Ужасное будущее лесных пожаров в Калифорнии: «Станет еще хуже»

Спустя семь лет сильной засухи, застряв в периоде лесных пожаров, который, кажется, никогда не закончится, ясно, что Калифорния вступила в новую эру. Растущие масштабы, интенсивность и частота лесных пожаров в штате ведут к тому, что местные органы удваивают меры по профилактике и управлению. В течение следующих пяти лет Калифорния выделит 1 миллиард долларов на противопожарную защиту, и, хотя будущее пожарной готовности все еще включает в себя традиционные методы предотвращения и защиты, такие как прореживание лесов с применением контролируемых поджогов и увеличение численности персонала и ресурсов для пожарных, многие ученые и исследователи в области климата предполагают, что что мы начинаем относиться к пожарам больше как к наводнениям и землетрясениям – не как к чему-то, с чем мы можем справиться, а скорее как к неконтролируемым катастрофам.

Пострадавшие от самого смертоносного сезона пожаров в истории, уже знают, как мало мы можем контролировать эти пожары. По меньшей мере 85 человек погибли в пожаре на кемпинге, охватившем 153 000 акров округа Бьютт и разрушивший почти 14 000 домов. Подобные пожары, скорее всего, станут нормой, а не исключением. Мрачный прогноз был изложен в недавно опубликованной федеральным правительством оценке климата на 1 656 страницах, в соответствии с которой предсказан рост лесных пожаров и отмечается: «В соответствии с данными анализа, площадь, сожженная лесными пожарами на западе Соединенных Штатов в период с 1984 по 2015 год, была в два раза больше, по сравнению с тем, что могли накрыть пожары если бы изменение климата не произошло».

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«Вы еще ничего не видели», – заявил VICE Майкл Венер, старший научный сотрудник Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли. «Есть две суровые реальности: первая – опасное изменение климата уже здесь. Это не проблема наших детей, это не проблема наших внуков, это наша проблема. Это не просто пожары. Вторая суровая реальность состоит в том, что будет еще хуже. Даже если сегодня мы как планета решили, что намереваемся значительно сократить выбросы углерода, остаточное потепление еще не произошло, потому что океаны реагируют медленно».

Ученые и эксперты по пожарной безопасности, с которыми поговорил VICE, утверждают, что тенденция к все более разрушительным пожарам будет сохраняться. Вливание денег в проблему помогает, но не останавливает её развитие. «Основная проблема заключается в том, что мы видим, что риск возникновения пожара растет так быстро, а инвестиции в сокращение расхода топлива и снижение пожарных рисков не в состоянии за ним угнаться», – говорит Крис Филд, директор Стэнфордского института окружающей среды в Вудсе.

В Cal Fire, Департаменте лесного и противопожарного управления штата, нанимают сезонных пожарных, модернизируют парк самолетов (у них уже есть крупнейший в мире парк среди всех пожарных департаментов) и назначают экипажи для работы исключительно по контролируемым поджогам и сокращению расхода топлива в течение года. Кроме того, они расширяют охват и занимаются обучением серди местных общин о том, как подготовиться к пожарам, благодаря новому приложению и веб-сайту, куда выкладывается всё – от советов по эвакуации до соображений в отношении обеспечения безопасности при возвращении домой после пожара. Тем не менее, подготовка не гарантирует безопасность.

«Мы стараемся», – говорит Скотт Маклин, офицер по связям с общественностью Cal Fire. «Только за этот год на нас обрушились серьезные инциденты. Погода, пожар в Карр, огненный торнадо – как ты к этому подготовишься?

Например, город, пострадавший от недавнего пожара, был чрезвычайно подготовлен. «Парадиз был подготовлен к пожару лучше, чем любой другой город», – рассказывает мне Маклин. «В начале этого года у них было учение по эвакуации, где они практиковались, как вывозить людей из города, они обучали население тому, что делать, что собирать, что нужно иметь готовую сумку». Но, конечно, ничто не могло подготовить их к огненной буре, которая пришла. Из города вели шесть дорог, но многие из этих выходов были быстро охвачены огнем. «К сожалению, огненная стихия ударила с такой силой, так быстро и так сильно, что просто запечатала население внутри», – продолжает Маклин. «Ветры со скоростью пятьдесят миль в час направляли этот огонь». По его словам, огромное количество тлеющих углей так быстро перемещалось от строения к строению, «что в Парадизе разразилось множество пожаров».

Даже тем жителям, кому не угрожала опасность пожара, пришлось столкнуться с опасным качеством воздуха, сохранявшемся в течение нескольких недель на большей части Калифорнии. «Такое воздействие означает, что мы должны думать о лесных пожарах немного по-другому», – говорит Филд. «Особое внимание уделялось при подготовке и в отношении безопасности людей, дома которых находятся на границе между незаселенными землями и городами. Но проблема дыма указывает на то, что нам действительно нужно думать о здоровье и безопасности каждого, даже если пожар происходит в нежилой местности».

Одним из крупнейших пожаров в истории Калифорнии стал пожар в Матилии в 1932 году, сжегший 220 000 акров в округе Вентура, но не убивший никого и не повредивший каких-либо сооружения, отчасти потому, что в штате проживало не так много людей. Сравните это с июльским пожаром в комплексе Мендосино, который установил рекорд как крупнейший лесной пожар в штате, и охвативший почти 460 000 акров земли и уничтоживший 280 сооружений, в результате чего погиб один человек.

«Это проблема демографии человека», – говорит Джон Кили, ученый из Западного экологического исследовательского центра Геологической службы США. «Я считаю, что эти пожары не являются причиной изменения климата, есть более прямые факторы, оказывающие значительное влияние. Это не означает, что изменение климата не играет роли. Оно усугубляет последствия этих пожаров». Проблема в том, что больше людей, живущих в зоне повышенного риска, создают больше возможностей для пожара, пояснил он. Существует больше домов, которые могут загореться, больше инфраструктуры, такой как линии электропередач, которые могут зажечь огонь во время сильных ветров. По словам Кили, многие дома в Парадизе были сожжены, но деревья вокруг этих домов уцелели, что указывало на то, что огонь был вызван ветром и разносимым им углем, и значит не был вызван пожаром в лесу.

An aircraft drops retardant on the Mendocino Complex Fire. Photo by NOAH BERGER/AFP/Getty

Самолет сбрасывает антипирен на охваченный огнем Комплекс Мендосино. Фото Ноя Бергера / AFP / Getty

«Мы должны уделять больше времени городскому планированию», – говорит Кили. «В настоящее время существуют ограничения в отношении того, где вы можете строить исходя из опасности землетрясений и наводнений, но у нас нет никаких ограничений на строительство исходя из пожарной опасности. Пришло время признать, что нам нужна пожароопасная зона».



Cal Fire зонирует на карте штата территории по пожарной опасности. Парадиз находился в зоне очень высокой пожароопасности. «В Калифорнии есть места, где, исходя из рациональной оценки, риск просто слишком высок для населения», – рассказывает Филд. «Я бы сказал, что у нас есть районы на границе между незаселенными землями и городами, где риск пожаров просто не поддается контролю, и нам нужно найти способ переместить таких жителей. Очевидно, что просить о переселении всех жителей довольно сложно».

В той или иной степени такие попытки предпринимались. В течение многих лет в FEMA предлагали добровольную программу выкупа домовладельцам в районах, где наблюдалось повторение наводнений. Такие дома сносятся, а земля обозначается как открытое пространство. После урагана «Сэнди» около 80 процентов жителей района Оквуд-Бич на Стейтен-Айленде приняли предложение о выкупе от правительства и переехали. Город Шишмареф, на Аляска, разрушающийся от сползания в океан, годами просил федеральное правительство о помощи в переезде, но безрезультатно. Но в 2016 году федеральное правительство выделило 48 миллионов долларов на переселение всего населения острова де Жан Чарльз в юго-восточную Луизиану.

Может ли тот же принцип быть применен к пожароопасным местностям?

«Сделать это будет непросто», – отвечает Филд. «Но это могло бы стать частью плана по оживлению и омоложению населения, своего рода парадигмой, в которой люди движутся по направлению к чему-то, а вынуждены уходить».

В отношении людей, проживающих в районах с умеренным риском пожара, к которым такие радикальные меры могут не применяться, Филд подчеркнул важность более высокой готовности к пожару в целом, например, путем создание защитного пространства, являющимся буфером между домом и любыми кустарниками или растительностью, а также строительство трудноподжигаемых домов. Не менее важно «убедиться, что люди не застрянут в пробках в случае эвакуации», – продолжил он. «Если вы посмотрите на ситуации с жертвами во время пожаров, то проблемой окажется то, что единственные пути эвакуации оказывались заблокированы упавшими деревьями или линиями электропередач, и это сложная проблема, но это инженерный вопрос, который мы должны решить».

По словам Филда, необходимые изменения в планировании города и инфраструктуре выходят далеко за рамки пожарной готовности. «Наличие хорошей транспортной сети, хорошей сети связи, хорошей инфраструктуры общественного здравоохранения могли изменить исход недавних пожаров», – говорит он. «Но они также были бы важны в случае теракта, крупного разлива химикатов или любых других вещей, с которыми мы, вероятно, столкнемся». Когда вы думаете о том, какие расходы необходимы для повышения готовности к стихийным бедствиям, есть реальная важность в том, чтобы задать вопрос: «Какие шаги помогут мне, независимо от того, с какой катастрофой я столкнусь?»

С января в Калифорнии произошло более 7 500 пожаров. Маклин утверждает, что 95 процентов всех лесных пожаров происходят на площади до десяти акров. Такие меры, как защитное пространство и контролируемые поджоги работают. Во многих случаях пожарные могут контролировать пламя. «В течении одной недели во время сильного пожара в начале года, у нас возникало 1 000 небольших пожаров, начинавшихся от больших пожаров, и о которых никто никогда не слышал, потому как пожарные на местах были в состоянии их контролировать», – заявил Маклин.

Но большие, непредсказуемые пожары – это как раз то, о чем следует беспокоиться.

«Я думаю, что на данный момент мы не можем думать, что у нас есть легкий выход из этой ситуации», – завершает Венер. «Мы также должны адаптироваться. Поскольку в экстремальных погодных условиях произошли значительные изменения, которые имеют большое влияние – ураганы, жара и наводнения, – нет смысла восстанавливать старые стандарты. Потому как эти вещи будут происходить всё чаще».

Эта статья впервые появилась на VICE US.