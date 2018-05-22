Увидев грустных животных в наихудшем океанариуме Америки, мое сердце разбилось

В сентябре этого года планируется закрытие океанариума «Morro Bay», расположенного на центральном побережье Калифорнии. Открытый с 60-х годов, океанариум является пережитком старых добрых времен нашей истории. Время, когда животные существовали для того, чтобы либо накормить людей, либо их развлечь, и было сказано ещё немного дерьма о их благополучии.

Он привлёк моё внимание после того, как сотрудник отправил мне ссылку на страницу Yelp. Причина, по которой он мне это прислал, состояла в том, что история об океанариуме, изложенная в обзорах, была довольно мрачной.

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Один пользователь «Yelp» назвал эту достопримечательность «самым грустным местом, которое когда-либо видел». Другой назвал его «самым депрессивным местом в Калифорнии». Кто-то ещё предупредил о том, что «посещение его испортит весь ваш день». Другой отметил, что из-за него «вас буду преследовать кошмары». А один человек назвал его «Клеймом Гуантанамо».

В конце прошлого года я съездил в «Morro Bay», чтобы проверить все самостоятельно.



Океанариум состоит из двух помещений — в одном находятся ластоногие (тюлени и два морских льва), а в другом — меньшие морские создания в аквариумах. Вход туда стоит 3 долл., при этом за дополнительные $0,50 за рыбу есть возможность их накормить.

Крупные животные находились в том, что нельзя назвать иначе, как «котлованы» — спущенные бассейны, покрытые водорослями. Знаки на заборе вокруг них предупреждали посетителей не приближаться слишком близко, так как они могли поцарапаться или выхватить у них сумки.



Звук внутри был практически невыносим. Каждый раз, когда человек входил в помещение, два морских льва пытались привлечь их внимание, по-видимому, в попытке получить еду. Один из них подавал голос, а другой издавал такие жуткие звуки, как маленький ребенок-призрак из фильма «Проклятие» (The Grudge).

Когда никого рядом не было, кто мог бы их накормить, один из морских львов уставился в дверь, а другой плавал по кругу снова и снова. На самом деле в течение всего моего пребывания там тюлень ничего не делал.

Рыбная комната была настолько мрачной, что казалось, что каждое дизайнерское решение было специально принято специально для того, чтобы максимизировать страдания. Единственный свет в комнате исходил от бруталистических, неоновых аквариумов; страшный макет кита сидел, ухмыляясь в углу; телевизионные экраны на стенах воспроизводили видео из собрания подписей персонала океанариума под петицией против ужесточения мер регулирования океанариума; в одном конце комнаты находилась пыльная витрина, наполненная костями, органами и набитыми телами.

Печаль была такой очевидной и громадной, что если бы вы предоставили фотографии в качестве сценографии для логова Пингвина из фильма Кристофера Нолана «Бэтмен», они были бы отвергнуты за излишнюю банальность.

Сами рыбы были, по большей части, неподвижными. Просто кажется, что они плавают в своих аквариумах и пристально смотрят на мир. Не думаю, что раньше я когда-либо сопоставлял сложные эмоции с рыбами, однако они выглядели грустными.

Единственным украшением в аквариумах были гальки, трубы и шлаковые блоки. Несмотря на то, что это место открыто уже более 50 лет, кажется, что никто никогда не предпринял попыток поехать в магазин «PetSmart» и потратить 10 долларов на маленькую голову статуи Острова Пасхи или замок или что-то ещё для того, чтобы сделать это место менее кошмарным.

Иными словами, место было довольно мрачным. Например, когда я думаю о мрачности, то думаю о чем-то таком же умном, как «Военная База Гуантанамо», и бросаю это в однозвездный обзор Yelp. Я вышел из океанариума, чувствуя себя полностью подавленным.

Но я очень чувствителен, когда речь идёт о животных. Я не ел мяса ни одного животного (намеренно) около 17 лет. И в последний раз, когда я случайно съел мясо, то в итоге в ресторане я нашел в Google изображение на своем телефоне «милых цыплят» и начал плакать.

Я подумал, что, вероятно, то, что я был чересчур чувствительным, и проецировал свои эмоции на существа, которые чувствуют себя отлично, было не совсем за гранью реальности. Никто из других посетителей, которых я видел, когда был в океанариуме, не казался таким расстроенным.

Чтобы узнать вёл ли я себя как ребёнок, я обратился к доктору Наоми Роуз, специалисту по морским млекопитающим из Института защиты животных. Оказывается, я не вёл себя так. «Из всех объектов, действующих сейчас в Штатах, в которых находятся морские млекопитающие, — сказала она, — они самые худшие».

По словам Роуз, за 25 лет своей работы в этой области, она получила больше жалоб на океанариум «Morro Bay», чем на любой другой океанариум в стране. «Он очень устарел», — сказала она. «[Океанариум находится в] состоянии постоянного ухудшения. Бетонное покрытие потрескалось, заросло водорослями и поржавело… Он настолько застаревший и настолько низкотехнологичный и больше непригодный для содержания морских млекопитающих в таком корпусе, что это действительно уму непостижимо».

Кроме того, моя оценка, кажется, точно отражает настрой рыб. Я отправил фотографии аквариумов к Кулуму Брауна, биологу из Университета Маккуори в Сиднее. Он сказал мне, что условия оказались «просто ужасными».

«Рыбы, похоже, не в хорошем состоянии», — сказал он мне по электронной почте. «Здоровая, счастливая рыба имеет поднятые плавники и будет передвигаться по среде. Очевидно, что в этих условиях им нечего делать, нет сомнения, что они подавлены и, вероятно, напряжены».

Он предположил, что более подходящей средой будет та, которая воспроизводит естественную среду животных: «Нужно сделать более сложную структуру [с] местами, где они могли бы скрыться, если необходимо, и предпочтительно допустить некоторые социальные взаимодействия».

Так почему же столь ужасное место всё ещё открыто в 2018 году?



Ну, данный объект работает легально и честно. Если он и закрывается в сентябре, то это происходит не по причине благосостояния животных, а из-за истечения срока договора об аренде океанариума, который был заключен на 50 лет, и из-за того, что владельцы не смогли договориться с городом о его восстановлении.

Местный отдел новостей KSBY сообщил, что в октябре 2016 года в ходе инспекции океанариум полностью соответствовал федеральным правилам. По словам Роуз, проблема заключается не столько в том, что «Morro Bay» не соответствует требованиям безопасности, а в том, что он как раз им соответствует.

Допустимые стандарты относительно ухода за океанариумами в США предусмотрены в Законе о защите животных — федеральном законе, который был принят в 1966 году и в котором подробно описываются минимальные стандарты для таких объектов, как «Morro Bay». Роуз считает эти стандарты «устаревшими» и «слабыми».

«[Эти] требования к помещениям не обновлялись с 1984 года», — отметила Роуз. «Наука о морских млекопитающих за прошедшие 33 года стремительно шагнула вперед, она продвинулась вперед и за последние 15 лет […] Мнение о том, что содержание животных в этих маленьких коробках подходит для существ, которые преодолевают большие расстояния, как по горизонтали, так и по вертикали, смехотворное».



Несмотря на то, что один инспектор Министерства сельского хозяйства США рассказал о «тревожном уровне смертности среди животных, родившихся в неволе», большинство нарушений Закона о защите животных, в которых был уличен океанариум, были за относительно простые вещи, такие как несоблюдение хранения ежедневных отчетов о потреблении продовольственных товаров, или отсутствие надлежащего места для медицинского обслуживания.

Океанариумом руководит та же семья, что с момента его открытия. Сначала им руководила супружеская пара Дин и Берта Тайлер, а сейчас им занимается их внук, Джон Алкорн. Я связался с Алкорном, но он отказался от комментариев, а также давать интервью, сказав, что его достали люди, которые пишут негативные сообщения об океанариуме. Поэтому неясно, были ли сделаны какие-либо попытки улучшить данный объект.

Взглянув на фотографии и видеоролики об океанариуме, похоже, единственным недавним изменением стало устранение признаков, указывающих на то, что океанариум был реабилитационным центром. Эти признаки были устранены после того, как группа по борьбе за права животных отправила океанариуму письмо о прекращении противоправных действий.

Но, к счастью, это последний год работы океанариума. Нет никакой информации о том, что произойдет с животными после закрытия объекта. Так как эти животные находятся в неволе, вероятно, их переселят в другое учреждение, а не освободят.

Времена меняются. Парк «Морской мир» в Сан-Диего постепенно отказывается от выступлений касаток, цирк «Ringling Brothers» закрылся навсегда, а вегетарианцами становятся все больше людей, чем когда-либо ранее. Надеюсь, что животные из «Morro Bay» окажутся в немного лучшем месте.

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Эта статья впервые была опубликована на VICE US.