Женщина целый месяц питается только кормом для собак, и всё для того, чтоб вы кормили ваших питомцев здоровой пищей

У Дороти Хантер есть миссия. Хантер, собственник ​торгового центра натуральных продуктов для животных в Ричленде, штат Вашингтон, стремится кормить свою собаку здоровой пищей. Для неё это значит так много, что она сама целый месяц не ест ничего другого, кроме собачьего корма. Она записала видео на своём канале в YouTube, в котором демонстрирует как она пробует собачьи угощения: консервы с паштетом из тунца и гранулированный корм. Перед нашим с ней обcуждением этого проекта, я просмотрела ролики, на которых она пробует еду на вкус, и которые ставят точку на попытках представить собачью еду аппетитной.

VICE: Итак, вы решили есть только собачий корм на протяжении 30 дней. Что вдохновило вас на это?

Дороти Хантер: Нам часто попадаются компании, которые продают по-настоящему хорошие продукты, используют ингредиенты в соответствии со стандартам Министерства сельского хозяйства или высшего сорта. Но они не могут указывать это на упаковке. Я это знала и была уверена в этих продуктах, потому что мы закупаем их для нашего магазина. Ну в общем… Должно было состояться шоу автомобилей (у нас есть несколько скоростных авто), и в тот вечер я была занята приготовлениями к шоу, а выходя из дома захватила пакет со снэками, которые оказались ​Pure Bites (корм для собак, прим. переводчика). И я подумала: «Хм, это лучше, чем пища для людей».

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Серьёзно? Какие они на вкус?

На вкус они как сырные крекеры, только без соли. На100% состоят из сыра чеддер. С того момента я решила продавать вяленое куриное мясо от ​Scout and Zoe’s, и она (владелица этой компании) одна из тех, кто использует курицу высшего сорта по стандартам Министерства сельского хозяйства, которую мы отправляем в наши рестораны. Она ничего другого в них не кладёт. Всё просто. Я горжусь тем, что мы продаём. Горжусь настолько, что сказала: «Я буду есть то, что продаю».

Хорошо, и вы едите только собачью и кошачью еду уже на протяжении месяца. Как вы себя чувствуете?

Я знаю, что доктора скажут: «Не делай этого!». И я с ними согласна. Но осталось всего 11 дней, и я чувствую себя великолепно. Хотя когда я ела разные консервы, я узнала, что такое «собачьи газы».

Собачьи газы?

Да, я пукала по-собачьи. Но сейчас моя основная диета – это обезвоженные продукты: ​Honest Kitchen и ​Grandma Lucy’s и другие для разнообразия.

Что самое лучшее из того, что вы уже пробовали?

Я бы сказала обезвоженная курица от Scout and Zoe’s. Мои любимый сухой корм – это собачий корм ​N&D (питательно и вкусно).

А самое плохое?Вчера я попробовала 96-процентный паштет из тунца. Как только я открыла банку, я поняла, что попала, потому что не люблю паштет. Муж вместе со мной снимал это видео, было довольно весело. Я хотела всё это выплюнуть, но не было куда. В общем, да, это было противно. Но знаете что? Эти ингредиенты такие полезные для ваших животных. Мой совет всем обращать внимание на ингредиенты. Переверните пакет и прочитайте состав. Спрашивайте об этом в вашем магазине для животных или делайте покупки в независимом магазине для животных.

А кто-то из членов вашей семьи или друзей тоже питается кормом?

О да. Мой муж вместе со мной пробует некоторые виды еды на видео, которое мы выкладываем на YouTube. И мой брат тоже. Он только что переехал сюда из Небраски и давал своим питомцам не самые лучшие корма, поэтому я вмешалась. Я поехала к нему домой, принесла целую кучу вкусностей, мы их попробовали, и он заявил: «Ого, не плохо». Мы перевели на этот корм его питомцев, и им такой корм понравился. В тот вечер, когда он и его жена распаковывали вещи в своём новом доме, мы оставили пакет с кормом на столе. Так она съела чуть ли не полпакета.

Она съела полпакета собачьего корма?!

На самом деле, он ей понравился больше, чем все другие снэки в доме.

Ого. Значит, если они хороши для ваших питомцев, они должны быть хороши и для вас.

Все до сих пор считают, что собачья еда мерзкая, мерзкая, невыносимая штука. Ещё в 2008 году, когда массово отзывали все виды кормов для животных, кроме хороших брендов, начало зарождаться производство натуральных кормов.

А что вы кушали сегодня?

На завтрак я съела собачье черничное печение. И я думаю, что пойду за ещё одним снэком или новыми консервами или чем-то подобным, и попробую это вместе с кормом от «Grandma Lucy’s» на обед или с кормом от «Honest Kitchen» на ужин. И в самом конце я попробую (но есть не буду) требуху «​Зелёная корова, зелёная говядина». Уверена, это будет мерзко, потому что я открывала эти консервы раньше, они воняют. Но я попробую это. И перед тем, как я это таки попробую, я хочу, чтобы люди знали, насколько это хорошо для их пищеварения и для здоровья их питомцев.

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