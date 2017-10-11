Трамп усложняет жизнь детей, ищущих убежища в США

В воскресенье вечером после неоднократного призыва Конгресса принять законопроект, легализующий программу «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA) – программу эпохи Обамы, предоставляющую разрешения на работу и помощь в депортации детей иммигрантов, незаконно ввезенных в страну – президент Дональд Трамп намного усложнил этот законодательный процесс. Он отправил законодателям длинный список жестких иммиграционных требований – включая стену на границе и резкое сокращение легальной иммиграции – который должен быть выполнен, чтобы он подписал законопроект «DACA».



«Эти приоритетные задачи необходимы для смягчения правовых и экономических последствий любого предоставления статуса участникам программы «DACA», – заявил журналистам директор Белого дома по юридическим вопросам Марк Шорт. «Они выполняют обещание президента продвигать иммиграционную реформу, ориентированную в первую очередь на потребности американских рабочих».

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Но не все требования Трампа могут быть четко связаны с политикой, которая затрагивает рабочих. В этом списке также было предложение активизировать депортацию другого молодежного населения: беспризорных несовершеннолетних, которые в одиночку въезжают в страну, часто ищут убежища из-за насилия в своих родных странах.

«Администрация предлагает внести поправки в действующий закон для обеспечения быстрого возвращения беспризорных детей», – заявил Трамп в своем письме лидерам конгресса, в котором изложил свои иммиграционные приоритеты, утверждая, что «лазейки» в нынешней системе позволяют этим детям оставаться в США и быть «защищенными Департаментом здравоохранения и социальных служб за счет налогоплательщиков».

«Эти приоритеты помогут Министерству социальных служб лучше и эффективнее применять законы об иммиграции, защищать наши границы и уменьшать угрозы национальной и общественной безопасности», – отметил по электронной почте сотрудник Министерства социальных служб.

Федеральное правительство уже приняло меры по отмене программы защиты несопровождаемых несовершеннолетних, которые могут быть выполнены без участия Конгресса. В среду действующий директор Иммиграционной и таможенной полиции США («ICE») Том Хоман заявил «CNN», что Министерство внутренней безопасности начало искать их родителей, чтобы, если они живут в США, депортировать их. Министерство юстиции также разослало в прошлом месяце уведомления, в котором поручило судьям по делам об иммиграции отменить программу защиты «несопровождаемых несовершеннолетних лиц» для молодых людей, воссоединившихся со своими родственниками в стране.

Представитель Иммиграционной и таможенной полиции США сказал мне, что «по состоянию на 21 августа «ICE» совершило более 400 арестов, включающих 30 дел, переданных для возбуждения уголовного расследования» в отношении спонсоров (которыми часто оказываются члены семьи) несопровождаемых несовершеннолетних, «по обвинениям, включающим в себя контрабандный провоз иностранцев и повторное возвращение тех иностранцев, которые были уже выдворены из страны”.

По словам Дженнифер Подкулы, директора отдела политики в национальной некоммерческой организации «Дети, нуждающиеся в защите», которая предоставляет бесплатную юридическую помощь для несовершеннолетних иммигрантов, отмена программы защиты будет означать то, что «теперь дети будут лишены возможности рассмотрения дела о предоставлении убежища в присутствии обвиняемых, лишатся права подачи апелляций на один год, а также права на получение государственной помощи в случае добровольного выезда».

Как отметил Ур Джадду, который был главным юрисконсультом Службы гражданства и иммиграции США во время правления Барака Обамы, для дальнейшего ускорения процесса депортации молодежи Белый Дом выдвинул ряд законопроектов, которые отменят крайне важную программу защиты для несовершеннолетних.

«Они пытаются отменить все, что мы приняли за последние 15 лет, чтобы добиться, чтобы к детям относились как к детям», – сказал Джадду.

Одно из внесенных в настоящее время предложений Белого Дома позволит правительству применить в отношении всех детей процедуру «ускоренного выдворения» – операция по ускоренной массовой высылке – пока они не стали жертвами торговли людьми, а также пока они могут «безопасно» быть выдворены из США. После этого сотрудники Пограничной патрульной службы будут иметь полномочия определять, могут ли дети оставаться в стране.

По словам Джадду, операция по ускоренной депортации, которая применяется в отношении всех детей, резко повлияет на возможность несопровождаемых несовершеннолетних предоставлять ходатайство о представлении защиты.

В соответствии с законом 2008 года в настоящее время можно депортировать только детей из соседних стран Мексики и Канады. Однако, согласно данным Офиса по расселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб США, за финансовый 2016 год 95 % несопровождаемых несовершеннолетних прибыли из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса в 2016 финансовом году. В этих трех странах было совершено рекордное число группового насилия и убийств, и это, как документально подтвердило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, побуждает детей спасаться от преследований и добиваться международной защиты.

«Молодежь уезжают в основном из-за насилия, а также из-за отсутствия возможностей в Гондурасе», – отметила Лурдес Рамирес, журналистка из города Сан-Педро-Сула (Гондурас), где она подверглась угрозам и стала жертвой похищения. «Если их депортируют, они снова вернуться, чтобы мигрировать, поскольку риск остаться здесь – это еще хуже, чем поездки».

Джон Сандвег, который работал в качестве исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США при Обаме, заявил, что, хотя бывшая администрация также приняла меры для решения проблемы миграции молодежи и семей из стран Центральной Америки (таких как создание изоляторов для членов семьи иммигранта), они никогда не подвергали преследованию несопровождаемых несовершеннолетних как это делает Администрация Трампа. «Мы никогда не рассматривали ничего в этом направлении, как например произведение переклассификации в отношении несопровождаемых несовершеннолетних или добавление в список приоритетов по депортации родителей несопровождаемых несовершеннолетних лиц», – отметил он.



Но в своем списке приоритетов Трамп обусловил наплыв несопровождаемых несовершеннолетних лиц политикой США, которая, по его словам, должна быть изменена, чтобы переломить сложившеюся тенденцию. «Лазейки в действующем законодательстве создают резкий «притягивающий» фактор для дополнительной нелегальной иммиграции», – заявил он.

Еще одной «лазейкой», которую Трамп пытается устранить, является нынешний уровень помощи для молодых иммигрантов. Он предложил разработать законопроект, который «прекратит» судебное решение касательно мирового соглашения Флореса 1997 года, в соответствии с которым несовершеннолетние лица должны находиться в открытых учреждениях, имеющие специальное разрешение по уходу за детьми.

«Было время, когда были приняты постановления, касающиеся соглашения, а также было много ужасных историй о детях, найденных в центрах содержания под стражей для взрослых», – заявил Джадду. «Это соглашение обеспечивает права ребенка».

Трамп не уточнил в списке приоритетов, какие в новом законодательстве будут созданы стандарты, которые заменят соглашение Флореса. Однако Сара Пирс, аналитик Института миграционной политики, заявила, что любой новый стандарт, принятый Конгрессом, должен соответствовать положениям соглашения Флореса для того, чтобы избежать судебного разбирательства.

«Если стандарт заботы в этом законодательстве будет ниже, чем в соглашении Флореса, они столкнутся с серьезными судебными исками», – сказал Пирс, добавив, что «прекратить» было не лучшим словом для Белого Дома, чтобы использовать в отношении соглашения, так как они должны продолжать его соблюдать.

В электронном письме представитель Министерства внутренней безопасности США отметил, что «Мировое соглашение Флореса существует уже на протяжении 20 лет и не отражает современных условий». Он вновь заявил, что соглашение следует заменить на соответствующее законодательство.

По словам Дженнифер Подкулы, другие предложения Белого Дома будут еще больше лишать детей законной защиты. «Невероятно страшно предположить, что одна группа молодых людей должна жертвовать ради другой группы молодежи», – сказала она о требованиях Белого Дома в обмен на программу отложенного действия для прибывших в США детей (DACA). «Это дети-беженцы, по которым наносится двойной удар. Мы закрываем двери перед одними из самых уязвимых молодых людей».

В настоящее время беспризорные дети вместе с сотрудником по вопросам предоставления убежища ходатайствуют о его предоставлении в ходе беседы неконфронтационного характера, но Белый Дом хочет, чтобы они предстали перед иммиграционным судом. А это, по словам Подкулы, будет иметь последствия для детей, которым не хватает понимания правовой системы, а также не имеют право на адвоката.

Дженнифер Подкула отметила, что было бы также сложнее получить специальный иммиграционный визовый статус, альтернативную защиту убежища. В настоящее время, чтобы претендовать на такую визу, ребенок должен доказать, что один из родителей совратил его или не заботится о нем, но Белый Дом пытается изменить это на обоих родителей.

Предлагаемая политика возникла через несколько недель после того, как Администрация Трампа закрыла еще одну юридическую возможность для детей из Центральной Америки обращаться за защитой из своих стран в США через программу Центральноамериканских меньшинств (CAM).

«Закрывая программу CAM, Администрация еще дальше толкнула несовершеннолетних лиц в лапы торговцев людьми и контрабандистов», – подчеркнула Дженнифер Подкул.

Но во вторник на пресс-брифинге пресс-секретарь Белого Дома Сара Сэндерс заявила, что положения Белого Дома содержат «общепринятые иммиграционные реформы с широкой двусторонней поддержкой, которую в конечном итоге ставят перед собой трудолюбивые американцы». Сэндерс отказалась сообщить журналистам, является ли этот список жестким требованием для перехода к «Отложенным действиям в отношении прибывших детей» (DACA), однако отметила, что ее офис «определяет приоритетные задачи».

«Мы собираемся сотрудничать с Конгрессом, чтобы попытаться получить самый ответственный пакет иммиграционных реформ, который можно», – сказала она.

Эта статья была обновлена, чтобы включить в нее комментарий от Департамента внутренней безопасности.

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