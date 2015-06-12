Этот человек питается одной лишь пиццей уже 25 лет

Мой друг Дэн питается исключительно пиццей. Говорят, что разнообразие придаёт пикантности жизни, но для Дена, 38-летнего плотника из штата Мэриленд, пикантности придаёт только орегано, потому что это единственное, что он кладёт сверху своей пиццы. В следующий раз, когда люди будут говорить, что необходимо есть овощи, вы можете послать их подальше и просветить их историей этого парня.

Каждый, кто знает Дена, удивляется, как он всё ещё жив. Помимо того, что его диета просто ужасна, он также страдает от диабета и у него часто бывает низкий уровень сахара в крови. Когда его уровень сахара в крови падает ниже допустимого уровня, иногда это приводит к тому, что он теряет сознание на кухне в нижнем белье с кучей замороженных продуктов раскиданных вокруг него. Один раз он купил новую машину, а затем потерял сознание по пути домой. Он съехал с дороги и полностью разбил автомобиль, но если не брать во внимание этот отдельный случай, его пицца-диета вполне его устраивает, по-видимому. Я недавно поговорил с Дэном, чтобы узнать больше о том, как он решил питаться только клейковиной, томатным соусом и сыром.

Videos by VICE

VICE: Тебя называют королём пиццы. Откуда такая репутация?

Дэн Янсен: Я ел одну лишь пиццу каждый день последние 25 лет, и я говорю не о кусочке пиццы каждый день. Я обычно съедаю целую 14-дюймовую пиццу, и я ем только пиццу с сыром. Мне никогда это не надоедает. Когда я выбираю пиццерию, в которую отправится сегодня, это как будто я выбираю совершенно разные блюда.

Какая пицца твоя самая любимая?

Мой абсолютный фаворит – это пицца из Pontillo в северной части штата Нью-Йорк. [Примечание автора: Это сеть пиццерий, базирующаяся в Рочестере, с 20 заведениями в этом регионе]. Я правда не ел её уже в течение десяти лет, так что я не могу говорить, по-прежнему ли она хороша, но последний раз, когда я её пробовал, она была на порядок лучше любой пиццы, которую я когда-либо ел.

Почему ты не ешь другую пищу?

Я раньше кушал «обычную пищу» как любой нормальный американец, но когда мне было 15 или 16, я принял решение стать вегетарианцем из-за своих этических взглядов. Я всё ещё любил вкус мяса, и я люблю его по сей день, но из-за моих убеждений, я перестал его кушать. Это было около 23 лет назад. Я также ненавижу овощи.

Влияет ли твоя текущая диета на твой диабет?

Когда мне впервые поставили диагноз «диабет», мой эндокринолог сказал: «Вы должны пойти к диетологу. Вы питаетесь ужасно». Так что я пошёл к диетологу, и это было пустой тратой времени. Они просто в основном дают вам список вещей, чтобы попробовать: «О, вы вегетарианец; вам стоит попробовать это, это и это». И конечно я не собираюсь пробовать что-либо из того списка. Я люблю пиццу. Я никогда не получал негативные отзывы, кроме как от моего первого эндокринолога. Но все другие врачи говорили: «Ваш уровень холестерина в порядке. Вы кажетесь здоровым. Продолжайте делать то, что вы делаете». Никто из моего окружения особо не был этим обеспокоен, кроме моей невесты, но и она не слишком переживает. Благодаря её советам и поддержке, я консультировался с врачом о моем отвращении к еде, и мы изучали, почему у меня такой ограниченный рацион. Я должен сказать, что хотя может показаться, что я ужасно больным и жирный человек, я таким не являюсь. Я худой. У меня есть много энергии, и я прекрасно себя чувствую каждый день, так что может быть в диете, состоящей только из пиццы, что-то есть.

Могу ли я спросить, о чём ты говорил со своим терапевтом?

Она помогла мне раскрыть некоторые вещи, о которых я всегда знал, но никогда не понимал их значения. Например, когда мне было четыре или пять лет, мы жили в глуши в Северной Каролине, где я ходил в садик в доме мисс Стэнфил. Она пыталась накормить всех нас тушёным мясом «по-брансуикски» каждый день, хотя это не самое лучшее, чем стоило бы кормить пятилетних детей. Это была курица, свинина или кролик с говядиной и окрой, лимской фасолью, кукурузой, картофелем и помидорами. Я протестовал и пытался убежать, но она успевала схватить меня. Я не могу вспомнить, била она меня или шлепала, но я знаю, что она закрывала меня в шкафу как наказание за то, что я не ел рагу. Я сидел там, плакал и кричал несколько часов, пока моя мама не пришла, чтобы забрать меня.

Разве не было ещё одной травматической истории с твоей сестрой, которую ты как-то упоминал?

Когда мне было пять лет, я был на заднем дворе. Моя сестра накормила меня какими-то грибами, которые оказались ядовитыми, и меня надо было срочно привезти в больницу. Они накормили меня колой и кукурузной патокой Каро, пока меня не вырвало, а потом я блевал всю ночь. После этого я был в порядке.

Звучит страшно. Из крупных сетей пиццы, какие являются твоими фаворитами?

Ну, я бы сказал, что они все довольно плохие, но я часто их посещаю. Пицца – это как секс: даже когда он плохой, он хороший.

Тебе вообще нравится готовить?

О Боже, нет. Моя готовка состоит лишь из разогревания в микроволновой печи моей пиццы. Я никогда толком не понимал прикола с приготовлением пищи. Вы вкладываете в это столько времени, энергии и расходов, а затем съедаете всё, и ничего не остаётся.

Есть ли какие-то конкретные продукты, которые ты бы хотел попробовать в будущем?

Я не хочу никогда предавать свою любовь и страсть к пицце. Тем не менее, я хотел бы иметь возможность пойти в ресторан, где не подается только пицца, чего я не могу сделать прямо сейчас. Моя невеста вегетарианка, поэтому было бы неплохо, если бы мы могли кушать в более хороших ресторанах с ней. Мы как бы ограничены тем, куда мы ходим, из-за моей зависимости от пиццы. Но в то же время, я не хочу бросать это. И я не хочу стать гурманом или одним из тех людей, которые делают из еды фетиш (не считая пиццы конечно), потому что я думаю, что это глупый побочный продукт нашего самовлюблённого общества. Они переживают о том, чтобы у них были местные свежие продукты из лавки на углу, и о других глупостях. Мне нравится обработанная еда. Мне нравятся консерванты и пицца. Мой папа такой же. Ему сделали тройное шунтирование, а уже через неделю он вышел и скушал огромный стейк на ужин.

С того времени, как ты ходишь к терапевту, ты начал кушать какие-то другие продукты?

[Смеется] Нет. На самом деле, одна из причин, почему я к ней хожу, это то, что она в центре города и я могу зайти в JoeSquared (пиццерия поблизости) после визита к ней и съесть пиццу.

Отлично. Наслаждайся своей пиццей, Дэн.