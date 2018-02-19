Успокойтесь, подушечки Tide никуда не делись

Добро пожаловать в «Can not Handle Truth» («Не могу смириться с правдой»), нашу колонку, в которой мы анализируем фейковые новости, которые распространились благодаря Интернету.



Начнем этот выпуск с некоторых реальных новостей: в конце января New York Times опубликовала одну из своих печально известных историй о Белом доме. В ней издание сообщило, что президент Дональд Трамп распорядился уволить Специального адвоката Боба Мюллера, но передумал, когда советник Белого дома Дон МакГан пригрозил уйти – несколько тревожная новость о честности и порядочности американских органов власти, не так ли. Тот, кто передал эту информацию в Times, как сообщается, «говорил на условиях анонимности, потому что не хотел, чтобы о нём узнали в свете последних расследований».

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Как я уже отмечал в прошлом, такая практика распространена. У неё много недостатков, но на данный момент это единственный способ для общественности получить информацию о том, что на самом происходит внутри хаотического Белого дома. Все издания, включая Times, ошибаются время от времени, поэтому, я бы советовал читать и другие журналы и вообще быть в курсе, если кто-то оспаривает подлинность источников информации.

Имея это всё в виду, в то же время ведущий Fox News и фанат Трампа Шин Хеннити сообщил о попытке уволить Мюллера как-будто ему нашептал об этом школьник средних классов под угрозой расправы и что за такое могут даже уволить. Однако, спустя несколько минут после того, как кто-то из Fox News проверил источник, Хеннити обновил свой Твиттер, сказав: «Хорошо, да, Трамп пытался уволить Мюллера, но кому это важно?» И затем он начинает оправдываться в темпе вальса.

Sean Hannity: The New York Times is trying to distract you. They say Trump tried to fire Mueller, but our sources aren’t confirming that!



Sean Hannity, minutes later: Alright, yeah, maybe our sources confirm Trump wanted to fire Mueller. But so what? That’s his right. Anywho… pic.twitter.com/yUIt7Un56d — Matt Fuller (@MEPFuller) January 26, 2018

Наблюдать за происходящим – одно удовольствие, тем более, что Хеннити совершенно ужасно пишет новости самостоятельно. Можно сказать, что это был для него хороший мини-урок, что все новости необходимо проверять прежде, чем что-либо писать. Однако, кто сказал, что Хеннити учиться на своих ошибках.



Как и ожидалось, президент назвал эту историю «фейком». Поэтому мы все вынуждены решать, кому мы больше доверяем: Fox News и New York Times (и Washington Post) или нынешнему президенту Соединенных Штатов. Пока вы размышляете над этим, почитайте некоторые однозначно фейковые новости.

ПОКОЙСЯ С МИРОМ. Tide Pods

Вы видели этот твит? Я уверен, что видели.



На страничке Tide Twitter никогда не было ничего подобного, и это легко подтвердить, поскольку это не твит как таковой, а просто изображение твита без указания даты или количества лайков, ретвитов и комментариев. Также, хочу отметить: если бы я был корпоративным юристом, я бы никогда не позволил своему отделу PR признать, что компания «не может рисковать жизнью ради чистой одежды». Это было бы черезвычайно близким к признанию ответственности.



В любом случае, это подделка. Tide Pods, футуристическая закуска, столь же грубая, как и токсичная, никогда не умрёт. Подушечки всё ещё продаются, как горячие пирожки, а подростки всё ещё едят их, как горячие пирожки. Америка проголосовала за свои доллары, и который раз мы сказали «да» чрезмерно упакованным и завышенным ценам на продукты, которые нам уже давно понравились. Вероятно, всё потому, что мы тупые, о чём свидетельствует тот факт, что мы едим моющее средство.

В Швеции теперь вы должны заполнить специальный бланк, чтобы дать согласие на секс.

Помните, что шутка из Chappelle’s Show о бланках сексуального согласия? И ту же шутку из Южного парка? Ха-ха, конечно все помнят! Ведь помнить – это весело. Но, в любом случае, нет, бланка формы согласия на секс всё ещё нигде не существует.



Этот тупой и чрезвычайно фальшивый пост в Facebook ходит в инете уже давно, возможно, потому, что в нем есть частица истины. Шведские законодатели действительно настаивают на принятии закона, который может вступить в силу в июле, требуя от одного человека «хотеть заняться сексом», а от другого человека слова «ОК», прежде чем заниматься сексом. Это спровозировало насмешливые статьи и комментарии в правых изданиях, таких как русско-пропагандистский Sputnik News, а также множество других тупых сообщений в блоге о формах сексуального согласия или как в случае с фотографией в Facebook, карточки согласия.

По-видимому, эта история была настолько вирусной в Германии, что шведскому правительству пришлось прямо заявить на своем немецком сайте, что никто не обязан получать письменное согласие на секс в Швеции.

На фотографии изображены дети в Африне, Сирия, пострадавшие от турецкой атаки

PYD/PKK leader defames Afrin operation with fake photo https://t.co/n7U06vZnHG pic.twitter.com/zv4ElQv6KG — Anadolu English (@anadoluagency) January 25, 2018

На этой неделе турецкая государственная медиа-газета Daily Sabah сделала что-то типа «сенсацию» из того факта, что Салих Мухаммед Мухаммад, политический лидер из Курдистана, выложил фотографию с якобы четырьмя курдскими детьми, которые якобы пострадали от турецкого нападения на северо-западе сирийского региона Африн. Фотография настоящая, однако она была сделана «после воздушного нападения сил сирийского режима в районе Доума Восточного Гута», как утверждает турецкое правительство. Однако, моё собственное расследование говорит, что это фото было выложено в сеть ещё до 2014 года. Это, похоже, на универсальный метод для вызывания жалости от атак в местах, расположенных далеко от Сирии, таких как Индия. К тому же, я не смог подтвердить, что эта фотография вообще сделана в Сирии.



Если вам кажется, что новость не достаточно убедительна, вот что вам нужно знать: начиная с прошлой недели, Африну обстреливали турецкие силы. Африн контролируется поддерживаемой США курдской группой, вооруженные подразделения которой были недавно частью наземного вторжения, которое почти уничтожило ИГИЛ на его базе в Ракка. Знаменитая женская компания YPG отметила эту победу, подчеркнув е ё связ ь с Р ПК или Рабочей партией Курдистана, которую США официально объявили террористической группировкой. Турция находится в состоянии войны с Р ПК около 30 лет. Салих Мухаммед Мухаммад, который выложил фотографию, отрицал какую-либо связь с РПК, но Турция назвала его «старши м лидером сирийского филиала террористической группы РПК» в своем отчёте о его твите.

Независимо от того, насколько вы разбираетесь в этом вопросе, просто знайте, что Турция плодит огромный объем пропаганды на английском языке через Daily Sabah и Anadolu Agency English News. В то же время, Турция проводит масштабную военную кампанию с целью создания «безопасной зоны» в Афринском регионе Сирии, где в настоящее время живет группа людей, связанных с американской кампанией против ISIS. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, США «обеспокоены» этой новой волной насилям. Имейте в виду, что это происходит в то время, когда действует запрет на въезд в США из Сирии, и США, вероятно, собираются вы дворить из страны кучу сирийцев, по истечению их специального иммиграционного статуса 31 марта.

Но, эта фотография детей – фейк.

Примечание. Это последн яя колонка «Can not Handle Truth» на некоторое время . Мы вернёмся в середине апреля.

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