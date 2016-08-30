Вот сколько нужно платить за университет в европейских странах

Фото от Francisco Osorio via

Британские студенты в среднем платят за обучение больше всех в мире и поэтому у них больше всего долгов по кредитам на обучение в англоязычном мире.

В связи с этим напрашивается вопрос: имеет ли экономический и/или академический смысл попрощаться с родиной на несколько лет и получить диплом в другой стране? Мы попросили редакторов из нескольких европейских офисов VICE рассказать, как обстоят дела с этим в их странах. Что именно они получают в универе и сколько они за это платят?

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ДАНИЯ

Высшее образование в Дании бесплатно. Бесплатно! Оно является бесплатным для студентов из Дании, ЕЭЗ (это ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), Швейцарии, а также для студентов из любого другого уголка мира при условии их участия в программе обмена. Дания – одна из тех социалистических утопий, в которых вам платят за честь обучать вас. Датские студенты ежемесячно получают грант под названиемДатская государственная образовательная помощь (SU)), который на данный момент составляет 5,941 датских крон (около 690 фунтов) без вычета налогов. Кроме того, можно подать заявку на кредит на обучение за дополнительные 3,040 крон (350 фунтов) в месяц.

Как бы великолепно это ни звучало, бесплатное образование и SU являются причиной частых политических прений в Дании. Гранты здесь самые высокие из всех стран Северной Европы, в то время как качество высшего образования в Дании примерно такое же. Разумеется, всё это возможно благодаря тому, что в Дании одна из самых высоких налоговых ставок в мире – вы, так сказать, погашаете всё это позднее. Правда, можно этого и не делать, свалив в родную страну после выпуска.

Иностранные студенты также могут подавать заявки на грант при условии, что найдут на время обучения работу на 10-12 часов в неделю. С момента появления этого варианта в 2013 году количество недатских студентов, получающих государственный грант, выросло на 5,000 человек. В мае прошлого года датский министр образования сказал газете Jyllands-Posten: «Дания не обязана и никогда не была обязана платить за образование граждан других стран ЕС». Так что ещё поглядим, как долго Дания сможет себе позволять быть этой социалистической академической утопией.

– Ларс Йеллестад, VICE Дания

РУМЫНИЯ

Получить диплом без необходимости особо при этом напрягаться в Румынии относительно легко – например, если у вас есть деньги и вы поступаете в частный университет. Несколько лет назад дипломы примерно 100,000 студентов крупнейшего частного университета страны были объявлены недействительными, поскольку программа обучения не находилась на должном уровне и студентам практически не требовалось являться на занятия. Плата за обучение в государственных университетах варьируется от 360 евро (310 фунтов) до 1,550 евро (1,337 фунтов) в год, а это немало, учитывая то, что среднемесячная зарплата в Румынии составляет около 470 евро. Кредиты на обучение, по сути, не существуют, но государство ежегодно выдаёт стипендии более, чем 62,000 лучших румынских студентов, покрывая всю стоимость обучения в государственных университетах и половину расходов на проезд. Будучи лучшим среди сокурсников, можно получить грант за заслуги в размере около 80 евро (70 фунтов) в месяц. Этого как раз хватает на книжки, пиво и презервативы.

Румынская система заставила множество студентов подавать документы в Университет сельскохозяйственных наук в Бухаресте (который получает огромное европейское финансирование, чтобы сделать из всех румын фермеров) просто ради низкой платы и дешёвых комнат в общежитиях. После выпуска эти студенты претендуют на неплохо оплачиваемые работы, не имеющие никакого отношения к сельскому хозяйству. Специальностей, которые преподаются на английском языке, немного, а плата за обучение для студентов не из ЕС может составлять до 9,500 евро (8,200 фунтов), но это не мешает иностранным студентам подавать документы. Впрочем, не все они хорошо приспосабливаются к румынской студенческой жизни: в 2014 группа французских студентов-медиков в Румынии протестовала после того, как преподаватели запросили с каждого из них взятку в 600 евро (517 фунтов) за сдачу экзамена.

– Михай Попеску, VICE Румыния

ФРАНЦИЯ

Местные и иностранные студенты, которые учатся во французском государственном университете, платят по 184 евро (159 фунтов) в год за трёхлетнее обучение на бакалавра и по 256 евро (221 фунт) в год за двухлетнее обучение на магистра. Докторская степень обходится в 391 евро (337 фунтов) в год – при этом студенты могут подавать заявки на гранты.

Это небольшая плата, но это может быть связано с отсутствием необходимости платить за содержание зданий. Определённые доказательства в пользу этой теории можно найти на странице Ruines d’Université в Tumblr, фиксирующей ухудшающееся состояние французских университетских зданий. Многие ребята из семей среднего и высшего класса отправляются в частные университеты (бизнес-школы, школы политологии и всё в таком роде), где плата за обучение гораздо выше. Магистерская степень в парижском Институте политических исследований, самой знаменитой школе политологии во Франции, обойдётся в 13,970 евро (около 12,000 фунтов) в год. Диплом одного из этих университетов резко повышает шансы на получение работы и лучшую зарплату после выпуска. Поэтому даже во Франции все студенты равны, но некоторые равнее остальных.

– Ромен Гонсалес, VICE Франция

Фото от Джейка Люиса с

ГЕРМАНИЯ

Обучение в Германии много лет было бесплатным, но в 2005 году ситуация изменилась: федеральный суд принял решение, что университетам можно требовать со студентов плату за обучение. Реакцией на это решение стали широкое сопротивление и студенческие протесты по всей Германии – успешные. Сначала плату за обучение снова запретили на уровне отдельных земель, а в 2014 на федеральном уровне было принято решение о том, что обучение в любом государственном университете на территории Германии должно быть бесплатным. Это касается студентов как из ЕС, так и не из ЕС.

Итак, обучение в Германии снова бесплатно, однако сама по себе студенческая жизнь – нет. Немцы не были бы немцами, если бы не придумали здесь лазейку: так называемый BAföG – это государственный грант в поддержку студентов с небогатыми родителями. Он предоставляется примерно четверти студентов в Германии. Половина этой ежемесячной платы является подарком, а вторая половина – беспроцентный кредит.

Бериван Килич, VICE Германия

ИТАЛИЯ

Подавляющее большинство итальянских университетов являются государственными – даже самые лучшие. Это значит, что плата за обучение здесь разумна; в зависимости от университета, факультета и экономического положения студента обучение обходится в сумму от 1,000 евро (860 фунтов) до 3,000 евро (2,580 фунтов) в год. Это однозначно не дешевле всего в Европе, но и не так уж плохо.

Однозначно плохо следующее: организация наших университетов. Как и во всех государственных учреждениях Италии, бюрократия здесь может свести с ума. Также, итальянские университеты довольно плохо показывают себя в международных рейтингах университетов. Одна из основных проблем итальянской системы состоит в том, что она получает очень мало поддержки от государства – значительно меньше, чем другие академические учреждения в Европе. Поэтому, если вы отправляетесь в университет в Италии, это будет относительно доступно. Вот только не ждите симпатичных аудиторий с Wi–Fi и настенными розетками, лабораторий высшего уровня или даже туалетной бумаги в туалетах.

– Флавия Гвиди, VICE Италия

ГРЕЦИЯ

Бакалаврское образование в греческих университетах бесплатно, а на его получение в большинстве случаев требуется четыре года. Оно также является бесплатным для граждан ЕЭЗ. При этом бюрократии мало, а вступительных экзаменов нет –диплома старшей школы достаточно. Однако для большинства курсов вам понадобится свободное владение греческим языком, которое придётся доказать с помощью сертификата. Между тем, студенты не из ЕЭЗ вносят плату, покрывающую небольшую долю расходов на обучение и учебники. Она составляет около 500 евро (430 фунтов) за учебный год.

Ситуация с дальнейшим образованием несколько иная: за качественную магистерскую программу платят до 10,000 евро (8,633 фунтов). Также, существуют определённые бесплатные программы для магистрантов и выше, но выбор специальностей не так уж и широк. По этой причине многие греки отправляются за магистерской или докторской степенью за границу. Это, конечно, тоже не идеально: им непременно приходится иметь дело с гораздо более высокой стоимостью жизни и куда более серым небом.

– Анна Нини, VICE Греция

СЕРБИЯ

Когда Сербия находилась в составе коммунистической Югославии, все могли бесплатно поступать на любую университетскую программу. Прелестная мысль, но она всё-таки привела к появлению огромного количества выпускников со специальностями, для которых не было работы или которые полностью себя изжили. К примеру, существует несметное количество безработных сербских историков искусства. Тем временем, как Национальный музей, так и Музей современного искусства в Белграде более чем на десятилетие закрылись на то, что называют «ремонтом».

После крушения коммунизма государство осталось владельцем восьми основных университетов страны. Обучение бесплатно для студентов, показывающих лучшие результаты на вступительных экзаменах: они платят только за учебники и регистрацию, не более 250 евро (214 фунтов) в год. Обучение в государственных университетах может стоить до 1,000 евро (860 фунтов) в год и примерно 1,500 евро (1290 фунтов) – 3,000 евро (2,580 фунтов) в год для не-сербов. Многие лекции читаются на сербском языке, а методы и методики, используемые на занятиях, бывают довольно старомодными.

Частные университеты (которые посещают около половины из 220 000 студентов страны) были основаны после крушения коммунизма. За них платят больше, и хотя некоторые из них очаровательно современны и полностью оборудованы, другие в большинстве случаев являются всего лишь заведениями, которым платят в обмен на диплом. Сербия также предлагает кредиты на обучение – на уровне 70 евро (60 фунтов) в стране со среднемесячной зарплатой в 400 евро (344 фунта). Кредит можно погасить без процентов после выпуска. Этим кредитом пользуются всего 7,1 процента сербских студентов. Это указывает на то, что многие студенты либо финансируются родителями, либо работают, чтобы иметь возможность платить за университет.

– Йована Неткович, VICE Сербия

НИДЕРЛАНДЫ

Студенты из Нидерландов и ЕЭЗ платят за обучение в Нидерландах по 1,984 евро (1,706 фунтов) в год. Студентам не из этого региона приходится платить от 6,000 евро (5,159 фунтов – за такие специальности, как экономика или право) до 20,000 евро (17,196 фунтов – за медицину) за бакалаврскую степень. До января 2015 года государство выплачивало всем нидерландским студентам университетов ежемесячное пособие, которое автоматически становилось подарком, если студент получал свой диплом в течение десяти лет. Сумма этого пособия зависела от финансового положения родителей студента, а также от того, жил ли студент вместе с ними или вне дома. В крайнем случае студенты, живущие с родителями, могли получать около 500 евро (430 фунтов) в месяц или не более 700 евро (600 фунтов), живя самостоятельно. Кроме того, студентам был легко доступен кредит с ежемесячными платежами, который следовало погашать в течение 15 лет с небольшими процентами.

Эта чудесная ситуация изменилась в начале 2015 года, когда ежемесячный грант превратили в кредит на обучение. В ноябре 2014 года несколько тысяч потенциальных студентов собрались в Гааге для протеста против этой новой системы – тщетно. Государство пообещало использовать освободившиеся деньги для улучшения качества образования. Независимо от того, случится ли это на самом деле, из-за этого изменения нидерландским студентам стало труднее посещать университет. В 2015 году количество учащихся, поступающих в университет или колледж, сократилось на 6,8 процента.

– Шарлотта Симонс, VICE Нидерланды