Мы попытались найти работу, стоя с табличками на станции вокзала

Одно лишь поступление в университет не даёт вам никаких гарантий. Вы, наверное, всё же узнаете свою дозу “Куба либре” до попадания в реанимацию, но то, что было когда-то гарантией успешной работы – достойное образование – теперь очень спорный вопрос. Уровень безработицы среди молодёжи, может быть, и падает, но с апреля по июнь этого года 767 000 молодых людей в Великобритании и 5,8 миллионов в США являются безработными. К тому же, следующая партия выпускников начнёт забрасывать и без того переполненные резюме HR отделы, теперь они станут ещё более загруженными, чем раньше.

Необходимо модернизировать тактику, чтобы приспособиться к новым условиям, и, кажется, основная стратегия, которой придерживаются выпускники в возрасте Instagram, – это стоять на вокзалах с табличками, на которых написано насколько все они недооценённые. Вы, наверное, уже видели в вашем Facebook нескончаемый поток “табличных” историй успеха: про Омара Башира, например, в июле этого года, или Альфреда Аджани, которые стали известными благодаря своим рекламным табличкам с информацией о своём образовании на станции Ватерлоо.

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Альфреду, по-видимому, пришла масса предложений от “впечатлённых руководителей”, что обеспечило ему маркетинговую работу в кадровом агентстве всего через день после того, как он проделал этот трюк. Поэтому, чтобы убедиться в том, что для того, чтобы найти работу в посткризисный период, надо просто показать ваши квалификации пассажирам, я пошла в Ливерпуль-стрит и стала с табличкой, в которой значились мои различные мнимые навыки.

“БАКАЛАВР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ)”

Люди обычно не очень хорошо отзываются об образовании в сфере изобразительных искусств. Вероятно, потому, что работодатели предпочитают нанимать натренированных бухгалтеров, чем людей, которые получили своё высшее образование, поглатывая и выплёвывая акриловые краски на холст. Зная это, я решила, что смогу увидеть поможет ли стратегия с табличками подняться этой непритязательной профессии на уровень выше в головах прохожих.

Как только я подняла свою табличку вверх, прохожие начали желать мне успеха и в течение нескольких минут ко мне подошёл парень и взял моё резюме. Он был приятной внешности и сообщил мне, что его друг – директор кадрового агентства. Это показалось мне многообещающим. Подошёл ещё один парень, Джефф. Он был одет, как денди, и от него пахло полировкой для мебели. Визитная карточка Джеффа утверждала, что он был специалистом по благотворительной деятельности и образованию. Сначала я не поняла, что это значит, но разобралась, когда он предложил заплатить за моё обучение на магистра.

В реальной жизни, у меня уже есть степень магистра, но это мало повлияло на мои творческие перспективы трудоустройства в отрасли искусства. Я поблагодарила Джеффа за его доброту, но сказала ему: “Нет, спасибо”. Надо было двигаться дальше. (Во время замены табличек Джейк, фотограф, сказал мне, что один парень, который стоял рядом, сказал: “Благослови её, всё, что она хочет, это работа”, я очень захотела найти этого парня и обнять его крепко.)

“СОКОЛИНАЯ ОХОТА, МЕГА ЭКСПЕРТ, ПОВЕРЬ МНЕ, ДРУЖОК”

Далее, я рекламировала свой ​​опыт соколиной охоты. Небольшая ниша, возможно, но первое, чему нас учили в бизнес-школе: найди своё ​​”уникальное торговое предложение” и используй, используй и используй его.

И опять прошло совсем немного времени, прежде чем ко мне пришли на помощь. Джентльмен в красном галстуке, костюме и в кепке спросил какую работу я ищу. Я сказала ему, что-то в орнитологии. Он предложил мне приехать и поработать в его бухгалтерской фирме. Я не чувствовала себя компетентной в этих вопросах, так что я отказалась. По крайней мере, у меня теперь есть неплохой резервный план.

Человек в худи сказал мне, что тоже ищет работу. Я спросила его, не хочет ли он присоединиться ко мне. Он засмеялся и сказал, что нет.

“ОТЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР, ХОРОШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ”

От животных к редактированию, теперь я рекламировала себя как потенциального редактора колонки с хорошими рекомендациями.

Единственный человек, который ко мне подошёл, был всё тот же парень в галстуке и кепке. На этот раз он пригласил меня на свидание и попытался дать мне свой номер. Я опять отказалась, после чего он отклонил своё предложение о работе, которое сделала ранее.

Что я поняла? То, что никому не нужен писатель. Самое интересное, что это было самое мне близкое.

“МАРКЕТОЛОГ (ДИПЛОМ БАКАЛАВРА С ОТЛИЧИЕМ)”

Слегка подавленная, я ушла в сферу, куда многие неудачные молодые журналисты уходят: в мир маркетинга и PR.



Сначала эта табличка не пользовалась вниманием; я думаю, маркетинговые директора уже устали от этого метода саморекламы. Я спросила приятную шотландскую пару, не нужен ли им выпускник-маркетолог. Они сказали, что им нужен поезд. Я сказала им, что они попали в правильное место. В свою очередь, они называли меня «хорошей крошечной куколкой” и ещё сказали, что они бы меня наняли, если бы могли.



После этого, меня засыпали предложениями. Парень взял моё резюме и сказал, что его компания проводила интервью всю неделю, и что он позвонит мне. Очень занятая, взволнованная леди из PR и маркетингового агентства взяла моё резюме и сказала, что она выйдет на связь. Потом парень сказал мне, что его фирма сейчас нанимает людей, и он отрекомендует меня.

К чёрту, писательство, подумала я. Пора бросать это умирающее ремесло и нырять с головой в горячую, пенящуюся джакузи маркетинга!

“ЧЕЛОВЕК-ПРОВОКАТОР, ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЙ”

Пребывая на высоте моего недавнего успеха, я была готова к моей заключительной охоте на работу. Если мой высокий бал аттестата смог принести мне три потенциальных рабочих места за столь короткое время, значит сможет и предложение о очень жёстком человеке-провокаторе.



По крайней мере, мне так казалось. Когда я держала эту табличку, предложений много не было, но, по крайней мере, внимание ко мне зашкаливало.

Когда я уже начала серьёзно охотиться, подошёл полицейский и остановил меня. Разговор был такой:



Коп: Что вы делаете?

Я: Просто ищу работу.

Коп: Вы не можете делать это здесь.

Я: А почему нет?

Коп: [Тишина] Я не знаю.

Я: Могу ли я остаться?

Коп: Ну, вы только продаете себя, не так ли?

Я: Да, думаю да.

Коп: [Поворачивается ко второму полицейскому и охраннику] Почему она не может стоять здесь опять?

Коп 2: Я не знаю. Этот парень говорит, что это против правил.



Охранник потом сказал, что, если я зарегистрируюсь там, где уличные артисты и благотворительные фонды регистрируются, и пройду лекцию по эвакуации, я смогу вернуться и попробовать ещё раз. Это показалось мне достаточно трудоёмким. Я не стояла там с целью собрать деньги или заработать мелочь с плохой акустической обработкой песни Дейва Метьюса; я была простой выпускницей с двумя научными степенями, которая ищет работу.

***

Я принадлежу к последнему поколению, которому уверенно твердили, что, если у тебя есть высшее образование, ты найдёшь работу, и если ты пойдёшь в университет, то сможешь получить всё, что пожелаешь. Конечно, теперь мы знаем, что это ложь, и я понятия не имею, когда это опять станет правдой, если вообще когда-нибудь станет.

Сейчас, однако, всё так и обстоит. Я стояла с табличками пару часов, но это всё заставило меня чувствовать себя довольно опустошённой – это хуже, чем чувство, которое я ощущаю каждое утро после проверки объявлений, когда я узнаю, что никаких новых рабочих мест для начального уровня журналистки пока нет. Следует признать, что это был довольно хороший способ привлечь внимание потенциальных работодателей, но мне интересно, имела бы я такой же успех, если бы я была парнем. Почти все люди, которые обратились ко мне, были мужчинами. Один даже предложил мне работу, хотя я была откровенно неквалифицированным соискателем (я держала табличку и рекламировала свои навыки по ловле птиц), правда он затем забрал своё предложение обратно, когда я не дала ему свой ​​номер телефона.

Но, если ты выпускник-маркетолог? Тогда, вперёд, этот метод для тебя. По крайней мере, кто-то напишет о тебе статью.

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