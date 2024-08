Учёные утверждают: если вы ненавидите Кардашянов, то, наверное, ненавидите и себя

Большинству из нас «Семейство Кардашян» обеспечивает долгожданную дозу эскапизма, возможность отключить мозги и отдохнуть от экзистенциального бремени современной жизни. Ну, если вы – не исследователь. Пока мы все бездумно щёлкали по два раза, чтобы увеличить Кайли губы, учёные всего мира пытались постичь глубинный смысл феномена Кардашянов, изучая глубочайшие патологии нашего общества с помощью этого семейства.

В 2015 году доктор Мередит Джонс, преподавательница Университета Брунеля в Лондоне, организовала Kimposium, первую в мире научную конференцию, полностью посвящённую, как выразилась Джонс, «тем, кто, возможно, является новой «королевской» семьёй США». На презентациях там был представлен ряд разных тем, от феминизма четвёртой волны и политики тела до расовых вопросов и неолиберализма, и они рассматривали все составляющие империи Кардашянов, от перехода Кейтлин до вульвы Ким. Вместе с традиционными исследователями представляли свои работы активисты, художники и пишущие о культуре журналисты, поскольку, как быстро заметит всякий, кто проведёт хоть какое-то время за знакомством с любыми медиа, Кардашяны возбуждают массовое любопытство.

«Я хотела организовать [Kimposium], потому что они – важнейший культурный объект, – рассказала мне Джонс в недавнем интервью по телефону. – Кардашяны, если рассматривать их с точки зрения культуры или социологии, играют во многом по-настоящему определяющую роль в современной жизни».

Большинство докладчиков Kimposium рассматривали Кардашянов как наивысшую точку ряда различных более масштабных культурных тенденций. Они – идеальное зеркало нашей коллективной психики, нравится вам увиденное в нём или нет. «Я не хочу их осуждать, поскольку считаю, что они попросту выражают ценности, присущие нашим культурам», – сказала Джонс.

Эта беспристрастность чувствовалась во многих презентациях на конференции. Учёные рассматривали нюансы по мере необходимости, в то же время стараясь не угодить в ловушку лежащей на поверхности безвкусицы, которая ждёт ленивых критиков. Как предположила Джонс, ругать Кардашянов, к примеру, за их подчёркнутое «потребление и консьюмеризм» лицемерно, если мы не признаем, что эти качества являются порождением нашей культуры в целом. Трудно понять, в какой степени обесценивание и злость в адрес Кардашянов связаны с неловкостью из-за предполагаемой культурной деградации, но научный консенсус, по-видимому, таков: их хейтеры, вероятно, избегают неприятного самоанализа.

В своей презентации под названием «Соучастие Кардашянов: Работа над красотой в постфеминистские неолиберальные времена» («Kardashian Komplicity: Beauty Workin Postfeminist Neoliberal Times») доктор Джулиана Монтеверде, преподавательница Ольстерского университета, предположила, что имидж Кардашянов «следует как защищать, так и критиковать»: защищать от сексистского обесценивания, связанного с их утрированной красотой и сексуальностью, но при этом критиковать за то, каким образом их бренд поддерживает «постфеминистскую неолиберальную рациональность». Как объяснила доктор Симиделе Досекун, преподавательница медиаведения и культурологии Сассекского университета, в своей презентации для Kimposium, постфеминизм – это «очень радостный настрой в культуре, представляющий женщин раскрепощёнными, но толкующий это раскрепощение ограниченно и сомнительно»: по умолчанию считается, что женщины свободны от патриархата, даже если своей внешностью и поведением они всё равно следуют жёстким традиционным сценариям. По мнению Монтеверде, Кардашянов следует призывать к ответу за то, что они наживаются на архаичном представлении о гендере, но при этом защищать от мизогинии многих их критиков.

Монтеверде упомянула вышедшую в 2013 году книгу доктора Аманды Шейнер Макклейн « Keeping Up the Kardashian Brand: Celebrity, Materialism, and Sexuality» («Семейство брендов Кардашян: слава, меркантильность и сексуальность»). «Кардашяны заинтересовали меня, потому что они повсюду, заинтересовали меня тем, как широко и глубоко они пользуются медиа, и своим очевидным успехом, и поэтому они стали отличным текстом для изучения, – объяснила мне Макклейн, работающая адъюнкт-профессором коммуникаций в филадельфийском Университете Святого Семейства. – Кардашянов либо любят, либо ненавидят, но интересны они всем».

Если Монтеверде утверждала, что Кардашяны воспроизводят карикатурные и вредные идеи о гендере, то Джонс была настроена более оптимистично. «На самом деле это семейство полностью состоит из женщин, мужчинам отведена очень небольшая роль», и большинство смешных моментов в шоу связано с ними, заметила она. «Но, опять-таки, все эти могущественные женщины, бизнесвумен, женщины-хозяйки собственной сексуальности, всё это, тем не менее, завёрнуто в невероятной силы стремление к телесному совершенству и украшению тела», которое «как минимум столь же важно, как и то, что эти женщины управляют собственными финансами, собственной сексуальностью и так далее».

Доктор Элизабет Виссинджер, профессор исследований моды из Центра последипломного образования Городского университета Нью-Йорка, подробно рассказала о связи типа красоты Кардашянов с нашим нынешним социальным ландшафтом. «Я думаю, они хорошо вписываются в принятые в трамповской Америке представления о хорошей женственности, – сказала мне Виссинджер. – То есть в идею податливой женственности, отполированной и представляемой однообразно».

«Они представляют собой иллюзию женского раскрепощения, но их раскрепощение совершенно не выходит за рамки культуры красоты, женской культуры, культуры моды, – добавила Виссинджер. – Это как бы раскрепощение™. Это бренд».

Научных текстов, посвящённых Кардашяном, немного, но Джонс заявила, что со времён Kimposium наблюдает рост их количества. Большинство недавних исследований медиа упоминают о Кардашянах, но им посвящены и целые книги, от теоретических, вроде работы Макклейн, до практических, вроде «The Kim Kardashian Principle: why shameless sells ( and how to do it right)» («Принцип Ким Кардашян: Почему бесстыдство продаётся (и как повторить это правильно»). Титулованный поэт Сэм Ривьер даже опубликовал сборник стихов под названием «Kim Kardashian’s Marriage» («Брак Ким Кардашян»), философское путешествие по современному культурному ландшафту, организованное по разделам, которые названы в честь составляющих макияжа Ким («База», «Контур» и т.п.). Кардашянам посвящены бакалаврские, магистерские и докторские диссертации, и ещё несколько диссертаций сейчас пишутся в разных уголках мира.

Сама Джонс пишет книгу, которая расскажет о восприятии Кардашянов как ролевых моделей, на основе интервью с британскими моделями в возрасте 18-25 лет. «К женщинам на публике применяется множество невероятно обременительных ожиданий, и на самом деле они никак не могут выиграть, поскольку, что бы женщина на публике не делала, кто-то обязательно выступит против неё», – сказала Джонс. Размышляя о параллелях между Крис Дженнер и Дональдом Трампом, она добавила: «Женщина на публике может делать ровно то же, что и мужчина, и его будут поздравлять, а ей скажут, что она толстая».

За три года до выборов 2016 года Макклейн также заметила общие черты у Крис Дженнер и Дональда Трампа. То, что тогда было замечанием по ходу дела, сейчас представляется жутким пророчеством. «Если забыть о политических взглядах, то восхождение Кардашянов похоже на восхождение Трампа. И они, и он вначале были богатыми знаменитостями невысокого ранга; и они, и он добились большей известности по всей стране с помощью реалити-шоу; и они, и он используют прямую связь с фанатами через социальные сети и способность соцсетей конструировать и передавать кажущуюся искренность для создания бренда; и они, и он добились широкой извесности с помощью культурных трендов нарциссизма и меркантильности», – объяснила Макклейн. Джонс согласилась с ней: «Если на то пошло, недавние политические события лишь конкретизировали мои мысли о Кардашянах. Всё, что связано с внешностью, поверхностностью и настоящим прославлением богатства ради богатства. Таким вполне могло бы быть описание Дональда Трампа».

Феномен Кардашянов также отражает экономические реалии наших времён, пояснила Виссинджер. В статье, написанной в соавторстве с доктором Брук Эрин Даффи из Корнеллского университета, «Mythologies of Creative Work in the Social Media Age: Fun, Free, and‘ Just Being Me’» («Мифологии творческой работы в эпоху социальных сетей: весело, свободно и «это просто я»»), она изучила экономику свободного заработка и славу в Instagram. В статье была проанализирована «риторика, которой пользуются участники цикла зарабатывания денег на собственной крутизне», вроде звёзд YouTube и лидеров мнений из Instagram, которым платят за рекламу товаров. Вся экономика построена на принципе, согласно которому, чтобы немногие достигли успеха, многие должны соблазниться его перспективой, сказала Виссинджер. Несмотря на многочисленные барьеры, позволяющие взобраться на вершины славы лишь крохотному меньшинству, «система не может функционировать, если все не будут думать, что могут стать звездой YouTube, а поэтому – возвращаться снова и снова, смотреть, лайкать и выкладывать контент на платформе, постоянно нуждающейся в новом контенте».

Кардашяны – это самый крайний пример подобного специфического современного успеха; они движут эту «экономику крутизны», намекая на то, что на вершину можно прорваться лайками, подписками и твитами.

Независимо от того, просуществует ли династия Кардашян не одно десятилетие или внезапно сойдёт со сцены, пока СМИ продолжают рассказывать голодным фанатам о каждом их новом прикиде, ребёнке и линейке косметики, исследователи будут продолжать пыхтеть над расшифровкой смысла всего этого. Как выразилась Джонс, «они – своего рода богини нашего времени, и нам от этого никуда не деться».

Эта статья впервые появилась на VICE US.