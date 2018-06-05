Трамповский руководитель НАСА должен объяснить «эволюцию» своих взглядов на изменение климата

Член Палаты представителей Джим Бриденстин (республиканец из Оклахомы) в апреле вступил в должность директора НАСА, уже подвергнувшись критике из-за былого скептического отношения к антропогенному изменению климата. Однако на состоявшемся в конце мая заседании Субкомитета Сената по ассигнованиям Бриденстин признался сенатору Брайана Шатцу (демократу из Гавайев), что его точка зрения претерпела эволюцию и он уже не оспаривает тот факт, что «деятельность человека является важнейшей причиной глобального потепления».

«У меня нет причин сомневаться в соответствующих научных данных», – сказал он.

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Это один из многих случаев, когда Бриденстин пересмотрел свои взгляды, приспосабливаясь к новой работе – руководству НАСА, и приятно знать, что он оказал сопротивление усилению климатического скептицизма. Более того, явное облегчение принесло то, что Шац более минуты хвалил Бриденстина за изменение позиции.

Хотя и хорошо, что взгляды Бриденстина на этот вопрос изменились, мне в этом диалоге кое-что не понравилось. Я не думаю, что Бриденстину следует устраивать разнос за былые взгляды, но мне по-настоящему любопытно, что повлияло на его былые, ошибочные представления об изменении климата и что заставило его от них отказаться. Если бы ему пришлось углубить своё идеологическое развитие, это, возможно, поспособствовало бы преодолению прискорбного раскола между партиями по данному вопросу.

Чтобы проверить эту мысль, я обратилась к Джошуа Басби, профессору связей с общественностью из Техасского университета в Остине, изучавшему эффективность различных стратегий распространения знаний об изменении климата.

«Если [директор EPA] Скотт Прюитт выбрал противоположный подход и попытался ввести свою идеологию в климатологию, Бриденстин продемонстрировал определённые способности к публичному росту, – ответил мне по электронной почте Басби. – Если Бриденстин готов более подробно объяснить, какие именно новые сведения, с которыми он ознакомился, позволили ему изменить свою публичную позицию, это было бы ценно. Думаю, спросить его о том, как эволюционировали его взгляды, более конструктивно, чем хвалить его за новую позицию или спрашивать, какая позиция у него была сначала».

«Возможно, путь размышления мог бы в какой-то степени указать другим на выход из дикости климатического скептицизма», – сказал он.

Бриденстин попытался поговорить о своих прежних взглядах, в том числе о выдвинутом им в 2013 году требовании к президенту Обаме извиниться за то, что он выделил на исследования изменений климата в 30 раз больше финансирования, чем синоптическим исследованиям (при этом он и ошибся с соотношением, и неправильно высказался о влиянии глобального потепления на локальные метеорологические явления).

В городке НАСА Бриденстин на прошлой неделе поделился «историей» этих заявлений, подчеркнув, что на него, вероятно, крайне сильно повлияли опустошительные торнадо, унёсшие в том году жизни десятков оклахомцев. Разумеется, сострадание к жертвам природных катастроф должны проявлять все, но этой своей реакцией Бриденстин увильнул от ответа на вопрос о том, почему он решил обругать именно финансирование климатических исследований. Почему он не мог просто подчеркнуть необходимость улучшения помощи при стихийных бедствиях?

Самый простой ответ, пожалуй, заключается в том, что климатический дениализм ранее являлся надёжным способом привлечь к себе электорат республиканцев. Но это предположение становится всё более сомнительным: молодые республиканцы в гораздо большей степени, чем их старшие коллеги, склонны соглашаться с тем, что деятельность человека провоцирует изменение климата. Возможно, убеждая других членов своей партии смягчить или кардинально изменить свои взгляды на изменение климата, Бриденстин продемонстрировал бы определённую политическую прозорливость. Разумеется, это было бы рискованно, так как из-за этого он вступил бы в конфликт с президентом Трампом, который поддерживает маргинальные теории по ряду вопросов, среди которых и изменение климата.

«Я не знаю наверняка, позволяет ли Бриденстину его место в иерархии администрации бросить вызов более распространённой позиции по изменению климата, – сказал мне Басби. – У нас до сих пор нет советника по науке в Белом доме. Однако он мог бы сыграть важную роль в диалоге учёных с руководством страны – настолько, что некоторые его представители притворились бы непредвзятыми».

Возможно, ключевое слово здесь именно «притворились», но даже под предлогом заполитизированной риторики добросовестное обсуждение перемен в массовом восприятии изменения климата (особенно под руководством «изменившихся» лидеров республиканцев) могло бы во многих смыслах улучшить атмосферу.

Эта статья впервые появилась на VICE US.

