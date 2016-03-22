История самой первой профессиональной фотосессии Кейт Мосс, доселе не виданной

Автор всех фото – Оуэн Скарбьена

Кейт Мосс – такой же атрибут Британии, как и королева, хреновое движение поездов и мужчины без рубашек, распивающие пиво Stella. Она стала таким символом всего, что связано с Соединённым Королевством, что те магазины на Оксфорд-стрит, которым каким-то образом удаётся оставаться на плаву, продавая усыпанные блёстками кепки NewEra и броши с Биг-Беном, теперь печатают её лицо на дешёвых белых футболках в качестве очередного сувенира для посещающих Лондон туристов.

История её истоков рассказана хорошо. Родившуюся в Кройдоне 14-летнюю девушку открыла Сара Дукас, основательница StormModelManagement, в аэропорту имени Кеннеди, что в Нью-Йорке. К следующему году она уже засветилась на обложке британского журнала – значительная веха для любой модели. Она прославилась в начале 90-х и стала известна как «анти-супермодель» десятилетия. Она появилась на обложках 300 с лишним журналов и стала звездой рекламных кампаний большинства важнейших модных домов. Однако вы всё это знаете.

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Шли годы, появлялись разные старые фотосессии, но недавно были вновь обнаружены в ящике стола и показаны миру самые первые профессиональные фотографии Кейт. Я пообщалась с фотографом Оуэном Скарбьеной, который сделал эти снимки и, сам того ещё не зная, выполнил определившую его карьеру работу.

VICE: Как вы изначально получили эту работу с Кейт?

Оуэн Скарбьена:Я занимался фотографией для модных фотосессий и тому подобным и кое-что сделал для Premier, Select и Storm, поэтому я, конечно же, знал работавших в агентствах Сару и Каролину, и я всегда искал новых девушек. В то время я работал над новым проектом: белые дизайнерские блузки и спортивные рейтузы, которые девочки носили в школе в незапамятные времена. Примерно в это время мне из Storm позвонила Сара Дукас и сказала, что обожает моё творчество (очень чистое, минималистское) и что у неё есть такая девушка, Кейт, которая мне безумно понравится. И так уж получилось, что это вписалось в то, чем я занимался, потому что она была очень свежей.

Как тогда проходила съёмка?

У Кейт до этого не было никаких идей насчёт того, как должна стоять модель. Она была лишь собой, и это мне очень понравилось. Мы сделали пробу, где она была в дизайнерской блузке и спортивных рейтузах, и она была великолепна. Вышло немножечко неловко, но естественно. Я говорил что-нибудь вроде: «Автобусная остановка, без десяти четыре», – и рассказывал ей какую-нибудь историю, а она слушала, пока я просто щёлкал и щёлкал. В школе мы занимались таким делом, как естественное движение, где надо было притворяться похожим на дерево. И мы это делали. Именно так мы и получили эти снимки; она на самом деле не позировала, а просто слушала историю.

Она была очень открытой, дружелюбной и очень уверенной в себе. С ней легко было поладить, так что было весело от начала до конца. Её очень легко было формировать. Бывают такие девушки-новички, которые немного нервничают, – с ней такого не было. Мы как будто тусовались вместе уже очень давно. Моя дочь тоже там была, и они поладили, так что я как будто просто снимал давнюю подругу.

Как вы обнаружили эти невиданные снимки? Вы их просто спрятали под замок?

Мы сняли множество моделей – некоторые из них стали знаменитыми, но [фото] не попали в редакцию или издателю, а затем их просто положили на полочку и забыли, так что я забыл об их существовании. Итак, около года назад я встретился с лучшей подругой, она рассказывала мне о другой подруге, которая управляла галереей и должна была находить снимки шикарных людей, и сказала: «Разве у тебя нет снимков Кейт Мосс?» Они лежали в моих ящиках с негативами, поэтому я прочесал ящики и нашёл их. Я даже контактной печатью не озаботился, поэтому я сделал огромную контактную печать. Сделали огромный снимок, я его увидел и подумал: «О Боже мой, это Кейт? Да это же великолепно». Я же их видел только в формате 24/36, в размере крохотных негативов, так и не увеличенных. Как бы то ни было, моим друзьям они очень понравились, и они хотели отправить снимки в галерею. Вот так всё и началось.

Если снова вспомнить ту фотосъёмку, то думали ли вы, что она обретёт свою нынешнюю известность?



Вовсе нет. Вот есть нормальные модели – Синди Кроуфорд, например, – которые совершенно великолепны, но были и другие модели – странные, необычные и невероятные, а Кейт вписывалась в эту категорию. Так что я не думал, что она прорвётся, потому что она не обладала такой очевидной красотой. Росту в ней было поменьше, чем шесть футов. Она обладала уникальным необычным великолепием, которое не воспринимают массы.

Снимали ли вы её снова за прошедшие годы?

Нет. Тут всё и закончилось: это был первый и последний раз. Кажется, вскоре после этого я уехал в Милан, а за время моего отсутствия она прославилась, а потом я с ней не встречался. Наткнулся на неё случайно в Ноттинг-Хилле, вот и всё.

Что в связи с этими фото вам особенно нравится вспоминать сейчас?

Этот тот период моей жизни, в течение которого я подвергался бомбардировке множеством неаккуратных образов, а мне было по душе всё чистое и женственное. Она же просто была очень свежа и воплощала тот образ, который мне очень нравился. Поэтому, вспоминая их, я думаю: «Мне это очень нравится». Вместе со всеми фотосессиями я занимался волосами, макияжем и укладкой. Не то чтобы я хоть что-то смыслил в чём-либо из вышеперечисленного – мне просто было в радость воспользоваться блеском для губ. Я назвал это укладкой волос по-партизански: если есть только самое необходимое, напортачить невозможно. Лака для волос у меня не было, поэтому я просто нанёс ей на волосы и на кожу немного воды и оливкового масла. Раньше я больше всего боялся парикмахеров, поэтому что они приходят и просто создают эдакую противоположность того, что вы хотели.

Больше всего мне в Кейт запомнилось то, что, как мне казалось, она сможет хорошо работать с кем угодно. Она просто была очень покладистой. Она прекрасно подружилась с другой моей хорошей подругой, Коринн Дэй, которая также очень много её снимала.

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