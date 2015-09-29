Татуировщики рассказывают о худших татуировках, которые все хотят сделать

Татуировка не плохая, а хорошая. Это всего лишь одно фото из присланных нам одним из тех, у кого мы взяли интервью. Фото любезно предоставлено Тотой Вольпе-Ланди

Однажды я чуть не обзавелась действительно хреновой татуировкой. Я заплатила одному парню 10 долларов за рисунок колючей проволоки вокруг верхней части бедра, но, к счастью, отказалась, когда поняла, что никогда больше не смогу надеть купальник без того, чтобы на меня постоянно злобно косились. Возможно, вы оказались в подобной ситуации, но не отступили. Возможно, как раз сейчас, когда вы это читаете, у вас вокруг всего торса вытатуирована колючая проволока.

Каковы бы ни были ваши обстоятельства, можно с уверенностью сказать: людей с хреновыми татуировками достаточно, потому что британцы вот уже 30 с лишним лет превращают ужасные рисунки чернилами в вид искусства. Вы наверняка заметите привычных нарушителей – бульдогов, розы, логотипы футбольных команд, тех, кто набивает себе на запястья собственные имена плохим каллиграфическим шрифтом, который открывается всякий раз, когда показывается солнце, но в основном все они сейчас уже кажутся старомодными. Разумеется, существуют новые конкуренты, заявляющие о себе, и скоро их можно будет лицезреть на бёдрах и шеях британцев в ресторанах и парках по всей стране.

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Чтобы выяснить, какие сомнительные татуировки пользуются популярностью в данный момент, я решила обзвонить лучших татуировщиков из всего Соединённого Королевства и Ирландии – Дублина, Лондона, Манчестера, Суонси и Глазго – и спросить их, что пользуется популярностью в их местах. (КОРОТКАЯ ОГОВОРКА: Мы не имеем в виду, что на фото, используемых в этой статье в качестве иллюстраций, изображены плохие татуировки; это хорошие татуировки, сделанные талантливыми художниками, у которых мы взяли интервью, поскольку, как ни странно, выклянчить у людей, которые делают плохие татуировки, их фото, когда в открытую называешь их хреновыми, невозможно).

Фото любезно предоставлено Райаном Шоном Келли

Райан Шон Келли, The Ink Factory, Дублин

VICE: Привет, Райан. Какая у тебя любимая татуировка?

Райан Шон Келли: Моя любимая татуировка была очень простая. Мы недавно провели день знаний об аутизме, чтобы собрать средства для IrishAutismAction, очень крутой благотворительной организации. Я сделал своей сестре при маленьком племяннике, у которого аутизм, татуировку с изображением пазла – символа аутизма. Всё это мероприятие привело его в восторг, что меня глубоко тронуло.

А как насчёт худшей татуировки, которую тебя когда-либо просили сделать?

Тот парниша, который пришёл и набил себе на груди вдоль ключиц имя «Ванесса». Дойдя где-то до половины, я спросил, кто ему Ванесса – девушка или мама – на что он ответил, что это имя его бывшей и он набивает его, пытаясь её вернуть. Если бы я знал, то и не начинал бы, и достаточно сказать, что, когда я встретился с этим парнем месяцев шесть спустя, он всё ещё был удручающе одинок.

Что сейчас пользуется популярностью?

Люди сейчас, кажется, слегка помешались на стрелах; я вижу их довольно часто, и их еженедельно просит множество людей.

Что-нибудь ещё?



Да, разумеется, работа в Дублине подразумевает кучу запросов на трилистники. Я их уже, наверное, миллион нарисовал. Но хотят их в основном иностранные туристы, которые любят поржать.

Фото любезно предоставлено Тотой Вольпе-Ланди

Тота Вольпе-Ланди, HappySailorTattoo, Лондон

Какая твоя татуировка самая крутая за последнее время?

Тота Вольпе-Ланди: Вот этот кавер-ап для приятеля. Это был точечный рисунок с масонскими и иллюминатскими символами и с огромным мотыльком посередине. Она была на предплечье, чёрно-серая, а я очень люблю сакральную геометрию и алхимию, так что я работала над ней с удовольствием. На неё ушло около семи часов, то есть пара сеансов.

А худшая?

Одна женщина хотела крошечного ангела с розовыми крылышками на внутренней стороне запястья. Такая безвкусица.

Каковы сейчас в Лондоне основные тренды в татуировке?



Символы бесконечности! Символы бесконечности – это новые звёзды. А ещё – небольшие стрелы, обычно на девочках и обычно у них на рёбрах. Множество девочек приходит с изображением небольшой стрелы, которую они хотят, – всегда с одного и того же вебсайта. Обычно я отдаю эту работу кому-то другому. Ничего против не имею, но в самом деле: если у вас одна татуировка, которая говорит миру о том, кто вы, вы хотите, чтобы это был символ бесконечности? Большинство учёных не в состоянии постичь бесконечное, а девочки, которые приходят за этими татуировками, и подавно. Стоп… А у вас, часом, нет татуировки с символом бесконечности?

Карманные часы: самая распространённая татуировка у парней практически по всей Великобритании. Фото любезно предоставлено Тотой Вольпе-Ланди

Нет. Что за девушки заказывают татуировки с символом бесконечности?

Они приходят большими компаниями и поголовно хотят одно и то же. Я говорю им: «Почему бы вам не набить что-нибудь другое?» Но они обычно просто смотрят на меня так, как будто я пытаюсь продать им наркотики или ещё что-то в этом роде.

А как насчёт парней?

В моде сейчас карманные часы с двумя розами по бокам. Пару лет назад все хотели сов.

Почему все хотят одного и того же?

Это культура знаменитостей. Какое-то время все хотели якорь, как у Кейт Мосс. Или тогда, когда у Рианны на ноге были чётки с крестом… Как правило, это набивает кто-то известный, а затем это приобретает массовую популярность.

Крейг Хикс, 72 Tattoo, Манчестер

Расскажи о самой серьёзной своей работе.

Крейг Хикс: Я сделал татуировку женщине, которая потеряла своего малыша. Мы на самом деле говорили об этом не так уж много – порой подробности знать не нужно. Однако татуировка была у неё на животе, закрывала шрамы и была крайне важна для неё с семейной точки зрения. Также было крайне сложно и интересно наносить на этот участок спокойный чёрно-серый рисунок.

А что насчёт самой глупой вещи, о которой тебя когда-либо просили?

Один парниша пришёл и попросил нас набить ему на затылок в качестве первой в его жизни татуировки «666». Мы отказались, а он и попросил «тогда эти, как их, «розмариновые» бусы». Мы не знали наверняка, хочет он татуировку на религиозную тематику или с изображением растения. Это показывает мышление множества людей, которые просто хотят получить татуировку с изображением, которое они на самом деле не понимают, просто ради показухи.

Ещё какие-нибудь интересные заказы?

Кто-то пришёл к нам с 20 фунтами и спросил, какую татуировку можно сделать на эту сумму. Мы в шутку заявили: «Тату за эти деньги сделать нельзя, но мы можем четыре раза проколоть вам уши пистолетом для серёг». Он поймал нас на слове. Должно быть, ему очень не терпелось избавиться от тех 20 фунтов.

Что-нибудь заставляет тебя ощущать себя совершенно не в своей тарелке?

Да, однозначно. К нам часто приходят девушки и парни, которые очень сильно влияют на своих половинок, чтобы те сделали себе татуировки с их именами. Можно, к примеру, услышать такое: «Почему ты не хочешь носить на себе моё имя? Ты что, меня не любишь?» Это ужасно и по-настоящему неловко для всех участников.

Что сейчас популярно в Манчестере?

Часы. Большие часы, карманные часы и ещё раз большие часы. В основном у парней лет 25 или около того. Должно быть, их в стране набивают по нескольку сотен в неделю, не меньше. Множество татуировщиков перестали добавлять их себе в портфолио, потому что те им слишком уж надоели. Они часто очень сложные, и для их завершения может понадобиться до семи часов, поэтому, если сделать трое часов за неделю… Ну, это действительно может разорить.

Кажется, ты уже устал от часов.



Если честно, мне они сильно надоели. Часы в глазах, часы в розах, часы в часах и побольше. Это превратилось в безумие.

Фото любезно предоставлено Кианом Томасом Физи

Киан Томас Физи, BarberInk, Суонси

Какие-нибудь татуировки имеют для тебя особое значение?

Киан Томас Физи: Компания парней пришла в студию и попросила вытатуировать [логотип] Супермена у каждого из них на левой ягодице. Оказалось, что у них погиб в автокатастрофе лучший друг, а тело они опознали по татуировке Супермена у него на левой ягодице. Вот я и сделал восьмерым его друзьям в тот день одинаковые тату Супермена. Насмотрелся на задницы.

Что тебе нравится больше всего?

Мне нравится делать технически сложные вещи. Как в случае с тем парнем, который заказал себе кучу татуировок с супергероями Marvel – я и сам сильно увлекаюсь супергероями и поэтому с удовольствием работаю над деталями, довожу сияние на Капитане Америке до совершенства и всё такое.

Как насчёт хреновых запросов?

Куча народу с верблюдом на пальце ноги, усами на пальцах рук и якорем с буквой W над ним. Ну да. С такими вещами трудно быть изобретательным [смеётся].

Что тебя постоянно просят делать последнее время?

Карманные часы. Много людей ставят внутрь них дату рождения своего ребёнка, что вполне мило, но это сейчас просто стало очень популярно.

Какие-нибудь очень обидные запросы были?



Да, есть один парниша, который до сих пор докучает мне просьбами набить портрет Гитлера. Он не расист, он на самом деле очень милый. Ему просто нравится эпатаж. Впрочем, я этим не занимаюсь.

Фото любезно предоставлено Гэри Бантоном

Гэри Бантон, EclecticInk, Глазго

Расскажи о своём любимом запросе.

Гэри Бантон: Наверное, анатомически точное сердце, которое я недавно сделал, – было сложно, множество тонких линий. Мне очень понравилось.

Какие запросы ты считаешь худшими в своей практике?

Поскольку я из Глазго, у нас тут происходит всё это соперничество «Рейнджерс» и «Селтик». Мы стараемся держаться подальше от всего междоусобного. В основном надо остерегаться ребят со свастиками.

Расскажи о ребятах со свастиками.

Как правило, парни, компания скинхэдов. Они приходят и спрашивают, а затем приходят раз в пару месяцев, думая, что мы передумали и сделаем им это.

Какие вещи тебя постоянно просят сделать?

Куча народу приходит и просит рисунки мандал. А ещё сейчас очень популярны эти акварельные тату.

Почему люди всё ещё делают одни и те же татуировки?



Дело в Instagram и Pinterest. Все делают себе татуировки из Instagram. Идёшь на Pinterest, а там у всех одни и те же татуировки: символы бесконечности и эти чёртовы точки с запятыми. Это уже почти профессиональный анекдот.