В Уганде проводят обрезания взрослым мужчинам для развлечения туристов

Начало церемонии Имбалу в Мбале в 2008 году. Фото с сайта пользователя Flickr buhugu.org

В августе этого года тысячи местных жителей и иностранцев собрались на холмах и равнинах сельского района Мбале. Обычно здесь фермеры тихо и спокойно выращивают кофе, кукурузу и морковь. Однако сегодня здесь поставили множество временных палаток, чтобы разместить большое количество туристов, а пшеничное пиво просто текло рекой, когда танцоры и певцы шли по улицам, прокладывая себе путь сквозь толпу. Говорили, что даже президент Уганды Йовери Мусевени будет присутствовать на церемонии.

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Почему собралось так много людей? Публичное обрезание взрослых мужчин – церемония, которую правительство и местные власти теперь хотят продвигать как главную достопримечательность страны.

​Имбалу – обязательная церемония посвящения в совершеннолетие в культуре Гизу. Одни говорят, что ритуал проводился более тысячи лет назад как древняя медицинская практика и в итоге превратился в традицию. Другие говорят, что на самом деле, этот ритуал стал проводиться относительно недавно и был заимствован и адаптирован из-за смешанных браков с племенами Календжин из Кении в начале 1800-х годов. Также, говорят, что изначально обрезание служило мерой наказания за прелюбодеяния. Однако, такая манипуляция сделала обрезанных мужчин более привлекательными для женщин, побуждая других следовать их примеру, несмотря на то, что сам ритуал – очень болезненный.

Независимо от истории происхождения этой церемонии, каждую весну молодые парни в возрасте от 16 до 22 лет объявляют о своём намерении пройти этот обряд, который проводится утром в августе. В течение нескольких дней до церемонии, они маршируют по посёлку и готовятся к ритуалу, который даст им право вступать в брак, а также получить уважение и социальный статус (вместе со своими семьями). Как один из региональных представителей парламента Нандала Мафаби выразился: “доказывая таким образом свою способность переносить боль и защитить свою семью и племя”.

В день ритуала парни одели свои праздничные одежды, у них на шее висят бусы и разного рода украшения, а также куски разноцветной ткани вокруг ног, а их тела окрашены краской. Они прошли в танце через улицу и выстроились перед публикой. Они не могут показать свои страх или боль, они не смогут плакать, когда в течение 30 секунд им будут отрезать специальным ножом кусочек плоти. После ритуала они ещё немного танцуют, завернув рану в ткань, и через несколько дней они опять появятся перед публикой, но уже в качестве полноправных мужчин племени Гизу.

Профессора Сюзетта Хилд из Лондонской школы экономики, которая изучала культуру Гизу в течение многих лет и сама присутствовала на церемонии Имбалу ещё в 1968 году, говорит, что этот ритуал всегда был открыт для туристов. “В отличие от таких ритуалов в других местах”, сказала она, “здесь они проводятся публично, а не секретно, где посторонним не разрешается присутствовать”. Однако, раньше, когда она присутствовала на церемонии, не так много туристов знали об этом. Сейчас же туристов намного-намного больше. “Раньше не делалось такого большого шума из этого”, сказала она.

Представители местных и государственных властей недавно ухватились за эту церемонию, как возможность активизировать поток туристов в Уганду, что в свою очередь может способствовать развитию региона Мбале. Туризм является одним ​из крупнейших источников доходов Уганды: в 2013-2014 годах он принёс $1,4 миллиарда, по сравнению с $1,1 миллиарда в предыдущем аналогичном периоде, превысив два других крупных источника доходов страны: денежные переводы граждан Уганды из-за рубежа ($800 миллионов) и продажа кофе ($415 миллиона). В течение многих лет сотни тысяч туристов посетили природные чудеса этой страны, такие как водопады, спортивные рыбалки, рафтинг по нижнему Нилу, заповедники с гориллами, птицами, и другими экзотическими животными. Некоторые люди приезжают, чтобы посетить развалины Королевства Буганда – колониального государства, а также разные святые места нескольких христианских мучеников 19 века.

Из-за конфликта в Южном Судане экономика Уганды потеряла почти 240 миллионов долларов. В ответ на это правительство и представители туристической отрасли уже год как начали активный, а иногда и агрессивный, маркетинг своих туристических мест, пытаясь стимулировать эту отрасль. Недавно Организация Объединенных Наций предложила поддержать инициативы правительства, направленные на развитие социально-ориентированного туризма, развитие которого может в значительной степени помочь поддержать бедные регионы, что поможет государству развивать туризм в более отдаленные и консервативные племенные поселения. В первую очередь взялись за церемонию Имаблу.

На вопрос почему правительство начало именно с ритуала обрезания Мафаби, который является основным сторонником этой кампании, пояснил, что “эта традиция существует уже на протяжении многих поколений. Традиция стала объединяющим фактором для Гизу. Это их сближает и мы видим насколько они едины”. Это не единственный общественный праздник обрезания в Африке, существуют церемонии Антамбахока на Мадагаскаре, Масааи в Кении и Танзании, которые также позволяют присутствовать туристам на церемонии. Но Мафаби утверждает, что традиции Гизу уникальны, предлагая намного больше, чем просто шумиха вокруг обрезания, они предлагают больше традиционных мероприятий по этому поводу, что делает Гизу более популярным местом, по сравнению скажем с Масааи.

На уровне государства центральное правительство одобрило ритуал, включив его в государственный календарь туризма. Совет по туризму Уганды также ​снял рекламный ролик о церемонии и сделал для города Мбале сайт о Неделе Туризма в конце сентября, где ритуал обрезания вынесен в качестве кульминации туристической недели (что на самом деле было немного смещено по срокам, так чтобы президент Мусевени смог присутствовать). Однако, как утверждает Мафаби “пока это всё что возможно сделать, так как правительство пока не имеет дополнительных денежных средств”. С этой целью Мафаби и другие местные лидеры инициируют сбор средств для создания культурного центра, а также музея обрезания, что должно послужить увеличению потока туристов.



Мафаби надеется, что если туристы приезжают на церемонию Имбалу, они останутся и посетят другие туристические места региона: гору Елгон – четвёртую по высоте гору Африки, водопады Сипи и пещеры в горах региона. Он также, говорит, что местный, малоизвестный кофе – самого высокого качества. Он уверен, что здесь есть достаточно интересных мест для туристов, чтобы сделать из региона туристическую мекку (следует отметить, что на данный момент текущий туристический потенциал составляет 41 гостиница с 790 спальными местами). “Полученные деньги”, по его словам, “будут идти на развитие инфраструктуры и образования, а также на развитие гидроэнергетики, поскольку топливо сейчас является одним из наших самых больших расходов”.



Он считает, что его избиратели поддерживают эти планы, в особенности представители культуры Гизу. Любая форма модернизации может поставить под угрозу существование всей культуры, а тот путь, по которому они сейчас идут, позволит сохранить все традиции. По его мнению, это беспроигрышный вариант: заработать средства для региона, в том числе для удалённых народов, не прибегая к изменениям в образе жизни и культуре населения.

Однако, весь культурный туризм сталкивается с вопросами этики, и Имбалу не исключение. Туроператоры очень быстро подхватили тему Имбалу. Но они продвигают культуру Гизу как аттракцион на подобие Диснейленда или как что-то что не изменилось за тысячи лет. “Выходцы из этой страны очень дружелюбны”, говорится в одном из объявлений. “Это одно из тех удивительных событий, которое практически не изменилось за многие столетия”, говорится в другом объявлении.

Это общая негативная тенденция, которая касается всей туристической отрасли, но и в случае Имбалу обязательный характер ритуала может остановить некоторых туристов от поездки. “Теоретически, это дело добровольное, в том смысле, что мальчик волен выбирать в каком году это сделать”, говорит Хилд. “Но многие пытаются избежать или отсрочить ритуал, к тому же можно утверждать, что существуют группы людей, которые каждые два года силой забирают парней и делают им обрезание…. Они ищут парней в Кампале и других городах Восточной Африки”, которые будут заставлять непокорных представителей культуры Гизу вернуться в Мбале и пройти ритуал.

“Чтобы согласится на ритуал”, продолжает Хилд “парень должен понять важнейшее значение ритуала для культуры Гизу, то, что ритуал объединяет все Гизу и что это обязательное условие быть признанным там. Необрезанный мужчина не может там жить. Это является героическим испытанием, которое они должны выдержать, не показывая волнение. … Это может прозвучать странно, но мне кажется, что сейчас прекрасное время для Вугизу [более широкая территория], где танцы и празднования стали основой их жизни”.

Для западных туристов, которые в настоящее время не имеют чёткого представления даже о младенческом обрезании в любой точке мира (думаю, во всей Америке), идея того, что необходимо сделать обрезание, чтобы жить в определённом регионе, звучит странно. Тревожит тот факт, что тех, кто живёт на той территории и не заинтересован в участии в традиционных ритуалах Гизу, или тех, кто женится на девушке из культуры Гизу, могут схватить и принудить участвовать в публичном и явно болезненном ритуале. Некоторые СМИ Уганды даже предполагают, что соблазн туристических долларов может привести к росту жесткости, например, предлагая вознаграждение за возвращение мужчин, которые отказались от ритуала и живут за пределами региона.

Мафаби, однако, считает, что на ритуал стоит посмотреть хоть один раз. Более того, он думает, что люди будут возвращаться, чтобы посмотреть на это ещё раз. Посмотрим, будут ли иностранные туристы массово ехать в Уганду и оставлять там свои деньги, чтобы бы посмотреть на этот необычный ритуал. Но сейчас регион активно готовится к 2016 году, к следующему фестивалю, который они планируют активно продвигать через свои посольства по всему миру.

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