«Твин Пикс» наконец-то досталось немного шикарного пирога

Осторожно: дальше спойлеры.

Раньше у меня, помимо прочих, была и такая теория о «Твин Пикс»: огонь – это зло, а дерево – добро. Дерево – это полено Дамы с поленом, уютный интерьер отеля «Грейт Нозерн» (который однорукий назвал «большим домом из дерева в окружении деревьев»), поленья, нагромождённые на грузовики, которые паркуются у стен безопасной и утешительной закусочной «Дабл Р». В худшем случае дерево – это также круг платанов вокруг входа в Чёрный вигвам и захват выдвижного ящика, в котором заточена Джози Пэккард. Конечно, последние два весьма неоднозначны. Они – ничто по сравнению с огнём, электричеством и жжёным моторным маслом. «Огонь – это дьявол, трусливо прячущийся в дыму», – говорит Дама с поленом, не запинаясь.

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Но спустя ещё несколько просмотров становится очевидно, что стихии «Твин Пикс» несколько более сложны. Дело не в том, что огонь – это зло, а дерево – добро. Скорее уж огонь активный, а дерево пассивно. Дерево – это вместилище душ, например, Джози и мужа Дамы с поленом, призраков Гоуствуда. Дерево – это промежуточная станция и дверь. Огонь же – это нечто подвижное, проводник для злых духов, но ещё и, как предполагается, добра. Запах жжёного моторного масла остаётся после того, как Боб совершает убийство, но масло также открывает дверь в оба Вигвама, злой и добрый. Огонь активирует карту в Совиной пещере. Электричество мерцает в морге Твин Пикс, в офисе Гордона Коула и, собственно, во всех остальных местах; оно жужжит над трейлерным парком «Жирная форель».

Человек напевает между двумя мирами: «Огонь, ступай со мной». Потому что не ориентируется на тот или иной мир. Он стремится к помощи, к движению вперёд. Огонь – это действие. Электричество – это действие. Это не дьявол, и оно не прячется. Дама с поленом знает очень много, но она не знает всего.

В этой серии Ястреб это озвучивает. «Это разновидность огня, больше похожая на современное электричество», – объясняет он Фрэнку Трумэну, указывая на символ огня на своей Удобной Мистической Индейской Карте. «Хорошая?» – спрашивает Фрэнк. «По-разному, – отвечает Ястреб. – Зависит от намерения, намерения, с которым разожгли огонь».

Огонь на этой неделе движет людьми, обычно посредством двигателя внутреннего сгорания. Куда он их перемещает? Зависит от их намерений, которые редко бывают простыми. Дуги-Куп, до сих пор блуждающий, словно ошеломлённый птенец, возможно, чист настолько, насколько только можно в этом обманчивом мире. Ему духи Вигвама являются лично и дают указание купить пирог, который спасает ему жизнь. Огонь приводит его в чуть более безопасное место, под защиту братьев Митчемов. Но хотя там пока что безопаснее, это, как правило, очень быстро радикально меняется. У Фрэнка и Ястреба также хорошие намерения. На этой неделе они направляются к горе Голубая Сосна и тому похожему на чернильное пятно изображению совы с пикового туза Доппелькупа, тому, о котором, как говорит Ястреб, «лучше вообще никогда не знать». «Там, куда ты идёшь, Ястреб, огонь», – говорит Дама с поленом по телефону. Всё, что будет дальше, будет активно, будет двигать всё вперёд, будет неотвратимо.

Кайл Маклахлен и Дон Мюррей. Автор фото – Сьюзен Теннер/ Showtime

К Бекки, чьи намерения заключаются в скорби и мести, огонь приходит в виде угнанной машины и огнестрельного оружия. Он приводит к ней родителей и её к родителям, но при этом причиняет немало вреда. Ещё одна машина приводит Гордона, Альберта, Дайану, начальника полиции Бакхорна и Уильяма Гастингса на ничем не примечательный дворик, где Гастингс заявляет, что видел майора. Их вечно меняющиеся, противоречивые намерения – заинтересованность Гордона в том, чтобы отыскать майора, любопытство Альберта, предательство Дианы, страх Гастингса – имитируют электрически гудящий вихрь, который бушует в небе над Гордоном. Когда он открывается, он открывает троих лесных людей, стоящих, как я, наконец-то, понимаю, на ступеньках, которые ведут в комнату над круглосуточным магазинчиком. Огонь почти выводит оттуда Гордона, но Альберт его удерживает. Гастингсу везёт меньше, и наполовину невидимый лесной человек разбивает ему голову на глазах у Дианы. Огонь может провести вас куда-то, но не всегда проведёт вас обратно.

А ещё есть другое ружьё и пробка на дороге: все эти двигатели в состоянии простоя, все эти испарения. Парниша с исключительно каменным лицом по имени Ральф случайно (или, быть может, случайно-неслучайно), выстрелил из отцовского огнестрела из окна «Дабл Р». Теперь они мешают дорожному движению, между тем как мама бьётся в истерике, а Бобби пытается сохранить спокойствие. Никто никуда не отправляется, и может быть, дело во всём этом огне, застрявшем в ожидании, но дела начинают принимать странный оборот. Посреди хора гудков Ральф удерживает Бобби пристальным взглядом а-ля внук миссис Тремонд. А когда Бобби пытается успокоить сигналяющую даму, он обнаруживает, что она везёт… ну… короче. Она говорит, что это её больная племянница, которую она везёт домой поужинать с дядей. Она утверждает, что должна была быть там к 6:30, но они опоздали из-за ситуации на дороге… Возможно, раньше это и была её племянница, но она однозначно выглядит не так, чтобы она ожидала от неё движения теперь.

Куда огонь приведёт нас на этой неделе? В кое-какие мрачные места. Но так, опять-таки, было всегда.

Примечания для давних фанатов «Твин Пикс»:

— Я пересмотрела «Сквозь огонь» несколько недель назад, как раз вовремя, чтобы он оказался совершенно бесполезен для 8 части, поэтому мне стыдно, что я не осознала раньше: лесные люди были в комнате над круглосуточным магазинчиком уже очень давно! Также я, кхм, не додумалась на самом деле, что это была комната над круглосуточным магазинчиком. «Сквозь огонь» никогда не был мне… особенно хорошо знаком. Я это исправлю!

— Девушка на лестнице со Стивеном – это Герстен Хейворд, младшая сестра Донны, та самая, которая играет песню для Лиланда и Сары, будучи в костюмчике принцессы-феи.

— Не хочу виноватить жертву, но Шелли просто отвратно разбирается в мужчинах, не так ли? Бьюсь об заклад, что она порвала с Бобби, как только его потянуло на какое-то благородство.

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