Одно целое до получения гражданства: как люди вступают в брак для получения грин-карты

Фото Jamie Lee Curtis Taete

В наши дни большинство пар делится фотографиями онлайн, но у Гарретт и Эвелин (это их вымышленные имена) есть личная фото папка на двоих. На одной из фото они стоят друг к другу лицами и говорят свои «да» в здании муниципалитета. На другой они сидят на лавочке возле своего дома, её рука в его руке, её голова на его плече, и они оба улыбаются: идеальная картинка молодой счастливой пары.

Но Гаретт и Эвелин, на самом деле, совсем не пара. Фотографии вместе с другими «доказательствами», такими как совместный банковский счёт и договор об аренде, подписанный ими обоими, были тщательно сфабрикованы, чтобы их фиктивный брак выглядел настоящим. Если их поймают, их могут обвинить в уголовных преступлениях.

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Гарретт – гражданин Соединённых Штатов, рождённый и выросший в Нью-Йорке. Уже два года как у него есть девушка, с которой он живёт в Нью-Йорке. Эвелин родом из Восточной Азии, она приехала в США на учёбу, и вышла замуж за Гарретта, после того как срок действия учебной визы закончился и она не смогла получить рабочую визу. «Брак для грин-карты» позволил Эвелин получить законный вид на жительство в Нью-Йорке.

Сочетание браком с гражданином США – один из самых простых способов для иммигрантов получить грин-карту (четверть всех грин-карт, выданных в Соединённых Штатах, предназначены супругам американских граждан), а по словам тех, кто это проворачивал, фиктивный брак очень просто заключить. Лишь в начале этого года в Лос-Анджелесе была арестована пара, устроившая за деньги более 100 фиктивных браков. И хотя смошенничать просто, штрафы за такие действия серьёзные: женящиеся с целью обхода иммиграционного законодательства, могут быть обвинены в визовом мошенничестве, укрывательстве иностранца и преступном сговоре.

Эвелин знала закон, но решила рискнуть. Она и Гарретт познакомились шесть лет назад, работая в отельной индустрии, Гарретт был трудоустроен легально, а Эвелин платили из-под полы. Однажды она спросила Гарретта, знал ли он кого-то, кто мог быть согласиться вступить с ней в брак ради грин-карты.

Я такой: «я сделаю это», – сказал Гарретт. А она такая: «Ты серьёзно?» А я такой: «Ну да, конечно».

Гарретт слышал о тех, кто проделывал подобное, и он решил пойти на это, потому что Эвелин была его другом, и он хотел ей помочь. Плюс деньги были хорошим бонусом.

«Я дал ей это за полцены от обычной стоимости», – рассказывает Гарретт. «Обычно это стоит 20 000 долларов, но она заплатила мне 10 000». (По неподтверждённым данным, в среднем стоимость колеблется от $5 000 до $20 000).

Она заплатила наличными, отдав Гарретту первую половину платежа после того, как пара официально расписалась. После этого она разобралась со всеми бумагами: открыла общий банковский счёт, изменила почтовый адрес Гарретта, чтобы он был таким же, как у неё, добавила совместную телефонную линию. Он получил вторую часть денег после самой нервной части – иммиграционного интервью.

Когда анкеты или ходатайства подаются в US Citizenship and Immigration Services (Службу по вопросам гражданства и миграции, USCIS), сведения о заявителей могут проверяться для подтверждения их правдивости. По словам Джима МакКинни, офицера по связям с общественностью USCIS, в некоторых случаях анкеты могут утверждаться без интервью, если отношения кажутся достаточно искренними.

Так было в случае с Джо и Либби (их не настоящие имена), которые сочетались браком, когда Джо было 21, а Либби 18. Они были молоды, но им пришлось действовать быстро: срок действия одногодичной временной визы Джо закончился несколько лет назад, а он всё ещё был в США. Джо, выходец из Болгарии, не мог себе представить возвращение обратно.

Они встречались и хотя, скорее всего, они бы не связали свои судьбы в таком юном возрасте, если бы не визовая дилемма Джо, отношения были настоящими. Их не приглашали на интервью с сотрудником иммиграционной службы.

«В наших отношениях не было к чему придраться», – говорит Либби. «Думаю, то, на что USCIS обращает внимание, это одинаковая возрастная группа, общение на одном языке, проживание по одному адресу, а также истории и поведение, свойственные любым здоровым отношениям».

Такие пары как Гарретт и Эвелин, чьи анкеты могут показаться подозрительными, должны прийти в офис USCIS для встречи с сотрудником иммиграционной службы. Чтобы подготовиться к интервью, Гарретт и Эвелин сделали подробные записи друг о друге – особенности, которые могут знать лишь настоящие пары, например, на какой стороне кровати каждый из них спит, или информацию о родственниках с противоположной стороны.

«Я ездил к ней, много фотографировал, например, то, где расположены всякие мелочи», – вспоминает Гарретт. «Я сфотографировал ванную комнату на случай, если они спросят меня, какого цвета её зубная щётка – всякая фигня такого рода. Я просто записал и изучил это ко дню, когда пошёл на интервью».

USCIS не хранит информацию о том, сколько было выдано отказов, но по статистике, собранной «Нью Йорк Таймс», из 241 154 поданных заявок в 2009 году лишь 506 получили отказ в связи с мошенничеством. Невозможно установить количество фиктивных браков, благодаря которым удалось получить грин-карту. И хотя число заявок, получивших отказ, невелико, последствия серьёзны: существуют гражданско-административные и криминальные последствия фиктивных браков; иностранца автоматически депортируют. В таких случаях уголовное преследование контролируется Департаментом юстиции и его прокурорскими офисами в США, и в результате человек может быть приговорён к пятилетнему тюремному сроку и штрафу 250 000 долларов.

Кроме информации, полученной во время интервью, Управление по определению мошенничества и национальной безопасности также может получать признаки, свидетельствующие о фиктивности брака. По данным МакКинни, если пара проваливается на интервью или возникают подозрения, USCIS может провести административное расследование, которое «может включать, но не ограничиваться, визитом в дом пары, а также интервью с их соседями и коллегами».

В случае с Гарретт и Эвелин всё прошло гладко, Эвилин даже дали визу на десять лет. Гарретт также не имел проблем со своей настоящей девушкой Анной, с которой он живёт и с которой встречается около двух лет.

«Она обо всём знала, потому что я «женился» до того, как мы начали встречаться», – рассказывает Гарретт. «Я не придумал это в середине наших двухлетних отношений, заявив: «О, я собираюсь такое сделать». Есть понимание. Я не встречаюсь и не гуляю со своей женой всё время. Я вообще редко её вижу. Не думаю, что это проблема».

Гарретт и Эвелин женаты уже почти три года, и скоро Эвелин будет подавать документы на гражданство. После этого они планируют развестись.

Либби и Джо, женатые уже пять лет, говорят, что процесс требует много денег и времени, адвокатов, интервью и сбора бумаг для того, чтобы Джо подался на гражданство, но на сегодня у них счастливые, даже относительно нормальные, отношения.

«Это то, к чему я не могла подготовиться», – рассказала Либби. «Эта тема обычно замалчивается, по ней нет книг или журналов, из которых можно почерпнуть полезный совет, например, как объяснить своим родственникам, почему ты так срочно сочетаешься браком». Но по её словам, в конце концов, это стоило того,чтобы быть с ним, а для него, чтобы быть в Америке.

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