«Человек-торнадо» понимает, что жизнь – это когда просто косят газон, а потом умирают

В чём смысл человеческой жизни? Простого ответа нет. Из всех животных на Земле ни одно не приходит в мир таким вопиюще беспомощным, как новорождённый ребёнок, и ни одно не покидает её, так сопротивляясь её концу. Между этими перемещающимися вехами есть много вершин и долин.

Но если честно, большая часть жизни – это откровенная тоска, когда косишь газон. Войны приходят и уходят, Озимандия тонет в песках, сердца разбиваются и заживают от Бытия до Откровения, а между всем этим готовят еду, стирают одежду, оплачивают счета и косят траву. Что бы ни произошло, благословенная отупляющая маета жизни продолжается. Даже когда за стенами вашего дома бушует торнадо.

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Примечательно, что это сцена из Альберты, «Последнего и Лучшего Запада», последнего проявления безумной попытки человека приручить и выпотрошить землю. Запад – это земля живых небес, и по мнению всякого, кто знает, как гремит и катится гром в прерии, это не столько эффектное поэтическое выражение, сколько констатация факта. Небо живое. Облака, не обращающие внимания ни на что вне себя, скрученные в жгут, в гримасу из ветра, воды и грязи. То, что лёгкий ветерок способен перевернуть и сравнять с землёй небольшой город, – это чудо атмосферной алхимии.

Тьюнис Уэсселс беззаботно косящий газон. Автор фото – Сесилия Уэсселс/The Canadian Press, взято у AP

Природа говорит на языке, который могут услышать имеющие уши, а наш герой, Тьюнис Уэсселс, однозначно прекрасно его понимает. Газон на его заднем дворе не замечает вопля бури, и тот, кто за ним ухаживает, тоже. Уэсселс «спокойно, уверенно в себе» выходит в вихрь, дабы спокойно подровнять траву, живой памятник буржуазной маскулинности, председательствующей на конце света, и стойко работает со своей собственностью, между тем как против него лютует самый воздух, которым он дышит.

Вот два уединённых места в жизни в 2017 году. Буря на горизонте. За стенами небольшого кусочка жизни, который вы вырезали для себя, царит жестокое безумие. Мы рождаемся в умирающем теле в умирающем мире. Идя по следам безликого и чудовищно систематического хаоса лучше всего возделывать собственный сад и позволять остальным идти своей дорогой.

Однако буря на горизонте уже пришла на порог к кому-то другому. Лёд откалывается и уплывает в Антарктический океан, а ICE разрушает молодые семьи. Диванные специалисты по Кремлю отслеживают опечатки в Twitter сквозь эфир, в то время как бедные всем скопом просыпают свою нелёгкую жизнь. Омрачённый кровью прилив, выкатывающийся на Средиземноморье последние 200 лет, теперь возвращается к старым невротическим империям Европы. Ещё никогда всемогущая сила человеческих цивилизаций не казалась ближе к полному расползанию по швам.

Но сохраняйте спокойствие, двигайтесь дальше; что ещё вы можете? Надо жить, косить траву, а кому на месте не сидится, тот добра не наживёт. Сердце кровоточит, пока не превращается в камень. Таково холодное утешение разума: гибните, если нужно, друзья мои, ибо я в целости и сохранности. Всегда лучше буря снаружи, чем буря внутри души.

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