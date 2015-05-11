Женщина-феминистка без лифчика прервала пресс-конференцию, организованную министром культуры Квебека

Фото VICE DU JOUR

Эта статья взята с VICE Canada.

Активистка движения FEMEN своим появлением топлесс затмила министра культуры Квебека в прошлый четверг, когда она ворвалась обнажённой на пресс-конференцию, выкрикивая лозунги против ограничения количества абортов.

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Камеры сняли как активистка Неда Топалоски кричала «Monutérus, mapriorité» («Моя матка, моё решение»), и вздёрнула своё платье, демонстрируя белое нижнее бельё с пятнами красной краски, символизирующее небезопасные аборты.

Топалоски, против которой возбуждено уголовное дело за оголение груди в поддержку FEMEN на Монреальском Гран-при в прошлом году, сообщила VICE, что она считает, что законопроект, предложенный министром здравоохранения Гаэтан Барретте, может существенно сократить доступность абортов в Квебеке, где их количество намного больше, чем в других регионах западного мира.

«У министра нет матки, и он решил за всё население Квебека, что матка – это не самое важное», сообщила VICE Топалоски.

В правительственном документе, который попал в газету LeDevoir в марте, говорилось, что в рамках предлагаемого законопроекта №20 аборт уже не будет считаться приоритетной процедурой, и что количество абортов, которые каждый врач может выполнить ежегодно, будет ограничено до 504.

Это новшество, а также новая предлагаемая минимальная квота пациентов для всех врачей, вызвали у различных активистов, включая Федерацию Медсестер Квебека и директора общественной клиники CentredeSanté desFemmes, вопрос о том, как можно выполнить примерно 25,000 абортов в Квебеке за год.

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В сообщении сообщества FEMENна Facebookговорится, что аборт потеряет свой приоритетный медицинской статус, «что означает, что система здравоохранения не сможет обеспечить достаточно абортов по сравнению с тем, что необходимо в реальности».

После того, как в марте разразился этот спор, Барретте быстро удвоил предел абортов до 1008. Министр и премьер Квебека стали активно защищать законопроект, утверждая, что законопроект фактически позволит врачам выполнять больше абортов.

Но их заявления не остановили топлесс-протест Топалоски.

«Моей целью», сказала она VICE в пятницу, «было обратить внимание на такую больную тему, как аборт, стоящую у самого основания мужского и женского гендерного равенства в Канаде, в частности в провинции Квебек, и это первое, что ставит нас в равные позиции — иметь равные права на наше тело, на все его части. Теперь это под угрозой из-за этого закона, и поэтому я хотела его опротестовать».

FEMEN, феминистская группа, которая была создана в Украине в 2008 году, стала всемирно известной своими активистками, обнажающими грудь в качестве политического заявления. «Группа привлекает к себе журналистов, намеренно выставляя женское тело в центр дебатов», объяснила Топалоски.

Однако, её протест вызвал вопросы безопасности на пресс-конференции. Она получила доступ к мероприятию, используя пропуск прессы, но не сказала, где она его взяла.

«Телеканалы всегда стараются избегать важных вопросов о правах женщин, которые мы поднимаем в публичном пространстве», сказала Топалоски. «… Но вчера был большой успех, потому что все чётко поняли суть протеста».

Она сказала, что она присоединилась к группе полтора года назад, так как увидела, как активистки бескомпромиссно выступают против системы ограничений, не используя при этом насилие.

Полиция предупредила Топалоски о возможном судебном процессе в результате протеста в четверг.

FEMEN also staged a protest in Paris on Friday, upping the controversy of their bare-breasted schtick with Nazi salutes.

FEMEN также устроили акцию протеста в Париже в пятницу, посоревновавшись своей обнажённой грудью с немецко-фашистскими приветствиями.

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