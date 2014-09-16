Twitter становится похожим на Facebook, и это ужасно

Фото от пользователя Flickr Filippo Minelli

Если вы проводите много времени на Twitter.com, веб-сайте похожем на огромный зал, где каждый пытается блеснуть своими высказываниями, вы, вероятно, уже слышали новость, что эта социальная сеть собирается стать более похожей на Facebook. Сайт скоро запустит функции, которые будут «отделять интересные и своевременные твиты от мусора», недавно сообщил Wall Street Journal. Это означает, что вместо длинной ленты 140-символьных шуток, новостей, мини-#thinkpieces, общих жалоб, ссылок, и пустячных боев, выкладываемых в обратном хронологическом порядке, пользователи увидят подборку твитов, которые будут отфильтрованы для удобства пользования и получения большего удовольствия каким-то дружественным алгоритмом.

Videos by VICE

Регулярные пользователи ненавидят, ненавидят и ещё раз НЕНАВИДЯТ эту новость, и жалуются они, естественно, твитами:

.@twitter: «Твиттер станет самым ужасным сайтом на Земле». http://t.co/zAmXozv8vG

— Спенсер Холл (@edsbs) September 4, 2014

Чтобы понять почему люди настолько возмущены, вы должны разобраться, почему они (ну, на самом деле мы, так как я один из тех болванов, который тратит слишком много времени на сайте) любят Twitter так сильно. Мы тоже присоединяемся к мнению, что это невероятно недружественный шаг для новых пользователей. При регистрации вы не понимаете ничего, пока вы не станете следовать за твитами некоторых людей, а это занимает некоторое время, чтобы понять, что Twitter не одна большая община, это сотни или тысячи маленьких пересекающихся общин, которые все говорят между собой: у них есть только им понятные внутренние шутки, они обсуждают между собой своих противников. Это место, где всё находится на одном уровне, твиты знаменитостей, жалобы людей на авиакомпании, безумные истории о Гомере Симпсоне, который курит марихуану в Ираке. Вы можете управлять этим материалом путём сортирования ваших последователей в списки, или вы можете оставить всё как есть, будучи уверенным, что если что-то интересное или важное происходит в Интернете, Twitter, естественно, выложит это на самом видном месте.

В результате всё это разнообразное дерьмо вы можете просмотреть, сканируя Twitter, а это кардинальным образом отличает его от Facebook, где работают таинственные алгоритмы, которые отбирают разные статусы ваших друзей и размещают их на вашей ленте новостей, в результате чего появляются объявления о свадьбах и рождении детей от людей, которых вы не видели много лет и даже успели забыть о них. Ещё больше раздражает, что в вашей ленте новостей появляется то, что просто собирает много лайков. Таким образом, в вашей ленте оказывается целая куча видео типа: «В это невозможно поверить» и ссылки на душещипательные истории, которые, как предполагается, восстановят вашу веру в человечество.

Любителям твитов, включая меня, нравится, что их не держат за руку, показывая только то, что, по идее, должно быть им интересно. Самостоятельная сортировка мутного фонтана информации и идей стимулирует сама по себе, и вы никогда не знаете, когда натолкнётесь на что-то захватывающее, что, скорее всего, вы бы и не заметили, если бы просто рассеяно нажали кнопку «ретвит». Facebook и его лента новостей может быть простым способом проверить социальную жизнь своих друзей и быть в курсе, в чём я сомневаюсь, самых громких историй дня, но это может быстро стать предсказуемым и нудным.

Легко отклонить жалобы о социальных медиа сайтах, ссылаясь на недовольство нескольких рассерженных людей, которым, вероятно, следует отключиться и выйти на улицу и/или почитать книгу. Но ведь так мало осталось ценных мест в Интернете, где наша жизнь не контролируется невидимой рукой алгоритма. Facebook, который предоставляет так много трафика для таких сайтов, как и тот, который вы сейчас читаете, может резко понизить читаемость, учитывая, что лента новостей определят всё, что вы видите и читаете в Facebook. Результаты поиска Google также фильтруются с аналогичными последствиями – в начале этого года Интернет-сообществу MetaFilter пришлось приостановить работу некоторых его модераторов, в связи с изменениями алгоритма поиска топовых результатов, сайт просто потерял свои позиции и ​​трафик. Как видите, Интернет всё больше контролируется несколькими крупными корпорациями, и они проявляют себя всё более активно в последнее время, как в случае с членами Свободной сирийской армии – чьи Facebook страницы были удалены в этом году. (В некоторых случаях такая власть используется в правильном направлении; Facebook недавно решил расправиться с сайтами, которые публикуют неправдивые “Новости” и получают прибыль от трафика).

Ясно, что изменения в Твиттере мотивированы необходимостью сайта стать более привлекательным для рядовых пользователей, что делает его, в свою очередь, более привлекательным для рекламодателей. Эта уловка не будет иметь значения для не продвинутых пользователей твитера, и многим, безусловно, нравится новая версия сайта. Если Twitter станет больше напоминать Facebook, он неизбежно станет менее своеобразным и более доброжелательным и приветливым, а это означает, что ещё одно место, где живут странности и уникальности пользователей будут сглажены силами усреднения (и капитализма). Новый Twitter, вероятно, принесёт всем больше денег. Но, к сожалению, он будет выглядеть так же, как и всё остальное в Интернете.

Следовать за Гарри Чидлом на Twitter.