Тур по местам Гарри Поттера разрушает Эдинбург

«Что происходит когда мы умираем?» — это один из очень важных вопросов, который озадачивает людей с того момента, когда мы впервые осознали нашу собственную смертную сущность. Мало кто из нас когда-либо мог подумать, что наше имя может быть изъятое с нашего надгробия автором бестселлера и присвоено вымышленному злобному волшебнику, а наше последнее пристанище превратится в бездушный список желаний любителей популярной фантастической кинофраншизы.



Между тем речь идет о судьбе, которая постигла Томаса Ридделла, умершего в 1806 году в Эдинбурге, Шотландия. Его могила, расположенная в городе Грейфрайарс Киркхард, каждый день становится местом паломничества для сотен посетителей, которые отправляются туда, чтобы увидеть надпись, которая, возможно, вдохновила на именование персонажа в книге.

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Видимо, имя Ридделла немного похоже на имя Тома Реддла, иначе известного как злой волшебник Лорд Волдеморт, главный антагонист в сериале Дж. К. Роулинг про Гарри Поттера. На другом близлежащем надгробии кто-то нацарапал «Сириус Блэк, 1953-1996», другой персонаж, который упоминается в сериале.

Tourists at the grave of Thomas Riddell. Photo by Liam Turbett

Эта часть кладбища сейчас забита посетителями; трава возле могилы смешалась с грязью из-за сотни ежедневных посещений малоизвестной могилы. Это всего лишь один из признаков зарождающейся тенденции: тур по местам Гарри Поттере всё больше и больше наносит ущерб Эдинбургу.



Уже стало известно — в результате таинственной и резкой перемены вывески — что знаменитый паб в центре города «Конан Дойл» теперь называется «Джоан Роулинг». На случай, если этот момент нужно довести до сознания, на улице также появилась висящая табличка с мрачным изображением автора, которая в простой, без роскоши квартире сосредоточилась на тарелке с тремя (тремя!) вареными яйцами. Видимо, связь с литературно-тематическим фестивалем визуального искусства и, следовательно, временным изменением, стала умным рекламным ходом, который вызвал освещение средствами массовой информации всего мира.

I mean, come on. Photo by Liam Turbett

Владельцы паба не единственная компания, которая осознает вирусный потенциал всего, что связано с Гарри Поттером. В прошлом году было отмечено увеличение числа начинающих предпринимателей, пытающих завладеть фунтами Поттера.



В городе теперь есть два магазина, посвященные его товарам — фасады обеих являются «вдохновляющим примером» для Косого переулка, выдуманный торговый центр волшебного мира. Ежедневная пешая экскурсия проходит по местам в городе, имеющих отношение к фильму, в сопровождении студентов-актёров в пижамах, — извините, в волшебных мантиях — показывающих путь. Начиная с февраля, в течение трёх месяцев в городе будет открыт pop-up бар в стиле Гарри Поттера.

Неизбежно то, что — в городе, где жилищная сфера сталкивается с огромными трудностями из-за Airbnb — даже существует возможность арендовать роскошную квартиру в стиле Гарри Поттера. «Я заказал вывеску со словами: «Волшебники приветствуются (Магглы допускаются)», — рассказала недавно владелица апартаментов на веб-сайте недвижимости, а также сообщила, что уже выстраивает планы на создание второй квартиры в стиле Слизерина. Помешательство на Поттере распространяется и на институциональный уровень.

Photo by Liam Turbett

Существует также кафе «Elephant House», в котором, по легенде, Роулинг написала одну из первых книг. С кафе открывается вид на кладбище Грейфраерс и, с некоторых мест из него, вероятно, открывается один из лучших в городе видов на Эдинбургский замок. Удобно, что на окне кафе также висит гигантская, яркая вывеска — написанная шрифтом, который, как я раньше предполагал, был убит Windows 98, — которая гласит, что это «место рождения Гарри Поттера».

Всё не выглядит намного лучше внутри, где вас сразу же встречает одна из этих глупых досок: «У нас нет WiFi, разговаривайте друг с другом и притворяйтесь, что это 1995 год!», — год, когда Роулинг написала свой первый роман. Что немного иронично, учитывая единственную причину, по которой каждый приходит сюда, так это то, что они могут пометить себя на Instagram.

Если бы вы писали книгу, то «Elephant House» теперь, вероятно, был бы последним местом в мире, в которое вы бы пришли, если только вам нравится, когда на вас смотрят фотографии Дж. К. Роулинг, вас окружают преисполненные благоговения испанские туристы, и кричащие ученики из Эдинбургского университета в шарфах факультета Хогвартса.

The toilet in The Elephant House cafe. Photo by Liam Turbett

Другой Эдинбургский культурный экспортер 1990-х годов — «На игле» (Trainspotting) — лихо утверждал, что демонстрирует худший туалет в Шотландии. Но это не так. Худший туалет в Шотландии явно находится в кафе «Elephant House» — самое муторное замкнутое пространство, в которое я когда-либо ступал.



Имея оптимистическое убеждение, что Дж. К. Роулинг в один прекрасный день выйдет из-за гигантской изгороди, где она живет, и вернется в кафе, в котором она написала одну из первых книг, её поклонники превращают уборную в усыпанное граффити подземелье отчаянных сообщений своему герою-автору. Имели когда-либо желание сесть на мусорную корзину и нацарапать на грязной кабинке туалета «Джо, ты мой патронус, моя мечта встретиться с тобой и пройтись с тобой по магазинам», или, может быть, «хороший бросок! Десять очков Гриффиндору!»? Тогда этот туалет для вас!

Пару лет назад появились предупреждения о том, что огромное количество туристов в Эдинбурге, наряду с быстрым ростом нерегулируемых каникул и чрезмерным развитием новых отелей, делали старую часть города всё более невыносимой для тех, кто там живёт, и даже ставили под угрозу статус наследия города. Только в прошлом месяце ещё один эдинбургский литературный титан, Александр Макколл Смит, предупредил, что город подвергается риску стать «вульгарной пустыней сувенирных магазинов, больших гостиниц и ничего больше», вместе с семьями, которые вынуждены будут покинуть город. Внезапный рост количества туров по местам Гарри Поттере, похоже, является причиной благодаря стараниям руководителей в сфере местного туризма и некоторым предприятиям, однако он имеет очень малое отношения к городу Эдинбург или его жителям, за исключением единственной, для кого это имеет значение: Дж. K. Роулинг. В Северной Ирландии уже должны были быть задействованы радикальные меры по закрытию дороги после того, как страна взяла на себя больше, чем рассчитывала, когда толпы туристов «Игры Престолов» начали разгуливать по местам, которые были не подготовлены к такому наплыву.

Если туризм в стиле Гарри Поттера кажется неискренним, так это потому, что он построен на фантазии. Опять же, Эдинбург — а также Грейфрайарс Киркхард — является привлекательным, когда речь идёт о потакании фантастической ерунде туристам, которые цинично эксплуатируются местными владельцами бизнеса и находятся под воздействием прессы. И это делается уже 150 лет. Рассказ о Грейфраарсе Бобби, верном терьере, который продолжал дежурить у могилы своего хозяина — известный по памятнику и фильму, — это, по сути, история о лохматой собаке, изобретенная местным бизнесменом, который создал ее в обмен на деньги. После того, как эта история стала газетной сенсацией в викторианском Эдинбурге, она оказалась настолько прибыльной, что, когда умерла первая собака, её заменили на новую.

Недавно высокопоставленные лица, в свою очередь, отметили 146-ю годовщину со дня смерти собаки. Возможно, в последующие века люди будут делать то же самое для Томаса Ридделла.

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Эта статья впервые появилась на VICE UK.