Учёные обнаружили новые клетки человеческого мозга

Учёные обнаружили новый тип клеток человеческого мозга

Учёные часто используют мышей и других животных в качестве подопытных для изучения человеческого здоровья и поведения. Но на прошлой неделе исследователи обнаружили загадочный новый вид мозговых клеток, которых никогда не видели у мыши.

Их назвали нейроны шиповника потому, что они имеют «уникальную форму, характеризующуюся плотными, очень густыми разветвлениями, которые выступают из клетки»,говорит Ребекка Ходж, одна из авторов статьи. (Клетка немного похожа на розу с полностью распустившимися лепестками).

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Эту клетку нашли во внешних слоях коры головного мозга и нейроны шиповника считаются тормозными нейронами – нейронами, которые блокируют активность других нейронов. Ходж говорит, что клетка обладает отличительными свойствами и особенной комбинацией генов. которая отличает её от других типов клеток головного мозга. Когда ученые искали соответствующую или подобную экспрессию генов в мозге мыши, они её не нашли.

Возможно нейрон шиповника исполняет функцию присущую исключительно человеку. Следующим шагом исследователей будет поиск его в других частях мозга. «Наш головной мозг это не просто увеличенный мышиный мозг», говорит автор исследования Трюгве Баккен прессе. «Люди обсуждают это на протяжении многих лет, но это исследование подходит к проблеме с разных сторон».

Значит ли это, что мы не должны использовать мышей для изучения расстройств умственной деятельности человека? Ходж считает, что мыши все же являются полезной моделью для понимания основных функций мозга и его работы. «Впрочем, находка вида клеток, присутствующих в человеческом мозгу, но отсутствующих в мозге мышей, указывает на необходимость изучать виды более близкие по родству к человеку и тестировать непосредственно человеческий мозг», говорит она.

Ранний ужин и поздний завтрак могут быть простым путем для потери веса

Кратковременное голодание, согласно которому вы ограничиваете количество часов питания в день, обещает вам потерю веса без особо строгой диеты. Новое исследование журнала «Наука о питании» (Journal of Nutritional Sciences) показало, что произойдет, если люди сместят время приема пищи всего на 90 минут – они откладывали свой завтрак на 90 минут и ели ужин на 90 минут раньше. Они делали это на протяжение 10 недель, вели дневник питания и сдавали кровь на анализы. Контрольная группа, которая не изменила свой режим питания делала то же самое.

Люди, участвовавшие в исследовании, не были обязаны придерживаться никакой диеты и в сущности могли есть все, что хотели в рамках 90-минутного сдвига времени приема пищи. Обнаружилось, что люди, изменившие свой режим питания, сбросили более чем вдвое больше жира, чем участники из контрольной группы. Это легко объясняется тем фактом, что урегулирование питания приводит к тому, что люди вцелом едят меньше.

«57 процентов участников также отметили сокращение приема пищи в связи с пониженным аппетитом, более удобным приемом пищи или уменьшением перекусов (особенно по вечерам)» говорится впресс-релизе. Также это может быть относительно несложным способом побороть болезни, связанные с лишним весом, если этот метод покажет эффективность в больших исследуемых группах.

Можете ли вы это сделать? Больше половины участников исследования сказали, что не могли придерживаться режима, потому что он не сочетался с их социальной или семейной жизнью.

Оказывается каннабидиол облегчает симптомы психоза

Каннабидиол или CBD – непсихотропное вещество из конопли – произведено из наркотичесской травы но не дурманит. Люди пытаются использовать его от большого разнообразия расстройств: от тревоги до эпилепсии. К тому же, новое исследование протестировало его способность ослаблять симптомы психоза.

Исследователи Королевского Колледжа в Лондоне проверили эффект CBD на 33 людях с удручающими психологическими симптомами, которым еще не диагностировали психоз и 19 членах контрольной группы. Приблизительно половина участников получила одну дозу CBD в то время как остальные получили плацебо. Затем каждому провели диагностику на аппарате МРТ, чтобы посмотреть на активность их мозга в тех зонах, которые как известно задействованы при психозе.

У людей с симптомами психоза наблюдалась ненормальная активность в сравнении со здоровой исследуемой группой, но те, кто принял CBD имели мозговую активность более близкую к здоровому мозгу. Это говорит о том, что «каннабидиол может помочь урегулировать мозговую активность до нормального уровня», сообщает издательство. Любопытно, предыдущее исследование из Королевского Колледжа выявило, что CBD оказывает воздействие, противоположное воздействию тетрагидроканнабинола, или ТГК – наркотическое вещество в траве. «Воздействие ТГК частично имитирует влияние психоза», отмечено в пресс релизе.

С такими результатами ученые начинают исследование стоимостью в миллионы долларов чтобы узнать, может ли CBD помочь молодым людям с риском развития психоза.

Дети в возрасте 2 лет, более самосознающие, чем мы представляли

Новое исследование Университета Эмори дает основания предполагать, что мы начинаем волноваться о том, что думают о нас другие, как только нам исполняется 24 месяца. Раньше считалось, что эта манера поведения развивается к 4-5 годам.



В ходе исследования ученые учили детей в возрасте от 14 до 24 месяцев пользоваться игрушечным роботом, а затем наблюдали как они с ним играли с безразличным видом или отворачивались и читали журнал. Когда ребенок был под присмотром, он показывал «значительно большее смущение», говорится в статье. В дальнейших экспериментах выяснилось, что дети будут играть той игрушкой, на которую старшие отреагировали позитивно и сделают намного больше, когда взрослый наблюдает. Это означает, что дети обращают внимание на то, что взрослые считают хорошим или плохим, а затем действуют соответственно.

«Наше беспокойство о репутации – это нечто, что определяет нас как человека. Мы тратим средства на макияж и фирменные вещи, ужасно боимся говорить перед аудиторией и подчиняемся множеству стандартов общества потому, что мы обеспокоены тем, как окружающие нас оценят», говорит ведущий научный сотрудник Сара Валенсия Ботто (прессе). Мы полагаем, что наши открытия приблизят нас к постижению того, когда и как мы становимся менее или более восприимчивыми к оценке другими людьми и подтвердят теорию о том, что дети обычно умнее, чем мы думаем».

Поедание фекалий беременной самки делает тебя помешанным на детях, если ты – голая крыса

Поведение голых крыс очень похоже на поведение пчел или ос: единственная королева занимается воспроизведением потомства лишь с несколькими везучими самцами, в то время как остальные голые крысы – простые работяги. Они ищут пищу, содержат гнездо в порядке и многие из самок-не королев помогают заботиться о детях королевы.

Это называется «синдром приемных родителей», говорит Казутака Моги, биолог из университета Азабу и автор нового исследования по голым крысам. Это когда млекопитающее проявляет родительскую заботу неродному отпрыску. Обычно, когда млекопитающие заботятся о ребенке эта модель поведения вызвана гормонами. Эти гормоны могут появится в следствие беременности или у мышей, как выяснила ранее Моги, в следствие социального поведения, которое высвобождает такие гормоны, как эстроген.

Но, у некоролев или другими словами «подчиненных» самок голых крыс, которые заботятся о потомстве, подавляется способность к репродукции. Это значит, что их яичники не полнозрелые, они не могут производить этот гормон в том же количестве. Что же заставляет их быть няньками чужих детей?

Ответ лежит в копрофагии, что обозначает акт поедания чужих фекалий. Когда подчиненная голая крыса съедает королевский послед, который содержит большее количество гормонов во время беременности и в послеродовой период, она повышает свой уровень гормона эстрадиола, что приводит к материнскому поведению. В результате голая крыса, съевшая послед, будет отзываться на крик малышей, нянчится с ними и ухаживать за ними.

На данный момент голые крысы единственные млекопитающие, которые, как известно, стимулируют родительский инстинкт путем поедания чужих фекалий. Когда, мы спросили у Моги что может произойти, если женщина съест фекалии другой беременной женщины (сможем ли мы добиться аналогичных результатов) она ответила: «Стероидные гормоны, такие как эстроген, может попасть в кровь, если человек съест это. Но, я точно не знаю, что произойдет дальше».

Эта статья впервые появилась на VICE US.