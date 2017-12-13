Дилеры рассказывают о самых худших веществах, которыми они разбавляют наркотики

Я был в караоке-баре в Чайнатуане, как вдруг увидел вспышки из квадратного окошка на нашей двери. Заинтересовавшись, я вышел и увидел, что какой-то корейский студент, приехавший по обмену, переборщил с испорченными капсулами МД [МДМА]. Уже вызвали скорую.



Как человек, знававший на своём веку не одного наркоторговца, я знаю, откуда берутся испорченные капсулы МД. Они появляются потому, что независимо от того, покупают их у верхушки картеля или волка-одиночки на углу улицы, самое главное в игре с наркотиками – довести до максимума прибыль и снизить расходы. Это – основа проблемы. Кроме того, все наркоторговцы вылеплены из сходного социально-экономического теста. Они безжалостны и жестоки, и если они видят возможность схалтурить, то не будут не спать ночами, если какой-то клиент из-за этого окажется в больнице. И в этом смысле все наркоторговцы одинаковы, в то время как их товар постоянно меняется.

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Пообщавшись с несколькими наркоманами, я выяснил, что большинству людей спокойнее покупать себе наркотики у анонимных источников в даркнете, где системы оценивания обеспечивают качество и сводят к минимуму опасность. С учётом этого уличные торговцы как будто бы лишаются бизнеса, поэтому мне стало любопытно поговорить с несколькими из них и узнать их мнение. Почему состояние уличной торговли до сих пор настолько прискорбно? И каково самое худшее вещество для разбавления, которым они воспользовались? И какого рожна они им воспользовались?

Янни, 29 лет

Торговец кокаином

Фото взято у пользователя Flickr Max Sparber

VICE: Расскажи нам о самом худшем из того, что ты подмешивал в свой кокаин.

Янни: Раньше я размалывал спид в очень мелкий порошок и засыпал совсем немного в пакетик на унцию. Но хотите – верьте, а хотите – нет, но, когда я перестал добавлять спид, некоторые люди начали жаловаться, поэтому я заменил его парой граммов кофеина на унцию, и они побежали ко мне, роняя тапки. Кайф от кокаина их тогда совершенно не впечатлял. Поэтому я добавил его для пущего эффекта. После того, как начинаешь заниматься разбавляющими веществами, попросту становится всё хуже и хуже. Появляется жадность, потому что никто, как правило, не жалуется. В Австралии всем начхать, что человек пихает в нос, если только вы надёжны.

Ты когда-нибудь пользовался разбавляющими веществами, о которых сожалеешь?

Однажды кто-то сказал мне, что покупает только пакетики, от которых пахнет настоящим бензином, потому что, судя по всему, так определяют, чистый ли наркотик. Поэтому я потёр пакетик полотенцем, которое слегка макнули в бензин. От пакетика, блин, просто воняло. В другом случае эти румыны сказали мне, что хотят только кристаллов, поэтому я выложил кокаин на тарелочку, обрызгал его лаком для волос и смешал его. Он слипся, но распался достаточно легко. Я сказал им, что именно это показывает, что он чистый, потому что кристаллы, распадаясь, сильно слоятся. Блин, ну и ересь же я нёс.

Почему ты перестал разбавлять свой товар?

Я вообще перестал разбавлять свою фигню, потому что заметил, что молодое поколение подсаживается на мет и ГГБ. Я продолжал думать, что это, наверное, из-за того, что такие гады, как я, всегда разбавляют свой кокаин настолько, что очень многие из этой молодёжи думает, будто у кокаина нет «реального» эффекта. Они покупают пакетики, в которых кокаина процентов 20, и поэтому переходят к более дешёвой альтернативе, которая плющит их гораздо больше. Я однажды видел, как одна девушка заработала себе передозировку ГГБ. Она была очень юной, и мне показалось, что она умерла.

Повлияли ли на твои дела такие сайты даркнета, как Silk Road?

Да. В Интернете берут гораздо лучший товар по гораздо лучшим ценам. Я потерял очень многих своих клиентов, которые покупали не только у меня, людей, которые обращались ко мне раз в месяц. Теперь они просто заказывают четвертушку или что-то в этом роде в компании друзей, так для них получается гораздо дешевле и чище. Мне с этим не конкурировать. Поэтому я полагаюсь на тех, с кем имею дело уже давно, и на тех, кто готов немного доплатить за удобство. С другой стороны, я достаточно зарабатываю на основной работе.

Марк, 37 лет

Торговец метом

Изображение взято с Shutterstock

Добрый день, Марк, расскажи нам о самых худших веществах, которыми ты разбавлял наркотики?



Ну, хуже всего было после того, как меня подставили бывшая девушка и бывший лучший друг. Они сказали мне, что встретили парня, желающего купить унцию за наличные. Я немного нервничал, так как не мог себе позволить выложить достаточно денег, чтобы купить унцию. Но они были убедительны, и конечно, я больше никогда их, блин, не видел. Ко мне направлялись ребята, чтобы забрать унцию. Это были регулярные клиенты, и я бы попух, если бы не дал им чего-то.

У меня не было ни мета, ни денег. Поэтому я сбегал в магазин и взял несколько коробочек эпсомской соли. Когда они зашли, я дал им травки из личного запаса; потом отвесил ровно одну восьмую унции эпсомской соли. В ту ночь я, кажется, получил от них около тысячи СМС; трубка почернела, как только они попробовали её зажечь. Эти ушлёпки продолжали пытаться это курить, и меня всю ночь мучила паранойя: а вдруг один из них умрёт или испортит себе лёгкое? Но это была всего лишь эпсомская соль. Если человек курит достаточно сигарет, то насколько хуже может быть немного эпсомской соли? Но они реально рассердились, поэтому я какое-то время пожил у тётки. Из жертвы ограбления я превратился в мишень, блин, западных пригородов. Не лучшее было время.

Итак, пользуешься ли ты до сих пор чем-то для разбавления?

Разбавляющими веществами пользуются все, кто торгует метом или спидом. У нас в Австралии мет бодяжат кристаллизованным МСМ. Обычно мы из одной восьмой унции делаем унцию, и из этого мы получаем всю дополнительную прибыль. Впрочем, я слышал и кое о чём гораздо худшем. Из-за некоторых разбавляющих веществ люди и вовсе попадают в больницу. Один мой знакомый месяцев шесть кашлял кровью, но курить не бросил.

Повлиял ли даркнет на твой бизнес?

Если честно, никто из тех, кого я знаю, не покупает мет на этих сайтах. Возможно, потому что половина из нас не знает, как с этой хренью работать. Те, кто сидит на мете, не будут ждать свои наркотики две недели, они и лишнего часа ждать не любят без скандала. Как правило, они знают, что наркотик разбавлен или преобразован, но им плевать – лишь бы кайф был.

Тран, 24

Травка

Изображение взято с Shutterstock

Добрый день, Тран , я понятия не имел, что травку вообще можно чем-то разбавить

Да, когда мне было 17, парни, которые научили меня её выращивать, добавляли всякое-разное, увеличивая вес своей травки. Чем больше она весит, тем больше платят. В основном мы пользовались кремнием, но я слышал, что некоторые люди находили в своих окурках железные опилки и стекло. Я выучил несколько приёмов у однокашников из старшей школы. Никто ни разу не пожаловался, так что я не думал, что это принесёт слишком много вреда.



Что заставило тебя перестать портить свой товар?

Я хорошо зарабатывал и не думал, что это кому-то так уж сильно вредит. Лишь много лет спустя я встретил на протесте, связанном с травкой, парней, которые научили меня выращивать каннабис как надо. Я в шутку рассказал тому парню, что опрыскиваю свою фигню, утяжеляя её, а его приятель чуть меня не ударил. Судя по всему, кремний в спреях может убить человека, если его курить. Они реально открыли мне глаза на всю хрень, которую я делал с тусовкой, и что ещё важнее, на людей, доверявших мне достаточно, чтобы покупать мою травку.

Дилан, 27

МДМА

Фото взято у пользователя St. Albert / CC Licence 2.0

Расскажи мне, почему ты начал разбавлять свой товар.

Это началось с дефицита МДМА лет пять назад. Продажа была моим основным источником дохода, и я не мог рисковать терять клиентов. Поэтому я начал подмешивать в МДМА по чуть-чуть мета. Принимая его, люди в большинстве своём были очень довольны, но отходняк всегда был тяжёлым. Один из моих друзей, который сидел на мете, вообще покончил с собой. После этого я завязал с торговлей.

Насколько тебе известно, разбавляет ли ещё кто-то свой МДМА фиговыми альтернативами?

Сейчас существуют наборы для анализа, и я надеюсь, что ими пользуется больше молодых людей, потому что они этого стоят. С момента их появления перестали разбавлять свой товар очень многие мои знакомые, которые толкают таблетки и капсулы. Некоторым из этих ребят на самом деле было пофиг, что они добавляли в наркотики, но сейчас все гораздо осторожнее, потому что можно оказаться разоблачённым и потерять бизнес.

Расскажи, как повлиял Silk Road на индустрию МДМА.

Наряду с наборами для анализа он оказал самое большое влияние на австралийский рынок МДМА. Поставщики даже занимаются импортом через онлайн-сети, потому что получают более безопасный товар. Они могут разбавлять наркотик БАДами и даже не чувствовать себя из-за этого виноватыми. Клиенты всё равно получают очень приличный, чистый кайф без никудышней кустарной австралийской хрени, которая к этому прилагается. У нас в Австралии МДМА приходится импортировать, если хочется качественного товара фармацевтической чистоты. Тем, кто бодяжит на коленке, никогда не удастся конкурировать с израильским товаром, даже если дать им все нужные вещества и оборудование.

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