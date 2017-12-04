Университеты наконец-то начинают воспринимать всерьёз студенческий голод

Мы не знаем, когда именно столько американских студентов начали голодать. Но по словам Рубена Канедо, координатора исследований и мобилизации Калифорнийского университета в Беркли, к тому моменту, когда колледжи и университеты начали серьёзно изучать отсутствие продовольственной безопасности для студентов, оно уже стало гораздо более масштабной проблемой, чем представлялось. В 2014 году, когда Канедо наняли для помощи в борьбе с голодом в студенческих городках колледжей Калифорнийского университета, он перво-наперво взглянул на национальные данные по этой проблеме. Нашёл он их, по собственному признанию, «очень незначительные данные». То, что существовало, было хаотично, а в разных исследованиях использовались разные параметры.

Поэтому система Калифорнийского университета начала опрашивать своих студентов на тему отсутствия продовольственной безопасности, и результаты подтвердили другие отчёты об учебных заведениях, как в Калифорнии, так и по всей стране, все из которых появились за последние три года. Если конкретно, как сообщают руководящие материалы Министерства сельского хозяйства США, от отсутствия продовольственной безопасности страдает не менее 20 процентов, а возможно, и более 40 процентов студентов.

Videos by VICE

Некоторыедолжностные лица были шокированы этими цифрами, но они не удивили Рейчел Сумех, которая работает над облегчением студенческого голода с 2009 года, когда она училась на бакалавриате в Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе. Там она основала организацию под названием Swipes for the Homeless, программу, собиравшую неиспользованные баллы из планов питания студентов как для голодных студентов Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, так и для соседнего сообщества бездомных. Когда студенты начали отдавать свою еду, она осознала, что спроса среди её соучеников более чем достаточно, чтобы полностью покрыть все эти дополнительные баллы. Она переименовала организацию вSwipe Out Hunger и вырастила из неё некоммерческую организацию, обслуживающую студенческие городки по всей стране.

Смотрите, как VICE объясняет на HBO последствия резкого роста долгов за обучение:



Хотя распространённость студенческого голода для Сумех не стала новостью с появлением новых исследований, интерес к проблеме среди должностных лиц, судя по её опыту, возник недавно. «Исследования повлияли на ситуацию благодаря тому, что их данные распространяли на академическом уровне. Это было очень ценно», – разъяснила она. К примеру, Сара Голдрик-Раб, исследующая отсутствие продовольственной безопасности дляWisconsin Hope Lab, изучающей способы улучить доступ к высшему образованию, теперь включает ресурсы для студентов, сталкивающихся с отсутствием продовольственной или жилищной безопасности, непосредственно в программы своих курсов. Написанный ею пост для блога вдохновил других преподавателей поступить так же. Подобные действия подчёркивают распространённость бездомности и голода среди студентов так, что должностным лицам студенческих городков труднее их игнорировать.



Сумех заявила, что ранее в Swipe Out Hunger, чтобы поучаствовать в работе, в основном обращались сами студенты. Теперь примерно половина из тех, кто обращается в организацию, принадлежит к университетским должностным лицам.

Тим Миллер, помощник декана по работе со студентами в Университете Джорджа Вашингтона, заявил, что, как только университет осознал серьёзность студенческого голода, в университете захотели решить проблему немедленно. После того, как должностные лица университета ознакомились с исследованиями, обнародованными в октябре прошлого года Альянсом продуктовых банков колледжей и университетов, «мы провели исследования для лучшего понимания отсутствия продовольственной безопасности в пределах нашего же сообщества», сказал Миллер. В итоге университет создал ряд местных инициатив, в том числе пункт раздачи продуктов и программу пожертвований, напоминающую Swipe Out Hunger. За последние несколько лет возрастающее признание студенческого голода среди должностных лиц также отразилось в появлении студенческих пунктов раздачи продуктов по всей стране.

Однако Канедо заявил, что многие старые трудности в борьбе с голодом в студенческих городках никуда не деваются. К примеру, многие до сих пор воспринимают определённые проблемы среди студентов как нормальные. «Когда мы думаем о высшем образовании, очень многие представляют себе голодного студента, заработавшегося студента, перегруженного студента, – сказал он мне. – Принимая участие в нашей работе, [должностные лица из студенческих городков] реагируют, прибегая к подходу обвинения жертвы. Они говорят: «Смотрите, я проработал всё время, пока учился в университете. Конечно, я был голоден. Что-то не слышно, чтоб я жаловался. Эти студенты такие избалованные, что недостаточно стараются».

Он заявил, что переговоры с ними начинает с извинений: «Я говорю, что мне очень жаль, что у них был такой тяжёлый опыт в университете, и очень хотелось бы, чтобы это было не так», – рассказал он, потому что в противном случае «этот разговор закончится для вас совершенно иначе». А затем он отмечает, что в нынешней экономике студентам просто труднее оплачивать обучение и расходы на жизнь, чем раньше, даже тем, у кого есть работа.

Хотя раньше с отсутствием продовольственной безопасности в университете сталкивались «беднейшие из бедных» среди студентов, «в этой экономике проблемы возникают у независимых [студентов], с низкими доходами, из рабочего и среднего класса, а ещё есть богатые студенты, лишающиеся благ своих родственников из-за принадлежности к ЛГБТ, потому что они выбирают для отношений партнёра, которого не одобряют их родные», – рассказал Канедо. Он заметил, что эти студенты также обычно не имеют права на помощь, а это значит, что от голода страдают люди со всего социально-экономического спектра.

Клэр Кэди, директор и соосновательница Альянса продуктовых банков колледжей и университетов, способствующего запуску и продвижению продуктовых банков в сотнях студенческих городков по всей стране, не сомневалась в том, что нужно больше вмешательства. «Мы не можем выехать из этого кризиса на одних продуктовых банках», – сказала она.

Канедо также заявил, что хочет, чтобы система Калифорнийского университета мобилизовалась быстрее, чем мобилизовалась на данный момент, но ему удалось запустить несколько инициатив в рамках системы, в том числе пункт раздачи продуктов и программы, помогающие студентам планировать бюджет и готовить для себя самостоятельно. Спустя много лет отстаивания продовольственной безопасности ему не так давно удалось вовлечь в свои инициативы канцелярию президента системы Калифорнийского университета. А в этом году в студенческие опросы, проходящие в школах университета, будут входить подробные вопросы об основных потребностях; результатом, по словам Канедо, будет самое крупное и самое конкретное исследование по данной проблеме в истории.

В Калифорнии данные об отсутствии продовольственной безопасности для студентов уже повлияли на законодательство штата, облегчив студентам доступ к государственной продовольственной помощи. А отдельные университеты по всей стране создают инициативы для того, чтобы лучше понять студенческий город, бороться с ним и помогать студентам получать помощь как в студенческом городке, так и за его пределами.

Одному студенту Калифорнийского университета в Беркли сочетание государственного и университетского вмешательства идёт на пользу. Эстебан Васкес поступил на первый курс Беркли в 2014 году; проблемы с отсутствием продовольственной безопасности были у него всю жизнь. Но он сразу связался с Канедо и таким образом узнал о пункте раздачи продуктов студентам, который как раз открылся, а затем узнал, как подать заявление на CalFresh, программу штата Калифорния, помогающую малообеспеченным жителям штата с доступом к еде. Сочетания этих ресурсов и подсказок студенческих организаций о планировании бюджета и самостоятельной готовке было достаточно, чтобы теперь «я, в принципе, говорю, что пользуюсь продовольственной безопасностью», заявил Васкес. Но для помощи всего одному студенту в, возможно, одном из самых подготовленных ныне университетов (благодаря Канедо), понадобился целый ряд разных решений. В других университетах страны ещё предстоит проделать достаточно работы.

Следите за сообщениями Ханны Харрис Грин на Twitter.