Тёмные деньги, а не Россия, могут быть лучшим объяснением победы Трампа

Всё то время, которое Дональд Трам пребывает у власти, размытая оппозиция, известная как Сопротивление, пребывает в ожидании, что Российский фактор взорвётся прямо в лицо Президента. В конце концов, расследование предполагаемого сговора между Кремлём и организаторами президентской кампании Трампа, проведённое Специальным советником Робертом Мюллером, уже привело к обвинительным приговорам нескольким бывшим советникам Трампа, включая бывшего опального генерала Майкла Флинна. Для многих прогрессивных людей, а также для консерваторов и центристов, не поддерживающих Трампа, мысль о том, что Трамп победил на выборах 2016 года, благодаря российскому вмешательству, даёт мощную и мучительную надежду в тёмные и странные времена.



Но проблема демократов началась не тогда, когда Кремль начал интересоваться американской агитпропагандой. В материале, опубликованном Институтом нового экономического мышления в этом месяце, почётный профессор университета Массачусетс Бостон Томас Фергюсон и два его коллеги Пол Йоргенсен и Джи Чен предоставляют множество доказательств новых идей о том, как Трампу удалось стать разочарованием века. Помимо прочего, они собрали мощную базу данных, подтверждающую позднее, возможно, ключевое вливание теневых, вряд ли легальных, денег в кампанию – так называемых, тёмных денег – и указывали на желание кандидата инвестировать личное богатство в последний отчаянный рывок. Они также обнаружили, что он получил большее количество небольших долларовых пожертвований, чем Барак Обама в 2012 году. Они указали, насколько более эффективными являются американские альтернативные правые СМИ в работе с американцами, чем русские. И они оплакивали долгоиграющий тренд, направленный в сторону от профессиональных объединений в некоторых ключевых штатах, где появление долговой экономики, которая не работала для среднего класса, помогла Трампу пробраться наверх.

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Чтобы узнать, какое отношение начало эры Трампа может на самом деле иметь к политическим махинациям Владимира Путина, и что из этого всего может быть связано с укоренившимися корпоративными интересами, завязанными на Трампе, я позвонил Фергюсону. Вот о чём мы говорили.

VICE: Если волна тёмных денег на последнем этапе вместе с вливаниями собственных средств Трампа сыграли такую важную роль в выборах, почему большинство людей не обращает на это внимание?



Томас Фергюсон: Я не претендую на то, чтобы знать, что творится в головах журналистов. Правда в том, что пресса в вопросах денег разбирается ужасно. Сайты один за одним заявляют, что проводят все виды статистического анализа голосования, но у них нет ничего подобного в вопросе политических денег. Думаю, это сложная тема, и правда состоит в том, что издатели большинства мейнстримовых СМИ до сих пор серьёзно это не обсуждали.

Нам понадобился почти год, чтобы обработать весь материал. Эти доноры не выдают свои настоящие имена или называют вам кучу вариантов. И всё это законно. Кто-то должен был давно взглянуть на те средства, которые пришли после того, как компанию возглавили Стив Бэннон и Киллиан Конвей.

Как выглядело это позднее вливание налички, о котором вы говорите? Откуда деньги пришли и куда ушли?

Часть через Комитет политическихдействий, часть – через кампанию. Но абсолютно понятно, что деньги поступали. На следующий день, когда Бэннон и Конвей возглавили кампанию, Washington Post написала, что они собирались делать, а именно – сфокусироваться на нескольких промышленных штатах и тех штатах, в которых, по их мнению, они смогут привлечь к голосованию белый рабочий класс. И это в точности то, что они сделали. Они на этом сфокусировались.

Их кампания была более целенаправленной, чем кампания Клинтон. Мы все это знаем.

Вы говорите, что Трамп в реальности хорошо сработался с теми, кто давал небольшие деньги. Как вы это объясните? Всё дело в его популистской риторике? И насколько важной она была?

Никто не побеждает, имея небольшие вливания денег. Уже в мае он говорит журналистам, что не нуждается в больших деньгах. А потом они быстро поняли, когда перешли на этап всеобщих выборов, что деньги им нужны. На этом этапе Реинс Прибус и Пол Манафорт выходят и начинают с протянутой рукой собирать кучу денег. Они привлекают кучу ребят. Но это не то, что им нужно, всё останавливается, и они снова оказываются в ступоре. А потом наступает эта последняя волна.

Они продолжили собирать небольшие пожертвования на последних этапах гонки, и всё немного затихло. Но всё равно набралась такая сумма, от которой челюсть отвисла. Я и мой коллега изучили Американские национальные избирательные исследования. И хорошо заметно, насколько обозлёнными были люди – они на это не велись. Мы должны радоваться, что закончилась рецессия, и что Барак Обама вернул нас обратно. Поэтому, когда пришёл товарищ, и заявил: «Я потрачу собственные деньги», они клюнули. Это такая замануха. Всё просто.

Кто эти люди, которые ставили на Трампа, хотя ему на выборах ничего не светило? Даже перечитав ваш отчёт, я всё также не могу понять, какой смысл был вливать деньги.

Думаю, по существу, это один из самых больших неприбыльных опционов в мировой истории, и они думали, что они возьмут его задёшево. И что они, как минимум, получат флайер. Силиконовая Долина выглядит почти спокойной, по сравнению с некоторыми парнями из частного капитала.

Оставим в стороне, как это делаете вы, возможность какой-либо сделки с россиянами, которая вероятно, не будет отображаться в данных. Вы можете объяснить своё несогласие с тем, как мало мы знаем о российском интернет-таргетинге и троллинге? Почему вы так скептично относитесь к тому, что обман из российского интернета сыграл большую роль в нашем случае?

Все были крайне недовольны имеющимися у нас данными. Я не уверен, что верю Фейсбуку или кому-либо ещё. Я не понимаю, почему Конгресс не подвёл их под более суровые стандарты в этом вопросе, хотя я отлично это понимаю, и думаю, вы тоже. Мы видим здесь мрачные доказательства, и я не удивлюсь, если всплывет ещё что-то. Но на первый взгляд, мы говорим о 100,000 долларов в Фейсбуке, немного в Твиттере, куче троллей в Македонии, и ещё куче всего другого. Этого слишком мало. Мы считаем, и это очевидно, а также не оригинально: основная масса всего была сделана в Америке. Всё это исходит от доморощенных правых источников.

Но как мы можем знать, что у нас есть хотя бы полный учёт интернет-хаоса здесь?

У нас его нет, и мы говорим об этом. Но Брайтбарт и все остальные домашние ресурсы правой пропаганды не спали годами.Они практиковались. И не имеет значения, пользуются ли какие-то Кремлёвские ребята результатами Стива Бэннона, в то время, как Бэннон и компания работают 24 часа ежедневно 7 дней в неделю на три года вперёд.

В своём докладе вы говорите о подавлении избирателей. Даже если бы мы очистили интернет от «фейковых новостей» и предотвратили любое внешнее вмешательство, проблема бы всё равно осталась, и, возможно, со временем только усугубилась бы, правильно?

Думаю, нужно больше внимания уделить вопросу подавления избирателей. Мы слишком пере-инвестировали в то, что я называю «переопределёнными моделями голосования» в противоположность неопределённым вещам, которые, на самом деле, имеют влияние, в том числе, деньгами. Здесь есть дисбаланс, который меня сильно беспокоит.

Является ли дисбаланс тем, что основная очевидная вещь, которую мы всегда знали – как трудно голосовать, с одной стороны, и потраченные деньги, с другой – определяет результат больше, чем внешние события, например, тайный сговор?

Мы писали об этом в газете – шли разговоры о том, что именно россияне уменьшили явку избирателей в Северной Каролине. Я много знаю об этом. Сама мысль, что это были россияне, сумасбродна. Невозможно состязаться с местными должностными лицами, настроенными уменьшить явку афроамериканцев. Меня это так сильно ошеломило, что я с трудом мог в это поверить.

Когда появляется Трамп, он говорит о рабочих местах, процветании, а Хиллари приходит с планом на 40 пунктов по этим и прочим вопросам. Некоторые из тех, кто проводил оценки, говорят, что эта кампания была самой бедной с точки зрения обсуждения чистых вопросов за всё то время, которое они проводят оценки – с 2000 года. Берни Сандерс показал, что можно получить, если говорить таким образом. Понятно, что главной проблемой в США является не финансовая реформа или телеком-монополия, или что-то подобное – это всё неважно. Основная проблема – это что делать с этой огромной экономикой с низким уровнем заработной платы и коллапсом сферы общественных услуг. Демократам нужно решать эту проблему, если они хотят, чтобы за них голосовали. Они попросту не могу срезать углы и сказать: «Мы будем немного отличаться от республиканцев».

И они не могут обвинять российских хакеров или российское вмешательство в своих проблемах.

О, ради Бога, конечно же не могут. Не могут!

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Эта статья впервые появилась на VICE US.