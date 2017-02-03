Стена Трампа на мексиканской границе была бы экологической катастрофой

Президент Трамп в среду подписал указ, который реализует одну из изюминок его предвыборной кампании – строительство огромной стены стоимостью 14-20 миллиардов долларов вдоль растянувшейся на 2,000 миль границы с Мексикой, призванной мешать нелегальным мигрантам и наркотикам проникать на территорию США.



Стена подверглась яростной критике правозащитных групп в связи с возможной гуманитарной катастрофой, которую она может вызвать (Берлин не даст соврать). Но в случае строительства стена может представлять собой и совершенно иную угрозу – угрозу экологической катастрофы.



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Барьер отделит популяции животных, обитающих в хрупких пустынных экосистемах границы между США и Мексикой, от пищевых ресурсов, партнёров для спаривания и важных миграционных маршрутов. Такое нарушение нанесло бы непоправимый удар множеству видов животных, в том числе невероятно редким, например, сонорскому ягуару и мексиканскому волку.

Как сообщает предварительный отчёт Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, опубликованный в прошлом году, стена Трампа, охватывающая всю границу длиной в 2,000 миль, примерно с 1,000 футов освоенного пространства с каждой стороны, могла бы оказать воздействие на 111 видов, находящихся под угрозой, 108 видов перелётных птиц, четыре природных заповедника и рыбных питомника и неизвестно на сколько защищённых водно-болотных угодий.



Антропогенные барьеры вроде дорог и заборов – едва ли не самые губительные виды застройки для дикой природы. Экосистемы изменчивы, животные протекают по ним регулярно. А такие препятствия, как дороги и заборы, душат отдельные популяции, отрезая их от пищевых ресурсов или откровенно их убивая.

Граница между США и Мексикой проходит по целому ряду территорий, среди которых есть две совершенно уникальные экосистемы, отличающиеся биоразнообразием: долина Рио-Гранде в Техасе и «Небесные острова» на юго-западе. В долине Рио-Гранде едва ли не самое большое биоразнообразие в Северной Америке, одних только позвоночных – 700 видов, и она приносит 463 миллиона долларов в год благодаря любителям наблюдать за дикой природой, например, прицеводам, которые приезжают воочию увидеть, как пролетают тысячи птиц, совершающих большие перелёты. Рыси, пекари, оцелоты, олени, около 500 видов перелётных птиц, а также десятки земноводных и рептилий – все они зависят от свободы перемещения по этому региону.





Ягуар. Изображение: Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США

Ущерб, который причинит стена Трампа, можно спрогнозировать, опираясь на некоторые части границы, которые служат той же цели в настоящее время. Мешанина из колючей проволоки и стального ограждения высотой 18 футов рассеяна на 650 милях границы от Калифорнии до Техаса в рамках проекта, реализованного в 2005 году, во времена Джорджа Буша. К 2011 году ареал примерно 16 видов сократился на целых 75 процентов. Некоторые крайне редкие виды, к примеру, техасские оцелоты (в США их всего около 50), были полностью отрезаны от своих более разнообразных мексиканских сородичей, что привело к потере генетического разнообразия. Были случаи наблюдения бизонов, перелезавших через ограждение с колючей проволокой в попытке добраться до пищи и воды.

Луиза Мишталь, биолог и генеральный директор природоохранной некоммерческой организации Sky Island Alliance в Аризоне, заявила мне по телефону, что: «Инфраструктура, которая уже присутствует на границе, интересна тем, что она действительно воздействует на все виды. На всё от медведя, у которого нет шанса прорваться, вплоть до маленьких лягушек и жаб. Она непроходима даже для мелких животных».

На юго-западе США и северо-западе Мексики, там, где встречаются горы Сьерра-Мадре и Скалистые горы, находится в особенности уникальный коридор дикой природы; там тропические виды вроде ягуара и оцелота с северо-запада Мексики соединяются с такими видами, как медведи и горные львы из южной Аризоны.

«Млекопитающие с обширным ареалом, как-то горные львы, медведи, ягуары, оцелоты, должны перемещаться между этими различными горными цепями, чтобы добираться до пищевых ресурсов и воды», – сказала Мишталь.

«Существует более обширная картина движения, о которой нельзя забывать».

Стена Трампа не дала бы ягуарам-«первопроходцам» мигрировать в США и заново заселить район. Стена также разделила бы пополам крошечную, около 100 особей, популяцию мексиканских волков – наименее защищённого подвида серого волка в мире. Помимо этого непосредственного воздействия, стена во всю длину границы также лишила бы виды возможности менять среду обитания и образ жизни, чтобы приспособиться к меняющемуся климату.

«Климат меняется, и множество видов перемещается, некоторые виды расширяют свои ареалы на север, – заявила Мишталь. – Так что существует более обширная картина движения, о которой нельзя забывать».

Летающие животные вроде птиц и насекомых также не смогли бы просто парить над великой стеной. Если барьер будет освещён, перелетные летающие существа – как птицы, так и насекомые – могут сбиться с пути, а их основанная на звёздах навигация может заглючить. Стены, стоящие в данный момент, вдоль отдельных частей границы, также нанесли вред водным артериям, что сбивает с курса перелётных птиц, сказала Мишталь.

Более глубокое, экологическое воздействие потери видов и услуг, которые они предоставляют, остаётся неясным и может быть масштабным. «Помимо вполне очевидного и заметного воздействия на дикую природу, может быть и долговременное воздействие, которое мы не можем видеть в данный момент», – отметила Мишталь.

Однако Министерство внутренней безопасности не обязано следовать экологическим нормам в процессе строительства инфраструктуры безопасности, так что это, вероятно, не будет принято в расчёт. Впрочем, проект до сих пор имеет шансы столкнуться с бесчисленными преградами, в том числе проблемами проектирования, а также противостояниями с хозяевами ранчо и другими местными жителями, которые отказываются сдавать свою землю.



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