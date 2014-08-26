Этот подросток предлагает отменить школу в том виде, в каком мы её знаем

Фото от пользователя Flickr Ms. Phoenix

После общения с ним в Twitter я подумал, что ему, вероятно, около 30 лет – я не сильно рассматривал его аватарку, чтоб не чувствовать себя ищейкой. Он общался в социальных сетях не по годам зрело, скажу больше, более зрело, чем большинство всех пользователей интернета. Когда он сказал, что ему скоро будет 19 (чувствую себя стариком), я был поражён: этот парень ещё ребёнок, а уже сделал так много дел. Но внезапно возникло сильное неприятие.

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На самом деле, я не испытываю ненависти к Нихилу Гоялу, активисту по образовательным реформам, но кого из нас не возмущает его успех? Мы не ангелы. В свои 19 лет, Гоял уже опубликовал одну книгу с критикой системы образования США и ещё одна с названием «Конец творчества: как школы сделали из детей неудачников» будет опубликована в 2015 году издательством Doubleday. Его имя вошло в список Форбс «30 людей до тридцати» – тех, за кем стоит наблюдать, и впервые он попал в моё поле зрения, когда его пригласили на фестиваль South by Southwest, чтобы обсудить реформирование в сфере образования. Никто не любит вундеркиндов, но Гоял тем не менее симпатичный парень и говорит то, что большинство из нас чувствовало, когда мы ходили в школы: школа – это фигня.

«Школа действительно облажалась», пишет Гоял в своей первой книге «Один размер не для всех», которую он опубликовал в свои 16 (чёртов вундеркинд). «Тринадцать лет в системе уничтожили мой творческий потенциал». Когда он был младше, он любил учиться, потому что он мог выбрать то, что его очаровывало в этом мире. Повзрослев, он обнаружил, что его творческий потенциал сдулся, и что учить ему диктуют сверху. Обучение стало очень скучным.

Ко времени своего выпускного, Гоял был готов всё это послать. «Реформы ничего не изменят», написал он в своей первой книге. «Только революция».

Мне стало интересно, что именно он имел в виду, и я позвонил Нихилу чтоб задать несколько вопросов.

VICE: Почему ты так ненавидишь школу, молодой человек?

Нихил Гоял: Даже когда я был младше, я не любил ходить в школу. Я считаю себя самостоятельным учеником и традиционная школьная обстановка просто не подходит мне. Там весь день рассказывают что делать. У меня не было достаточной свободы. И многое из того, что преподаётся в школе, мне просто не было интересно.

Но я думаю, что моя ненависть, моё отвращение развились в средней школе. Это было летом прямо перед десятым классом, я перешёл из одной школы в другую. Это была школа с высокими рейтингами, очень престижная, много детей готовились в ней к поступлению в элитные учебные заведения, лучшие университеты, и мы были там под постоянным давлением и стрессом в связи с занятиями и подготовительными курсами, и это была по настоящему та точка, когда я захотел что-то поменять. Я был сильно расстроен этой системой; это открыло мне глаза на многие проблемы образования.

Фото любезно предоставлено Нихилом Гоялом

Как я понимаю, у тебя начались проблемы с американской школьной системой, когда тебе исполнилось 15 лет, но они были несколько другие. Ты думал, что школа должна представлять собой более структурированную учебную среду; учебный год должен длиться дольше; должно быть больше домашних заданий; больше испытаний. То есть ты говоришь, что средняя школа изменила это?

Я сравнивал с индийской системой – у меня индийское происхождение – и если вы посмотрите на их систему, вы обнаружите, что их школьный день длиннее, также как и школьный год, больше домашних заданий, и мне казалось, что это правильный путь. И тогда я начал проводить исследования и заметил психологические проблемы и стресс, которым подвергают детей, и вред, который это им приносит. И когда я пошёл в эту новую школу, я понял, что моё мнение и представления были просто неверными.

Когда мне было 25 лет я говорил и писал то, о чём теперь глубоко сожалею. Но всё обстоит не так плохо, как я мне казалось.

У меня было то же самое с моей первой книгой. Сейчас мне 19 лет, и я написал эту книгу когда мне было около 16-ти. И там много вещей, с которыми я теперь не согласен. Я изменил своё мнение о многом, и я думаю, что просто чтение и жизненный опыт дали мне больше представления о разных вещах.

Фото от пользователя Flickr alamosbasement

Ты, кажется, движешься в более радикальное течение. Я так понимаю, ты не собираешься цитировать Тома Фридмана [колумнист Нью-Йорк Таймс] во второй книге?

Этого определённо не произойдёт. Я не читал много о капитализме и неолиберализме. В то время многого не знал. Я нахожу это особенно интересным, потому что я вижу, что многие молодые люди интересующиеся политикой и поддерживающие Демократическую партию, обогащают свои знания, читая колонки на страницах New York Times и Washington Post, несущих милитаристскую, неолиберальную чушь. И это то, что я делал в течение некоторого времени. Так что я не понимал структурные, институциональные проблемы, как я понимаю их сейчас.

Как твоё достаточно целостное представление о месте школы в капиталистической системе повлияли на твою критику школы? Я имею в виду, что, кажется, такое внимание к математике и результатам тестов обусловлено соревнованием с Индией и Китаем.

Даже тогда, я очень скептически относился к этим международным сопоставлениям, но я не понимал, как это вписывается в более широкую систему. Теперь я вижу, что, например, то, что происходит в Чикаго и Филадельфии и других городах, является неолиберальным нападением на сферу государственного образования. И я понял, что правила капитализма просочились в сферу образования. Это дало мне гораздо больше понимания, почему эти так называемые «реформаторы» делают такие предложения.

И на самом деле делая вещи хуже, по твоему мнению.

Много, много хуже.

Фото от пользователя smkybear

Ты не реформатор. На самом деле, ты говоришь, что ты революционер. Давай, я назову тебя главным командующим. Какие наиболее важные структурные проблемы ты бы сразу принялся решать?

Много моих исследований и отчётов в течение последних двух-трёх лет были посвящены нетрадиционным, альтернативным школам. В начале 1900-х, в Испании, было много школ, известных как «Анархичные Свободные Школы». В 1960-х и 1970-х годах многие из них появились в Соединённых Штатах. Эти школы в целом отметают все принципы традиционного образования. Они исповедуют подход, согласно которому дети обучаются естественным путём. Они считают, что детям должны доверять и у них должно быть право голоса. В самой школе должны протекать демократические процессы. Не должно быть этих оценочных функций, таких как оценки и тесты; дети должны просто иметь свободу.

Я посетил ряд школ, которые находятся вне рамок традиционного образования. Проблема в том, что сегодня такие школы, в основном, являются частными школами. Они не так доступны для малообеспеченных детей. Но есть несколько финансируемых государством, которые не столь радикальны. Результаты были экстраординарными. Одной из них является школа в Филадельфии, которая называется «Школа Занятий». Это школа для детей из малоимущих семей и меньшинств.

Ты учишься в колледже?

Я окончил среднюю школу в январе 2013 года, и я не учусь в колледже на данный момент, но я не исключаю такой возможности.

Почему нет? Ты умный парень. Это связано с твоей критикой школьного образования?

Основной причиной является то, что я не мог совмещать колледж, с той работой, которую я делаю; я много выступаю и пишу, и я работаю над новой книгой, и просто не смог бы заниматься этим всем вместе. Я думаю, что в работе, которой я занят, звания не так важны, как кажется. Наличие диплома не даст мне какого-либо преимущества.

Какой совет ты бы дал детям, попавшим в ловушку системы государственных школ, которая душит их ​​творческий потенциал? Как ты пробираешься сквозь эту систему без того чтобы быть раздавленным ею?

Это вопрос мне задают многие молодые люди. И на него тяжело ответить, потому что по закону дети определённого возраста вынуждены ходить в школу. У них нет другого выбора. Но и эта гнетущая система имеет некоторые лазейки. Если ваша семья из достаточно богатых, вы можете пойти в одну из этих действительно классных, свободных, демократических школ, которые я упомянул. Ещё в некоторых школьных округах, которых осталось не так много по-сравнению с 1970-м, предлагают программы для детей, которые не справляются или у которых были проблемы с поведением – и это смешно, потому что эти программы на самом деле намного лучше того, через что проходят другие дети. Вы могли бы попробовать закончить школу раньше. Они предоставляют возможность проходить обучение на дому. Но добиться этих альтернатив в рамках существующей системы очень трудно.

Многие говорят, что чартерные школы являются альтернативой.

Я не поддерживаю приватизацию образования. Есть несколько хороших чартерных школ, но я очень настороженно отношусь к ним. Они часто исключают тех детей, которые испытывают трудности в обучении. Они делают это очень быстро. Они не берут детей, которые не показывают хороших результатов на тестах. Таким образом, существует много дискриминационных и просто действительно ужасных школ, поддерживающих однородное качество студентов, которые просто прошли тесты. Я живу в Вудбери, Нью-Йорк. Здесь вы не найдёте чартерную школу, которая пыталась бы занять место в таком привилегированном сообществе. Вы можете их найти только в черных и коричневых бедных общинах.

Вы думаете они отбирают лучших студентов и искусственно завышают результаты их тестов, по той причине, что такие школы являются коммерческими организациями, и таким способом они зарабатывают больше?

Деньги являются важным обстоятельством для многих из них. Им нужно показывать определённые результаты тестов, это просто превращает их в безжалостную фабрику по подготовке к сдаче тестов.

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