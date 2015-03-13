Мужчины, проводящие ночи за городской рыбалкой на лондонских каналах

Все фото предоставлены Джейком Селби и Бастером Бриттоном

Оригинал статьи опубликован на VICE UK.

На Лондонских каналах маленькая группа городских рыбаков забрасывает свои снасти в мутные воды Темзы. Джейк Селби и Бастер Бриттон – пионеры в использовании лондонских доков для городской рыбалки, и за последние пять лет из коричневых вод реки они доставали монстров любых мастей. Их мотивация? Тихие рыбные места, где можно поймать большую рыбу, не покидая вторую зону.

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Они оба открывали рыбные места в Канадских Водах и Шадвельском бассейне и разбивали лагеря на ночь, перенося холод и отражая визиты пьяных чужаков. Рыбалка по принципу поймать и отпустить –это просто спорт. И хотя в рыбалке, имеющей целью съедение улова, нет ничего необычного, она не поощряется.

«Это не то, что мы делаем, и это, в основном, не одобряется. В Бермондсее есть паб, где могут приготовить ваш улов», – говорит Бриттон. 8 долларов за угря – корейский паб почистит, приготовит и подаст вам ваших угрей или «всё, что вы вытащите из воды», – говорит Селби.

В недалёком лондонском прошлом был период, когда ловля и съедение улова считались обычным делом. Говорят в Темзе плавает 50 видов, среди которых несколько видов отличной рыбы для стола: «Ставрида, окунь, щука, угри, форель, раки», – рассказывает мне Шелби. Тем не менее, огромный английский карп в основном несъедобный, и это делает рыбалку в холодном рельефе Лондона продолжительным занятием.

Существует определённый этикет для городской рыбалки. Например, непринято показывать место, где вы поймали рыбу в Фейсбук. «Людям не нравится, когда ты рассказываешь, где поймал рыбу», – говорит Селби. «Они напишут вам: «Зачем вы выставляете фото места, где была поймана рыба?»

Ожидается, что популярность этого вида спорта вырастет, и те, кто им увлекается, хотят, чтобы их секретные места такими же и оставались.

Рыба и угри – это всего несколько из тех призов, которые эти двое из Бермондсея вытягивали из воды. «А, всякое», -– говорит Бастер, когда я спрашиваю его, что он вылавливал. В основном, оружие домашнего производства, от которого люди явно избавились, после того как на них вышла полиция. Куски дерева с прикрепленной к ним колючей проволокой. Дубинки, обмотанные свинцом и с отпечатками ногтей». Как всегда, можно ожидать большого карпа, а поймать большой свёрток. «На самом деле, такое случается гораздо чаще, чем ты думаешь», – говорит Бастер. «Мы обычно просто обрезаем леску. Мне не нужно знать, что там замотано. Но могу догадываться».

В Лондоне и по всей Европе, массовую популярность приобрело фотографирование вместе с гигантским карпом. Популярность карпа подстёгивает рост чёрного рынка, так как с помощью рыбины владельцы частных озёр пытаются заполучить внимание рыбаков выходного дня.

«Перевозка карпов из рек в частные озёра – это огромные деньги», говорит Бриттон. «Официально карпа весом 30 фунтов можно продать за 9000 долларов. А краденный стоит всего 15 долларов за фунт».

Мне говорили, что всё движение начинается во Франции, где рыбы больше. Её там ловят, потом перевозят в частные рыбные заводи, разбросанные по всей Англии.

Браконьеры ловят рыбу несколько дней, хранят свой улов в передвижных морозильных камерах, потом пересекают канал и зарабатывают до 30 000 долларов за несколько дней работы. «Конечно же, мы этим не занимаемся и не призываем к такому, и если такое продолжится, то может иметь поистине катастрофические последствия для городской рыбалки», – говорит Бриттон.

Кроме холода, ночи рыбалки на Лондонских каналах несут и другие опасности. Ночь может стать сумасшедшей, обычно рыбаки привлекают любопытных пьяниц, еле идущих из паба и интересующихся, почему люди разбили палатки рядом с каналом, когда на улице минусовая температура. Что, как мне кажется, абсолютно справедливо.

«Когда мы только начали, за углом было тихое место, и мы думали, что вместе спрячемся там, поставим палатки друг напротив друга», – рассказывает Бастер. «Сзади нас были какие-то тумбы, и мы оградили себя этими тумбам и натянутой между ними леской. В какой-то момент леска была повсюду.

«Мы лежали в своих палатках, когда услышали людей на улице, поэтому решили встать посмотреть, что происходит. На улице околачивался пьяный парень из Восточной Европы. «Вы ловите здесь рыбу?» – спросил он, стараясь пройти вперёд. Он зашёл за черту и бах! Его отбросило назад и прямо на пол.

Он заорал: «Здесь леска везде!»

«Мы немного устали в тот вечер и к тому же ещё не до конца проснулись, когда это всё происходило. Мы не знали, что он задумал, и по-этому посоветовали парню топать подальше.

На что он пообещал к нам вернуться.

Бастер смеётся. «Мы не спали всю оставшуюся ночь и ждали, когда этот парень вернётся».

Не все, кто к нам подходил, были настроены недружелюбно. «Мы ловили рыбу в Восточном Лондоне, возле Шадвелла, и уже были там несколько часов», – рассказывает Селби. «Какие-то женщины зажигали и постоянно привлекали наше внимание, запрыгивали к нам в палатки, залазили в наши кровати. Мы их как следует трахнули. Потом стал зажигать один из их бойфрендов. Ему не понравилось, что барышни лежали в наших кроватях».

Самая странная история, которую мне рассказывают Селби и Бастер, касается местного пловца, 75-летнего мужчины, который много лет по утрам нырял в канал.

«Мы сидим там, время около 6:30 утра, а этот старикашка – ему лет 75 – идёт не спеша в гидрокостюме. Мы такие: «Что он задумал?» Он прыгает прямо в воду. Мы смотрим как дедуля наматывает круги, и пытаемся понять зачем ему это нужно. На улице была такая холодина». Он проплывет от одной стороны канала к другой пять раз, выходит и убегает».

«Однажды, когда он вылазил из воды, мы подошли к нему и спросили: «Во что играешь, приятель?» Он рассказал нам, что плавает в каналах с 12-ти лет, чтоб вы понимали, ещё до того, как придумали гидрокостюмы. Он совершает пробежку в пять миль и прыгает сюда. Это просто сумасшествие».

Будущее городской рыбалки выглядит ярко; коллективное сознание правильной рыбалки полностью укладывается в простое правило: «поймай и отпусти». «Это отличная штука», – говорит Бастер. «При условии, что не будут собираться толпы народу и что люди будут отпускать рыбу обратно, это станет отличным занятием для Лондона».