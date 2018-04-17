Тот день, когда официант подал на меня суд

Добро пожаловать в «Restaurant Confessionals», где мы анонимно разговариваем с работниками ресторанной индустрии как из зала обслуживания, так и из кухни о том, что действительно происходит за кулисами ваших любимых заведений. На этот раз мы услышим историю от шеф-повара в Буэнос-Айресе о дне, когда его официант подал на него в суд.



Я никогда не думала, что после того, как мой ресторан профинансирует рабочую визу официанту, он подаст на меня в суд, как только законно и твердо будет стоять на ногах.

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Мой главный повар знал одного парня — давайте назовем его Джоном — который переехал в Буэнос-Айрес из Европы и искал работу. Мой муж и деловой партнёр искали официанта и провели собеседования с парой человек, но у Джона была харизма: он был хорошо одет, умел хорошо наливать вино, имел большой опыт в ресторанной индустрии, говорил на трёх языках и смешил посетителей. Мы отдали предпочтение ему, а не гражданину Аргентины.

К тому же, так как он был другом нашего повара и нуждался в деньгах, мы подумали: «Давайте дадим ему работу». Правило номер один в США — никого не нанимать незаконно. Мы должны были открыть его трудовое дело, но у него не было визы. И, хотя я никогда раньше не делала ничего подобного, но учитывая то, что персонал обычно подрабатывает, а в Аргентине труд оплачивается ежедневно, мы всё равно его наняли.

И так мы попали. Мы можно сказать, мы сами предоставили Джону возможность подать на нас в суд. Знаю, что это всего лишь гребаные деньги, но он предъявил нам иск на чрезмерную сумму, а у нас было так много затрат, связанных с открытием второго ресторана, что мы до сих пор платим ему частями.

Джон работал хорошо два или три вечера в неделю, в конце концов попросив ресторан подать заявку на визу от его имени. Будучи владельцем и шеф-поваром, в то время я была зарегистрирована в качестве самозанятого лица, что не позволяло мне это делать, но как только мы стали компанией с ограниченной ответственностью (ООО), мы могли и сделали, так как он нам понравился. Он был действительно счастлив, но когда мы подписали документы, он упомянул что-то — и именно тогда мы должны были обратить внимание на те знаки. Он сказал: «Если бы вы не помогли мне с получением визы, я бы подал на вас в суд».

В Аргентине, когда сотрудники подают иск против своего работодателя, девять раз из десяти, они выигрывают из-за специфики нашей правовой системы. Она поддерживает работника, а не работодателя.

Уму непостижимо, бывают случаи, когда люди, которые никогда не работали на вас, могут сказать, что они работали на вас, предоставить фольшивых свидетелей и всё равно победить — даже если это была сплошная ложь. Это кошмар. Вы чувствуете себя беспомощным. И вам следует дважды подумать о том, как вести бизнес в этой стране. Я говорю это сейчас, но я никогда не думала обо всех этих вещах раньше, потому что я повар, и всё, что я хотела делать — это подавать хорошую еду.

Поведение Джона начало меняться после того, как он получил разрешение на работу. Я просила его сделать что-то, но он этого не делал, или игнорировал. Затем он разозлился, когда мы изменили то, как мы разделиваем наши чаевые. Раньше мы делили их 50/50 между двумя официантами и кухней, где было больше сотрудников, которые работали дольше. Официанты зарабатывали каждый по 25 % или около 600 песо [около 40 долл.] каждый за шесть часов работы помимо своих зарплат, в то время как посудомойщик зарабатывал 200 песо [около 13 долл.], работая девять часов. Мы приняли корпоративное решение расделить чаевые поровну между всеми.

У меня такое чувство, будто нас обобрали с помощью закона. Мне так больно, что, похоже, я никогда не буду в безопасности, и мне придется следить за каждым из моих сотрудников.

Он расстроился из-за того, что зарабатывал меньше денег, но чаевые — это чаевые, мы не оплачиваем их. На самом деле, ни одному официанту не понравилась эта идея, и менеджер ресторана позволил всему персоналу узнать, что официанты не хотят, чтобы кухня получала ещё чаевые. Два официанта даже предположили, что мы больше платим работникам на кухне, хотя мы платили им именно в соотсветствии с предусмотренными профессиональными категориями. Вот тогда все пошло не так.

Через несколько месяцев после получения разрешения на работу Джон начал ругаться с менеджером ресторана. Нам нужна была няня, и он предложил свою подругу. Мы были на работе, а он хотел уйти, чтобы её забрать. Я уже ушла, а менеджер ресторана мог уйти через два часа, и Джон расстроился, потому что он не отвез его в мой дом, и ему пришлось раскошелиться на такси, чтобы забрать подругу. На следующий день Джон в очередной раз сорвался, но ему сказали, что если он не изменит своё поведение, мы вынуждены будем уволить его.

Он сказал: «Давай, вперед, уволь меня, уволь». После этой ссоры я подумала: «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Очевидно, он взбесился из-за того, что лишился части денег с чаевых. Вот тогда мой муж уволил его. Но мы допустили ошибку, ми не «завели на него дело» после его проступка или вел себя как мудак, так у нас были бы доказательства, для страховки.

Мы отправили письмо об увольнении, но Джон вернулся с юридическим документом, в котором говорилось, что мы никогда не оплачивали ему отпуск — который мы оплатили ему. Мы отправили ещё один юридический документ, но в ответ он предъявил иск на 700 000 песо за чаевые, неоплачиваемые выходные, и даже за то, что он не работал в течение нескольких дней.

Наш первый адвокат дал нам плохой совет — что незамедлительное урегулирование пошло бы всем на пользу — в то время, как второй посоветовал нам как можно скорее урегулировать ситуацию, иначе можно попасть на миллионы. И мы бы обанкротились.

Когда мы пошли на сделку, Джон попросил 70 000 песо [4 625 долл.], но у нас не было таких денег: мы были в самом разгаре открытия нашего второго ресторана и позаимствовали у моего дедушки, моих родственников, у всех, у кого могли, чтобы начать. У нас действительно не было денег. Мы думали, что он примет 30 000 песо, но он сказал «нет». Мы предложили 50 000 песо, но всё же сказали «нет». Он также отказался и от 100 000 песо.

Мы остановились на 129 000 песо, которые мы сейчас платим 6 частями, потому что мы не можем позволить себе заплатить сразу. Мы должны заплатить его адвокату, как и нашим.

Очередное несчастье. После того, как мы уволили Джона и находились в середине судебного иска, наш официант помог ему устроиться у моего друга и коллеги. Я уведомила своего друга, полагая, что он избавится от него. Но он этого не сделал. И Джон сегодня по-прежнему там работает. Этот коллега и я больше не друзья.

В этом ресторане я круглосуточно, у меня есть дети, и мы постоянно горбатимся. Этот парень пришёл, поработал шесть-семь часов в сутки, два или три раза в неделю, и взял деньги, которые мы так тяжело зарабатывали каждый день нашей жизни.

У меня такое чувство, будто нас обобрали с помощью закона. Мне так больно, что, похоже, я никогда не буду в безопасности, и мне придётся следить за каждым из моих сотрудников. Я ему доверяла, и это действительно больно — как он мог это сделать со мной, зная, что у меня нет много денег?

Я чувствую себя обманутой Джоном, преданной подопечным, который рекомендовал его на другую работу, и преданной ресторатором, который нанял его. Я действительно чертовски зла на всё это, и я больше никогда не буду с ним дружить. Так нельзя поступать с коллегой.

Мне также больно, что он забирает у меня всё эти деньги, но это всего лишь грёбаные деньги, что бы ни случилось, я это преодолею. Но что действительно больно — это неприятности, причинённые мне и моему мужу.

Карма — та ещё сука, хотя, и однажды она укусит их обоих в задницу.

Записал историю Соррель Мозли-Уильямсу.



Эта статья впервые появилась VICE FR.

