Учениц католической средней школы поймали за пивным пинг-понгом «Евреи против нацистов»

Как сообщает Kansas City Star, группа учениц из католической средней школе в штате Миссури была поймана за игрой в пивной пинг-понг под названием «Евреи против нацистов» на вечеринке. Им удалось избежать исключения, сорвать день отстранения от обучения в школе и право на участие в предстоящих танцах.



Выпускники женской академии Св. Терезы в Канзасе, штат Миссури, потребовали от школы наказать учениц после того, как фотографии их явно оскорбительной игры в пинг-понг появились на Snapchat. Как сообщается, на одном из фото с надписью «девичник!» были изображены пластиковые стаканчики, выложенные на теннисном столе в форме свастики.

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Но школа подчеркнула, что не собирается отстранять от занятий или исключать учениц, а вместо этого приняла решение проучить их «днем для размышлений» – фактически днем отстранения от обучения в школе – даже после того, как в результате внутреннего расследования было установлено, что несовершеннолетние ученицы распивали алкоголь. По данным Star, девушки, которые принимали участие в игре, пропустили несколько занятий по легкой атлетике, а также другие факультативы, но смогли поиграть в более важные игры. Им также разрешили присутствовать на предстоящих школьных танцах.

«Многие из вас задали вопрос о последствиях и призвали к исключению участвующих школьников. Мы уважаем ваше мнение, однако считаем, что в данной ситуации исключение из школы не является правильным решением», – написал директор академии Св. Терезы Нэн Боун на странице в Facebook. «Наша работа в качестве педагогов заключается в том, чтобы использовать эти инциденты, если они происходят, как возможность научить наших молодых девушек тому, что значит заботиться о своем дорогом соседе. Нам предстоит еще много сделать».

Юные леди из академии Святой Терезы не первые школьницы, которые участвуют в этой особенно оскорбительной версии классической алкогольной игры. Студенты из Нью-Джерси и Атланты были пойманы за участием в пивном пинг-понге «Евреи против нацистов», согласно которой пластмассовые стаканчики выкладывают в форме свастики и Звезды Давида. Чем больше вы зарываетесь в игру, тем более оскорбительной она становится: иногда игроки называют ее «Алкохолокост» или «Холокост понг». Еврейская команда, по-видимому, имеет право на «Стакан Анны Франк», спрятать один стакан своих оппонентов. Другая команда получает право на «Аушвиц», что позволяет на некоторое время вывести из игры своего соперника.

Выпускники академии Святой Терезы резко раскритиковали решение школы относительно девушек, которых поймали на игре, назвав решение о предоставлении им «дня для размышления», «вызывающим разочарование», «нянченьем» и «таким, который оскверняет основные ценности школы Св. Терезы».

«Мне нравились мои годы в академии, и, честно говоря, я получала более суровые наказания за то, что моя форменная рубашка не была заправлена, чем те, которые получили эти молодые девушки за участие в фанатичной пропаганде ненависти», – написала в Facebook бывшая студентка академии Коллин Хинкен. «Я уверена, что день для размышления действительно заставит их осознать серьезность такого отвратительного поступка… смешно».

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