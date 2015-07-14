ЮНЕСКО разбирается в халатности Австралии в вопросах сохранения Большого Барьерного Рифа

Каждый июль, начиная с 2012 года, ЮНЕСКО рассматривает возможность отнесения Большого Барьерного рифа Австралии к списку объектов, которые находятся под угрозой исчезновения. Этого Австралия всячески пытается избежать, поскольку это может лишить страну ежегодного дохода в сумме 7 миллиардов долларов, так как именно этот риф так привлекает туристов. Следует отметить, что Комитет по вопросам всемирного наследия ЮНЕСКО провел собрание в городе Бонне, Германия. На повестке дня было состояние объектов наследия человечества по всему миру, а также вопросы по их охране и управлению.

В мае ЮНЕСКО опубликовала проект решения, в котором говорится, что он пока остается вне списка. Поэтому взамен Австралия, вероятно, воспользуется случаем, чтобы убедить всех, что к концу 2015 года произойдут большие перемены.

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И так, что же случилось за эти прошедшие 12 месяцев? Действительно ли правительство Австралии настолько серьёзно возьмётся за сохранение рифа, как обещает?

Смотрите наше видео Большой Барьерный Риф (часть 1)

В феврале Австралия опубликовала откорректированный отчёт о состоянии рифа, который стал основанием для оценки прогресса в этом вопросе, но как отметили критики, он также предоставил и возможность реабилитировать халатность.

Из 41 показателя, по которым оценивается риф, состояние 24 из них, включая кораллы, морских черепах, дюгоней и морскую траву, ухудшилось со времени составления списка наследия в 1981 году. Поэтому в отчёте был сделан сухой вывод: «объект остаётся в хорошем состоянии, несмотря на активное влияние извне».

Год назад VICE говорил с инструктором по дайвингу по дайвингу из Эрли-Бич, который характеризовал формулировку типа «активное влияние извне» как небольшое изменение ключевых показателей. По словам Тони Фонтеса, ущерб, который только увеличивается позволяет заниженным стандартам постепенно становиться нормой. Как он выразился, «люди, у которых есть давние воспоминания о рифе, умирают один за другим или уезжают. А новые люди видят риф и думают, что он великолепен, но они ведь не знают, каким он был раньше. Однажды целевые показатели опять изменят, и мы будем считать, что коралл с одной рыбкой изумителен».

Возможно, Тони прав. Как показало исследование Австралийского института науки о море в 2012 году, с 1985 года риф потерял около 50% своего кораллового покрова. Ущерб по этой шкале является не более, не менее, а трагическим, и, кажется, не отображает термин «активное влияние извне».

Однако, вскоре после публикации отчёта случилось нечто неожиданное. 13 февраля Либеральная национальная партия Квинсленда, выступающая за разработку угля, дноуглубительные работы и развитие побережий, потерпела сокрушительное поражение на выборах. Немного более экологически ориентированное лейбористское правительство приступило к исполнению обязанностей с новым министром по вопросам окружающей среды, которого переименовали в «Министра по вопросам Большого Барьерного рифа», на случай, если избиратели не уловили послание. И пока государственное правительство во главе с Анастасией Палашей не идеально, несомненно, интерес к сохранению окружающей среды повысился.

Консервационные работы редко проводятся до тех пор, пока ситуация не достигнет критической точки. И, похоже, именно это сейчас и происходит.

Первый знак поступил в марте, хотя, если быть честными, предыдущее правительство Квинсленда тоже приложило руку. Это произошло когда государственное и федеральное правительства, при поддержке со стороны научных организаций, предоставляемой администрацией морского заповедника Большого Барьерного рифа, опубликовали совместный план устойчивого развития Большого Барьерного рифа до 2050 года. В этом умело названном документе («Долгосрочный план устойчивого развития») содержится стратегия по снижению выбросов азота на почти 80% и других выбросов на почти 50% в основных бассейнах страны до 2025 года. Фермеры утверждают, что это невыполнимая задача, но у нас хотя бы есть план, о котором можно поспорить.

Итак, в рамках этого плана, 21 марта федеральные власти Австралии отдали в залог доверительный фонд рифа в 140 миллионнов долларов. После многих лет мрачных и безнадёжных историй, и христианских проповедей от Леонардо ДиКаприо, реальные деньги были на столе. И это, в общем, наибольшая заинтересованность в рифе за прошедшие годы.

«Экологические катастрофы остаются очень важным источником политической реакции», заметили Эндрю Бловерс и Стив Хинчлифф в своей книге «Экологическое реагирование». В ней они описывают, что консервационные работы редко проводились до тех пор, пока ситуация не была критической. И, похоже, именно это сейчас и происходит.

В сентябре прошлого года мы совершили путешествие в Квинсленд, чтобы увидеть тихий ажиотаж, происходящий в исследованиях и защите окружающей среды, обычно проводимых неправительственными организациями или финансируемые филантропами. WWF (Всемирный фонд дикой природы) запускает один из таких проектов, чтобы изучить, почему на пляжи Квинсленда выбрасываются мёртвые черепахи. Больше информации по этой теме в нашем видео.

Наряду с программами, которые финансируются в частном порядке, федеральные проекты тоже осуществляют контроль популяции морских звезд «терновый венец» и снижения доступа крупного рогатого скота к водным каналам, которые граничат с рифом. На государственном же уровне новое правительство выделило 100 миллионов долларов за четыре года на множество новых программ.

Прогресс определённо есть, но мы все ещё не преодолели опасность. Отрицательным моментом является то, что дноуглубительные работы будут продолжаться в четырёх главных государственных портах, в то время как Эббот-Пойнт до сих пор формально должен стать самым большим в мире угольным портом. Кроме того, федеральный парламент недавно проголосовал за сокращение Целевой программы увеличения доли возобновляемых источников в электрогенерации Австралии, поэтому к 2020 году только 23,5% нашей электроэнергии будут поступать из возобновляемых источников. Для сравнения отметим, что в Индонезии целью являются 26% до 2025 года. И, разумеется, изменение климата все ещё является для рифа угрозой номер один.

Но, пожалуй, тем, что наиболее отчётливо иллюстрирует колебание Австралии между демонстрацией намерений и их реальными действиями является их недавняя попытка воздействия на членов ЮНЕСКО. В марте журналистов из Франции, Индии, Филиппин, Португалии, Германии и Японии (все эти страны являются членами) привезли на туры по рифу, покрывающие все расходы, чтобы увидеть в действии проекты в области окружающей среды. Как сообщили в газете Sydney Morning Herald, в программу также входил брифинг с первым лицом Совета по ресурсам Квинсленда — главой группы по проталкиванию горной разработки в стране — о том, как порты и угольный транспорт не представляют никакой угрозы состоянию рифа. И, несмотря на то, что это немного странно, но несколько средств массовой информации, включая the Financial Times, the Times, Le Monde и Deutsche Welle, отказались от этой поездки.

Существенной проблемой, с политической точки зрения, является то, что Австралия переживает эру экологического безразличия. Например, устойчивое развитие не настолько приоритетно, как строительство портов. И пока финансирование выделяется из федерального бюджета, оно значительно меньше 500 миллионов долларов, которые, по словам нескольких ученых и WWF, необходимы, необходимы.

Всё это ставит государство в положение, когда по приезду на встречу в Бонне австралийские делегаты будут зависеть от небольшой рекламы своей работы, даже если она эффективна только косвенно. «Главной причиной ухудшения состояния рифа является не только последствие экстремальных погодных условий и изменение климата, как по видимому подразумевают документы австралийского правительства», сказал Хосе Филипе Мендес Мораэс Кабрал в прошлом году австралийской делегации. «Но также воздействие антропогенных причин и вмешательства человека».

Угнетающе, не так ли? Но успокаивает только то, что ЮНЕСКО бдит.

В Части 2 мы заглянем в будущее. Рвение Австралии в добыче угля и связанное с этим строительство порта было довольно спорным, особенно в то время как цены на уголь резко падают. Так что же происходит с разработкой угля по всему побережью? И как она скажется на рифе?

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