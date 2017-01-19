Четыре ужасающих слова: что сказать, когда ваш партнёр спрашивает: «Кто мы друг другу?»

«Я тебя сейчас заблокирую». Это последние слова, которые я слышала от человека, с которым… виделась? Тусовалась вместе? Встречалась? Я даже не знаю. Когда мы были вместе, мы казались парочкой; домашняя еда, обнимашки как в реалити-шоу, а порой и секс прилагались. Но наши отношения функционировали в странном пространстве, не доходящем до уровня «парочки»; мы даже не выходили в свет вместе и не знакомились с друзьями друг друга. Мы просто периодически наслаждались проведённым вместе временем, вот и всё.



Я не была готова называть его своим парнем, но знала, что то, чем мы занимаемся, не может длиться вечно. Нам придётся либо как-то продвигаться дальше, либо покончить с этим. Но когда я задала ему этот важный вопрос из четырёх слов («кто мы друг другу?»), он сбежал от меня. На два месяца.

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Он – не первый человек, с которым у меня возникла настоящая связь и который побаивался называть нас чем-то большим, чем «друзья», и мне это надоело. Сейчас слишком уж много людей до сих пор рассматривают свои межличностные сексуальные отношения в одной из двух ипостасей: «в отношениях» или «не в отношениях». Они отказываются оставлять место для чего-то промежуточного – способов категоризации тех отношений, которые однозначно являются чем-то большим, чем просто «дружба», но гораздо меньшим, чем полноценные романтические отношения.

Пора укротить Дикий Запад Траха. Как это сделать? Конечно же, с помощью исчерпывающего, надёжного списка. Ниже вы найдёте научный разбор жизненного цикла современных отношений, являющийся попыткой помочь всем, кто встречается, достичь взаимопонимания.

Просто разговариваем: Вы познакомились на Tinder или, возможно, только что встретились в баре и обменялись номерами. В любом случае вы на этапе, предшествующем свиданиям. Вы прощупываете друг друга с помощью болтовни, занимаясь необходимыми перед свиданиями светскими разговорами. Вы одновременно делаете вид, что не нашли страницы друг друга в Facebook, Twitter и Instagram, и изящно задаёте вопросы о том, что обнаружили. Стадия «просто разговариваем» длится от каких-то нескольких часов до нескольких недель.

Друзья: Вы сходили на одно-два свидания, но вы оба согласны с тем, что сексуального влечения между вами просто нет. Между вами всё жутко платонически, но это нормально! Вас обоих это устраивает, и всё в порядке.

Просто друзья: Как это часто бывает, всё завертелось. Вы переспали. Если никто из вас не сбежал, можно спокойно предположить, что между вами засим произошёл неловкий, но необходимый разговор. И на этой стадии вы согласны с тем, что это был всего один раз. Вы собираетесь остаться друзьями. Просто друзьями. До скончания века вам ни в коем случае нельзя больше напиваться с этим человеком на вечеринке.

Друзья с бонусами: Иногда то, что казалось вам единичной ошибкой, просто повторяется снова и снова. Возможно, секс был удивительно хорош, а ваш последний партнёр на свидании многовато болтал о «фальшивых флагах» 11 сентября. Вы собираетесь трахаться и дальше, но на этом всё. Эти ситуации заканчиваются либо спокойно – обычно тогда, когда один из вас находит кого-то другого, – либо в мучительном эмоциональном смятении, так как у одного из вас развиваются глубокие невзаимные романтические чувства, которые в итоге разрушают то, что для всех являлось простой и приятной ситуацией. А если уж быть реалистами, так бывает почти всегда. Если вы действительно, без обмана можете вернуться к стадии «просто друзья», пройдя эту точку, рекомендую вам как можно скорее найти компетентного агента и продать права на съёмки сериала по вашей истории.

Перепихон: «Перепихон» отличается от «друзей с бонусами» и часто не представляет собой почти ничего, кроме секса без реальной дружбы или связи в основе. И чёрт побери, вам даже не нужно знать фамилии друг друга. Также – «друзья по сексу» или, если вы до сих пор живёте в 90-х, «секс без обязательств».

Тусуетесь: Вы трахаетесь, но между вами начинает формироваться связь, у которой, кажется, есть потенциал, не ограничивающийся сексом и просмотром серий «Секретных материалов» до половины. Возможно, вы начнёте делать что-нибудь вместе, будучи трезвыми или даже – представьте себе – при свете дня. «Тусуетесь» может развиться в нечто большее, но вам обоим необходимо пребывать на таком этапе своей жизни, когда вы для этого открыты. Поговорите об этом. Серьёзно. Просто поговорите. Это нормально. Вероятно, вы после этого всё равно сможете заниматься сексом.

Встречаетесь: Вы в каком-то смысле вместе, но до сих пор узнаёте друг друга по-лучше. Вы чаще остаётесь друг у друга дома, держитесь за руки на людях, взяв по мороженому посреди ночи, а также медленно начинаете знакомиться с друзьями друг друга. Добро пожаловать в чистилище отношений. Если всё пройдёт гладко, вы в итоге, возможно, перейдёте к следующему шагу.

В открытых отношениях: Вы хотите быть друг другу партнёрами, но также хотите время от времени бегать на сторону, не разрушая отношений. Примечание: многократные измены – это не открытые отношения. Чтобы это были настоящие открытые отношения, о похождениях друг друга на стороне должны быть осведомлены обе стороны, как и люди, с которыми вы спите.

В отношениях: Лучше всего в достижении этой стадии то, что вы можете, наконец-то, начать выкладывать фото друг друга в Instagram с подписями типа «котичек» и «любимая» – и пусть все ваши озлобленные одинокие друзья изображают энтузиазм.

Всё сложно: Один из вас хочет уйти или хочет изменить структуру отношений, но это желание натыкается на сопротивление другой стороны. Вместо разрыва вы готовы признать, что между вами всё сложно. Возможно, вы даже смените семейное положение на Facebook на «всё сложно»; мне кажется, что такого ещё никто и никогда не делал без иронии, но я могу ошибаться. В любом случае над вами только что сгустились тучи.

Расстались: Всё кончено. По какой-то причине (а их очень, очень много) у вас просто не сложились отношения. Пора признать поражение и начать сначала. Конец. Не собирайте 200 долларов. Обязательно возьмите ящик со своими пожитками, который ждёт вас на пороге этого человека.

Вот такие дела. Возможно, вы – один или одна из множества эмоционально недоступных молодых людей на этом свете, которым многие из этих ярлыков до сих пор кажутся ужасающими, и это нормально. Не спешите; делайте то, что вам нужно. Прорабатывайте свои проблемы. В то же время, следует сделать своему партнёру или партнёрам одолжение, дав ему или им какой-то ответ, а не отгородившись от него или от них или упростив связь между вами. Пора признаться в том, что вы натворили, и обращение к этому руководству будет нелишним. От этого мы все в долгосрочной перспективе станем счастливее, я обещаю. (Надеюсь.)

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