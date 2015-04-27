Этот технологический стартап помогает копам отслеживать секс-работников он-лайн

«Большие базы данных» и «интернет секс-услуги». Кто-то потратил уйму времени, чтобы объединить эти два понятия в то, что приносит деньги, и это не последняя диковинка нового стартапа Rescue Forensics.

«Большие базы данных» в компании, расположенной в Мемфисе? В Rescue Forensics утверждают, что они «архивируют огромное количество данных из закрытых рекламных сайтов, специализирующихся на коммерческих объявлениях о сексе». Они собирают много текстовой информации, но ещё больше обнажённых и полуобнажённых фотографий. Потом они всё это передают копам.

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В Rescue Forensics сказали, что они «не дают возможности плохим парням легко скрываться в интернете». И хотя трудно оценить это утверждение, компания, безусловно, преуспела в привлечении инвесторов: влиятельный инкубатор Пола Грэма YCombinator выбрал Rescue Forensics для вложения своих средств, после чего TechCrunch запустил услугу «программное обеспечение [которое] пожирает секс-трафик». С Rescue Forensics пользователи могут «#отследитьторговцев», что видно из мема компании на Facebook.

Однако, из того, что я смогла узнать, Rescue Forensics, кажется, действительно продаёт просто ещё один инструмент, который помогает полицейским отслеживать людей в интернете, занятых в секс-бизнесе.

Исходя из доступной информации, Rescue Forensics якобы дали наводку более чем 100 правоохранительным органам, в том числе ФБР и Департаменту Внутренней Безопасности (ДВБ). (Представитель одного сегмента ДВБ, Иммиграционного и Таможенного Контроля, или ИТК, сказал, что, по их данным, они не используют это программное обеспечение, в то время как ФБР отказались комментировать эту тему).

На своём сайте RescueForensics призывает полицию «перестать отправлять повестки». Компания советует правоохранительным органам не заморачиваться соблюдением устоявшихся юридических процедур, ведь они могут получать историю онлайн-рекламы секс-работников, используя ресурсы RescueForensics, правда за определённую плату.

Узнать как именно Rescue Forensics использует данные работников секс-бизнеса – не так уж просто. Соучредитель Райан Далтон не позволил мне протестировать программное обеспечение, поэтому я не могу проверить ни одно из заявлений о том, что они делают. «Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я прячу мяч», сказал мне Далтон.

Вот, что мне удалось разузнать, учитывая оговорки Далтона: Rescue Forensics является базой данных с набором поисковых и маркирующих инструментов, возможно, специально построенных для правоохранительных органов. Это упрощённый поисковый ресурс объявлений сексуальных услуг, размещенных на таких веб-сайтах, как Backpage.com, хотя Далтон не смог ни подтвердить, что Backpage.com был одним из веб-сайтов, с которых они собирали данные, ни дать мне имена других сайтов, которые имеются в их базе данных.

Это означает, что есть большая вероятность, что если вы разместили объявление об эскорте, массаже, садо-мазо, стриптизе, услугах модели, обнажённой уборке по дому, продаже нижнего белья, или любого другого варианта возможных сексуальных услуг на сайте в течение последних двух лет, у Rescue Forensics имеется копия этого объявления. И учитывая, что Rescue Forensics имеет копию, её также имеют их клиенты из правоохранительных органов.

По информации компании, инструменты, которые компания предоставляет полиции, выглядят довольно мощными: судя по всему, путём сопоставления изображений, они могут связывать фотографии с удалённых объявлений, которые они заархивировали, с существующими профилями в социальных медиа. Единственный инструмент поиска, о котором Далтон рассказал мне в реальных деталях, было то, что они создали для выделения таких данных, как номера телефонов, которые рекламодателям обычно запрещено печатать в объявлениях (и поэтому могут быть напечатаны с дополнительными символами или пробелами). Таким образом, пользователям Rescue Forensics в правоохранительных органах легче искать текст, который рекламодатели попытались замаскировать.

Основанием для сбора всех этих объявлений, говорит Далтон, стало то, что иногда, за ними стоят люди, которых «эксплуатируют». Такие объявления содержат «подозрительные формулировки». По его словам, это может быть «объявление, которое говорит, что кому-то 18 лет» или «оно содержит фото человека с недоразвитым телом» или «фото с брекетами», или «с пухлыми детскими щёчками», или «текст, написан от третьего лица». Rescue Forensics, добавил он, «предоставляет правоохранительным органам инструменты, которые позволяют найти жертв индустрии торговли людьми», в значительной степени, анализируя содержание этих объявлений.

Вот и вся предпосылка для бизнеса: Rescue Forensics, коммерческая организация, имеет инновационное решение, которое правоохранительным органам очень рекомендуется приобрести, правда, за счёт денег налогоплательщиков. Но, как сказала мне Кейт Д’Адамо, адвокат национальной политики Проекта Секс-Работников: «Частные лица и компании, как Rescue Forensics прочёсывающие Интернет, не обеспечивают борьбу против торговли людьми».

Проект Секс-Работников помогает людям, которые были вовлечены в секс-торговлю, либо по своей воле, обстоятельствам, или по принуждению. При этом, список таких людей постоянно пополняется новыми жертвами. В глазах сторонников, которые выступают в поддержку жертв фактической торговли людьми, которые нуждаются в срочной юридической помощи, жилье, или медицинской помощи, Rescue Forensics является продуктом, построенным для решения плохо определённой, если не полностью отсутствующей, проблемы: срок действия онлайн-рекламы. «Предположение, что рекламные сайты не хранят информацию», объяснила Д’Адамо, «или то, что этот вид рекламы не доступен для правоохранительных органов, является не только абсурдным, но и преднамеренным невежеством».

Но для Далтона, борьба с незаконной торговлей людьми заключается не только в поиске людей, которых «эксплуатируют». По мнению Rescue Forensics, речь идёт о полном прекращении торговли. Так, журнал Memphis 2011 года озаглавил статью о компании: «Современный сторонник ликвидации рабства». Он сказал, что «эта фраза возникла из-за того, что есть люди, которые вынуждены поступать против своей воли, и это их образ жизни», в том числе «люди, которые не захотели стать частью индустрии коммерческого секса».

По его мнению, «полное прекращение торговли является попыткой подорвать эти уголовные предприятия».

Прежде, чем он стал одним из основателей Rescue Forensics, Далтон был советником в Shared Hope International, которая занималась вопросами борьбы с проституцией, а также «помощью и восстановлением» людей, которые считались жертвами торговли людьми. Компания утверждает, что спрос на коммерческий секс рождает спрос на торговлю людьми, и заявляет, что такие сайты, как Backpage, являются посредниками торговли людьми. В настоящее время они лоббируют в Конгрессе вопрос определения мужчин, которые покупают секс, как «торговцев». Они также являются организаторами группы мужчин под названием Защитники, которые обязуются не использовать порно или любую другую форму коммерческого секса.

В своей кампании «Требуй справедливости» Shared Hope заявляет, что «секс-торговля закончится только тогда, когда мужчины перестанут покупать секс». В августе прошлого года Далтон стал автором заявления, призвав сторонников Shared Hope стать «союзниками в усилиях по искоренению рыночной силы, которая продвигает торговлю сексом и травмирует уязвимых».

Что касается секс-бизнеса в целом, Далтон сказал мне: «Я знаю, что есть люди, которые делают это по своей воле, но я говорю не о них… ведь есть подмножество объявлений людей, которые не свободно выбирают такой образ жизни».

На сегодняшний день, по словам Далтон, его компания собрала «18 миллионов единиц данных» из более, чем 800 городов — большое количество из них, предположительно, являются объявлениями, размещёнными людьми, которые не являются жертвами торговли людьми.

Rescue Forensics отстаивает права копирования объявлений на том основании, в первую очередь, что они были публичными. Но Сара Чонг, которая освещает вопросы права и технологий для Forbes, сравнила то, как Rescue Forensics собирает объявления с других сайтов, попадающие под подобные подозрения, с теми компаниями, которые меняют цель размещения объявлений пользователей. (Craigslist, который может быть в списке целевых сайтов Rescue Forensics, по прежнему находится в процессе судебного разбирательства по подобному поводу).

«То, что делает Rescue Forensics, очень похоже то, что делали 3taps и Padmapper, прежде, чем на них подал в суд Craigslist», объяснила Чонг. «3taps копировал Craigslist для данных, которые такие стартапы, как Padmapper, потом использовали для создания карт списков». В тех случаях, пользовательские данные были намного меньше, чем виды рекламы сексуальных услуг, которые публикуются на таких сайтах, как Backpage. «Конечно, трудно понять, почему пользователи Craigslist, хотели бы, чтобы Craigslist сделал всё возможное для закрытия Padmapper», добавила Чонг. «Но, с другой стороны, когда речь идёт о Rescue Forensics, я думаю, что многие люди, кто даёт рекламу на Backpage не хотят, чтобы кто-то копировал Backpage и передавал эту информацию в правоохранительные органы».

Rescue Forensics может верить, что имеет право копировать объявления, чтобы построить свой собственный продукт, но они также могут раскрывать рекламодателей используя их информацию таким образом, которым они никогда не собирались её использовать. «Вы можете увидеть аналогичный вопрос конфиденциальности с «meat list» FetLife», сказала Чонг, «когда кто-то скопировал FetLife, чтобы создать список имён, возрастов, локаций, сексуальной ориентации, и БДСМ роли женщин до 30 на FetLife».

Копирование сайтов, используемых главным образом секс-работниками, может иметь ещё более серьёзные последствия для людей, которые рекламируются там. «Возможность рекламироваться в интернете обеспечивает уровень безопасности для многих», сказала мне Д’Адамо, «но это может нести риски разоблачения и оставления за собой следов». Несмотря на заявление Rescue Forensics о том, что они сосредоточивают внимание на тех, кто «эксплуатируется», их продукт работает на базе объявлений секс-работников. «Компиляция всей этой информации и внедрение в неё лёгкого поиска лишь усугубит эти опасения», добавила Д’Адамо.

Я попросила Далтона подробнее рассказать мне об этих инструментах. Как Rescue Forensics просеивает эти данные, чтобы найти людей, которые стали жертвами торговли людьми? Он отказался делиться деталями. Когда я попросила его позволить мне использовать демо версию Rescue Forensics без каких-либо реальных данных, он сказал, что не станет этого делать по причине того, что он «не хотел бы, чтобы преступники декомпилировали то, что мы создали для их поимки».

Было бы разумно спросить, если Rescue Forensics создали инструменты, которые позволяют правоохранительным органам просматривать частные объявления о сексуальных услугах и различать, какие из этих объявлений могут считаться «эксплуатацией», почему они не исключат все объявления, которые не соответствуют этому критерию и не хранят только те, которые «содержат подозрительное поведение» в своей базе данных?

Это, вероятно, потому, что сам Далтон признаёт, что созданного ими не достаточно, чтобы определить тех, кто попал в секс-бизнес не по собственному желанию, и что не существует пока никакого способа узнать об этом из объявлений. «Наша платформа не может это отличить», объяснил Далтон. «Это в конечном счёте, задача инспектора-человека».

То, что сказал мне Далтон, отличается от информации, которую Rescue Forensics разместила в социальных медиа, где некоторые работники секс-бизнеса и их союзники задавали вопросы о продукте, который, по их опасениям, направлен против них. В ответ на вопрос об этом, Rescue Forensics написала в Twitter, «Мы разрабатываем нашу платформу только для поиска эксплуатируемых лиц».

Почему некоторые люди в Rescue Forensics искажают реальную направленность продукта, я спросила у Далтона? «Я, наверное, не совсем понятно выразился», предположил он.

И я думаю дело вовсе не в технологическом пиаре или самой технологии. Если Далтон исходит из так называемого движения за отмену торговли, движения, которое считает, что спрос на секс-торговлю несёт ответственность за торговлю людьми, и, следовательно, стремится упразднить секс-услуги как такие, становится понятно, почему он не может быть «ясным и максимально понятным».

Хотя он и настаивал несколько раз на том, что он верит в разницу между секс-торговлей и торговлей людьми, Далтон до сих пор получает прибыль от продукта, который не может обеспечить этого различия, и который находится в руках правоохранительных органов. К тому же, правоохранительные органы тоже зачастую не проводят чёткого деления этих двух категорий. Полиция использует все средства, которые есть в их распоряжении, чтобы преследовать и арестовывать работников секс-бизнеса, и Rescue Forensics не может гарантировать, что их продукт не станет, в конечном итоге, ещё одним таким средством.

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