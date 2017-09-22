Учителя уволили за обучение детей приветствия «Хайль Гитлер»

В конце сентября в Вермонте замещающую учительницу уволили после того, как она научила третьеклассников тонкости приветствия «Хайль Гитлер».



Согласно отчету «Seven Days», независимой газеты штата, директор наблюдательного совета Вест Франклин Нед Кирш отправил электронное письмо родителям, в котором сообщил о странном событии.

Videos by VICE

Школа, о которой шла речь, начальная и средняя школа Джорджии в Сент-Олбанс, является относительно небольшим учебным заведением – около 650 учеников – и практически исключительно для белых. Согласно одному обзорному сайту школы все 17 оценок были удовлетворительны.

В письме Нед Кирш писал о том, что ученикам, которые стояли с вытянутыми руками возле столовой, было приказано говорить «Хайль Гитлер».

«Я в полном недоумении, – сказал он в интервью «Seven Days». «Народ шокирован. Люди, с которыми я разговаривал, не могут подобрать слов».

По словам Неда Кирша, замещающая преподавательница призналась в «бормочении каких-то слов». Она была немедленно уволена, и это неудивительно – так или иначе учительница, которую она замещала, должна была выйти из декретного отпуска и вернуться в класс уже в понедельник.

Преподавательница, которую недавно уволили, по всей видимости, работала в школе уже много лет, и за это время на нее не поступали жалобы. Директор Кирш заявил родителям, что сожалеет обо всем этом, добавив, что школьный психолог будет находиться в школе в пятницу.

Следите за сообщениями Офелии Гарсии Лоулер на Twitter.