Британские проститутки помогают инвалидам заниматься сексом

Для многих людей с ограниченными физическими возможностями секс – это что-то из области фантастики, он не доступен. В то время как большинство потребностей удовлетворяется опекунами или родителями, вопрос с сексом часто упускается полностью. Но теперь некоторые секс-работники ищут пути, как бороться с этой ситуацией, часто нарушая многие правила. Однако им удаётся помочь людям с ограниченными возможностями воплощать в жизнь свои сексуальные желания.

Для людей с ограниченными возможностями очень легко покрыть свою сексуальность паутиной или вовсе забыть о ней, так как в обществе принято считать, что у инвалидов секса нет и быть не может. Но, ведь, у людей с ограниченными возможностями такое же сексуальное влечение как у обычных людей. «Секс так же важен, как еда, но для людей с ограниченными возможностями – это роскошь, а не обычное человеческое право на полноценную жизнь. Мы делаем вид, что они не нуждаются в сексе в такой же степени как и мы нуждаемся. Я раньше тоже так думала», говорит Пру, работница в сфере сексуслуг, которая специализируется на работе с людьми с ограниченными возможностями уже много лет.

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Пру очень удивилась, когда она узнала, что один самых активных комментаторов на её блоге был инвалидом. Она заинтересовалась этим вопросом и начала искать что можно сделать, чтобы работать с людьми с ограниченными возможностями.

«Я решила создать страницу на моём сайте, где я бы могла общаться с инвалидами. Я хотела дать им понять, что я понимаю их потребности и готова обсуждать возможные встречи», рассказывает она. «То, что обычные люди делают очень легко, для людей с ограниченными возможностями может быть довольно трудно сделать. Когда мужчина уже готов и у него стоит, он может за 5 секунд снять штаны, но всё обстоит по-другому и намного сложнее для людей с ограниченными возможностями. Иногда мне приходится вытаскивать людей из инвалидных колясок, раздевать их сначала, перед тем, как мы можем сделать хоть что-нибудь. Потом надо их одеть и положить обратно в инвалидную коляску, когда мы закончили. Это может быть довольно трудно и утомительно».

«Тем не менее, эта работа может приносить больше пользы, чем работа с другими клиентами», убеждена Пру, – ведь я реально помогаю человеку». Она рассказала один случай.

«Мы очень были взвинчены, мне еле-еле удалось возбудить его, и я помню, что он не совсем мог контролировать движения своих рук. Так что я взяла его руку и положила ему за спину. Он был так счастлив. Я была сверху. Это было немного неловко, но нам удалось всё сделать».

«И когда мы закончили и он понял, что произошло, он понял, что он на самом деле сделал это. Он заплакал. Он думал, что умрёт девственником. Часть его хотела, чтобы я ушла, другая часть хотела, чтобы я осталась и продолжила. Мы сделали это снова. Это было удивительно, он плакал. Я больше его никогда не встречала, но буду помнить его всегда».

Это не просто быстрый секс, это – жизненный опыт.

Не всегда всё идет как запланировано. Однажды Пру была с мужчиной с церебральным параличом. Опасно было, когда он перешёл к её соскам. «Он прикусил их, это было больно. Это было так больно только потому, что он не мог до конца координировать свои движения. Этого никогда раньше не случалось, но после этого я немного боялся, когда он переходил к соскам. Это как если вы кладёте свою голову в пасть крокодилу».

Для некоторых людей это не просто один или два раза. Некоторые хотят улучшать своё мастерство в сексе, расширять пределы своих возможностей. Например, Джонни Уилс, ему было 20 лет, у него церебральный паралич. Он плохо видит, ему трудно распознавать лица и читать выражения лиц, что делает трудным общение. Он решил обратиться к услугам эскорт, когда ему было 20, после этого он разорвал отношения девушкой, которую любил с детства.

«Её инвалидность была в десять раз хуже, чем моя, так что любой секс был невозможен. По крайней мере, она так считала», сказал он мне. «Я становился очень сексуально неудовлетворенным. Я подумал: «Почему я должен терять это?». Мне просто ужасно хотелось секса тогда», рассказывает он.

Поэтому, он зашёл в Интернет, чтобы найти проститутку, которая бы помогла исследовать его сексуальность. «Я так многому научился у неё. Это не просто быстрый секс, это – жизненный опыт. Я познакомился с ней близко и доверяю ей и строю с ней отношения», говорит он.

Джонни хочет найти настоящую любовь, и считает, что его занятия с проститутками помогут в будущем построить отношения на доверии и необходимых знаниях.

Акция в Лондоне за сексуальные права людей с ограниченными возможностями

Сейчас стало проще для людей таких, как Джонни, найти такого рода услуги. Таппи Оуэнс – активная защитница прав на сексуальную жизнь и другие отношения людей с инвалидностью. Она является движущей силой TLC Trust, онлайн сети, которая соединяет людей с ограниченными возможностями с соответствующими провайдерами сексуальных услуг.

Основная идея её работы – обеспечить мост между клиентами и провайдерами эскорт услуг, так как она считает, что такое общение может стать первым шагом в направлении формирования бескорыстных отношений, хотя она признаёт, что некоторые люди «просто хотят хорошо потрахаться».

«Некоторые люди отказались от возможности сформировать устойчивые длительные отношения», говорит она. «Они чувствуют, что они очень долго боролись, и пережили много разочарований в жизни. Они часто находят проституток и они довольны, и хотят просто продолжать. Но в целом, я призываю их смотреть на такой опыт как на урок, как на шаг к формированию прочных длительных отношений».

Попытки помочь людям с ограниченными возможностями путём знакомства их с проститутками, в некоторых случаях, натыкаются на активное сопротивление. Таппи считает, что нет необходимости менять закон в Великобритании, в соответствии с которым проституция является легальной, необходимо менять восприятие таких услуг в контексте помощи инвалидам.

Общественность обратила на этот вопрос внимание в 2013 году, когда стало известно, что руководство одного из домов по уходу за инвалидами в Истборне разрешило проституткам посещать их подопечных. Волна информационной бури в СМИ по этому вопросу привела к тому, что этот инцидент расследовался местным советом. «Реакция была чересчур бурной. Всякий раз, когда подобный вопрос всплывал в СМИ, в газетах писали о проституции как о чём-то нелегальном, хотя это не так, и никогда не было так», говорит Таппи.

Это уже может быть достаточно трудно, в том числе и эмоционально, и для родителей, и для опекунов людей с ограниченными возможностями, организовать для них встречу с работниками секс-бизнеса. «Я знала одну мать, которая приняла решение таким образом помочь сыну, но для неё это было как лишиться своего дома. Она была полностью разбита», говорит Пру.

А для некоторых в таком вопросе слишком много табу, чтобы пойти на такой шаг. Пру рассказала мне о матери, у которой сын был прикован к постели. Она была очень религиозной, чтобы принять тот факт, что её сын пользуется услугами проститутки. «Она не хотела, чтобы сын платил за сексуальные услуги», говорит она. «Нам приходилось ждать, пока она не уйдёт в больницу из дома. Надо было всё успеть к её возвращению, это было похоже на спринтерский забег».

Возможно, мы не сможем сделать так, чтобы эти услуги предоставлялись так же легко, как и еда с доставкой на дом, но, по крайней мере, мы должны стать более открытыми и свободными в этом вопросе.

«Он полностью зависел от её ухода, но, к счастью, она всё понимала. Когда я пришла, мы друг на друга посмотрели так, что мы обе поняли, что мы знаем, что происходит. Она купала его, заботилась о том, чтобы он был чистым. Она давала мне деньги. Без неё ничего бы не получилось».

Все люди, с которыми я говорил, сказали мне, что они хотели бы, чтобы эти услуги были более доступны. «Первое, что нам нужно, – это больше желающих работать с людьми с ограниченными возможностями», говорит Пру. «Возможно, мы не сможем сделать так, чтобы эти услуги предоставлялись так же легко, как и еда с доставкой на дом, но, по крайней мере, мы должны стать более открытыми и свободными в этом вопросе».

Таппи восхищается женщинами, которые являются частью TLC Trust. Она считает, что, по крайней мере, они заслуживают большого уважения. «Необходимо, чтобы секс-работников, особенно тех, кто работает с людьми с ограниченными возможностями, принимали как законных служащих, которые делают важную работу. Только подумайте о том, что они делают. Вы бы делали это? Они меняют жизни людей, делают их полноценнее. Они очень смелые».