Этот дизайнер мужской одежды переопределяет маскулинность в эпоху Трампа

Третья коллекция мужской одежды Кеннета Николсона приходит в любопытный момент для американского духа времени. Его лукбук «весна/лето-2017» с твидовыми туниками и джинсами-клёш, эксклюзивный дебют которого состоится здесь, на VICE, резко контрастирует с гипермаскулинной агрессивной культурой, которая в настоящее время захватила страну в свои удушающие объятия. Николсон – один из нескольких талантливых молодых дизайнеров мужской одежды, которые переопределяют ожидания от манеры западного мужчины одеваться. Его одежда с гендерно нейтральными силуэтами и вычурной фурнитурой вроде бархатных пуговиц и гофрированной тесьмы размывает границы между классическим пошивом мужской одежды и элегантными украшениями, присутствующими в дорогой женской одежде.

«Не хочу это навязывать. Я осознаю, что не могу просто так взять и встряхнуть людей, – говорит мне дизайнер по телефону из своей студии в Лос-Анжелесе. – Есть история – людям нужно приходить. Я начинаю с чего-то знакомого, когда можно опознать определённые элементы, но затем также становится заметно, что кое-что из этого, возможно, бросает вызов традиционной мужской одежде». К примеру, туника являлась константой в каждой из трёх его коллекций: сначала – льняная прошлой весной, затем – из бархатной парчи осенью 2016 года, а теперь – джинсовая без рукавов. Хотя точный крой Николсона типичен для мужской одежды, подол туники, достающий до бедра, не столь традиционен – по крайней мере, в этой части света. «Я немного пожил в Афганистане и так познакомился с тем, как обычно одеваются там, – говорит Николсон. Уроженец Техаса, закончивший Колледж Академии искусств в Сан-Франциско, после четырёх лет в морском флоте работал за границей. – Я вдохновился тем, что увидел идею движения в тамошней одежде как культуре и увидел это у мужчин».

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Дизайнер, Кеннет Николсон. Автор фото – Джон Клейтон Ли

Жёсткость дизайна и функциональность современной мужской одежды – одна из причин недовольства Николсона вариантами, доступными парням в данный момент. «В женской одежде можно переживать романтику простого движения при хождении по улице, – говорит он, отмечая различия в силуэтах и тканях, дающие возможность более обширного самовыражения между гендерами. – У мужчин этого варианта на самом деле нет. Я хочу, чтобы моя одежда позволяла мужчинам эмоционально относиться к своей манере одеваться и подавать себя».



Эстетика Николсона отдаёт дань уважения 1970-м годам, когда даже самые крутые парни ходили в брюках клёш и вычурных рубашках на пуговицах. Хотя эти качества в одежде у нас сейчас и считаются скорее женственными, вспомните Ричарда Раундтри или Принса, которые доказали, что в качании края широкой штанины или лёгких складках заправленной талии есть что-то, способное усилить изящество мужчины, его сексуальную привлекательность и чувство собственного «я». Выполнение этих относительно мягких силуэтов сегодня требует аналогичной порывистости, говорит Николсон. В качестве примера он ссылается на Young Thug. «Меня очень вдохновляет то, что он делает, выбирая для себя одежду, – говорит он. – Я считаю, что его удаль и его энергетика подходят к этому смелому модному выбору».

Тем не менее, Николсон осознаёт: не всем быть андрогинными суперзвёздами рэпа. Поэтому он осторожно пытается разбудить следящих за модой мужчин, подбивая их вернуть себе независимость в одежде в культуре, которая неубедительно чествует одинаковость. Клетчатая льняная парадно-выходная рубашка Кеннета Николсона необязательно радикальна – она достаточно разностороння, чтобы носить её практически с чем угодно. Однако в сочетании с джинсовыми морскими брюками Николсона она превращается в образ, на который стали бы оборачиваться. «Одеваясь и намеренно выбирая эти варианты одежды, люди обретают в этом радость, – говорит он. – В подобном политическом климате радость крайне важна. А на мой взгляд, в этом и заключается революция: отваживаться быть радостным перед лицом несчастья».

Прокрутите вниз, чтобы увидеть весь лукбук Кеннета Николсона «весна/лето-2017»; фотограф – Милан Зрнич.

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