. Секс услуги ничем не отличаются в этом отношении. Эта работа дала мне время, чтобы сосредоточиться на учебе, и при этом хорошо зарабатывать. Я могла работать только пару часов в неделю, и не быть слишком усталой, чтобы хорошо учиться, то чего мне работа за минимум в баре не могла обеспечить. Я наслаждалась своей работой в сфере секс услуг, так как она позволила мне оплатить мои счета и арендную плату без трудностей, и я всегда знала, что я была в состоянии позволить себе еду и отдыхать без стресса из-за мыслей о моём банковском счете.

Окончив учёбу, я продолжаю работать в секс-индустрии, поскольку именно эта работа даёт мне возможность проходить нужные мне стажировки, которые не оплачиваются. У меня нет семьи, которая могла бы поддержать меня, так что я не могу позволить себе таку роскошь как работать бесплатно. Эта работа не позволила мне влезть в долги в то время как я продолжаю поиск работы в соответствии со своим дипломом. Также я смогла расплатиться со своими долгами. Я не думаю, что работа с 9 до 5 позволила бы мне рассчитывать на больше.

Есть некоторые трудные аспекты в моей работе в секс-индустрии. Я обнаружила, что самое страшное в этой работе это осуждение, с которым сталкиваются секс работники, и поэтому я не “свечусь”. Дезинформация и морализаторство, которые окружают эту сферу – вероятно самый худший момент в этой работе, а это порождает криминальную среду, что делает эту работу опасной. Как секс-работнику мне было неприятным ощущение предательства со стороны феминисток и политиков, которые основывают свои партийные лозунги исключительно на чистой идеологии, а не реальной жизни.

Истории Клэр, Гарри и Абигейл, вместе с выводами доклада дают понять, что существует потребность в расширении диалога о работе в сфере секс услуг в британских университетах: невежество, отсутствие процедуры, и замалчавание никогда не улучшат безопасность для этих студентов.

Как сообщает доктор Сагар, исследователь проекта: “Большинство студентов, принявших участие в опросе и которые работали в секс-индустрии, сделали это по экономическим причинам, а некоторые потому что они просто хотели этим заниматься и им было любопытно познать разные сексуальные удовольствия. Большинству таких студентов не нужна поддержка или помощь, но некоторым она очень нужна, и даже если это всего лишь возможность поговорить о своей работе, поэтому важность этого проекта не следует недооценивать. Самой большой проблемой для проекта была борьба с предрассудками, связанными с работой в сфере секс услуг.”

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