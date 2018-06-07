Ужасные вещи, гниющие в ваших холодильниках

Дайте человеку рыбу, и вы на кормите его на день. Научите человека, как пользоваться холодильником, и он оставит рыбу в нём на несколько недель, пока она не засохнет и не начнет вонять так, что вы на миг задумаетесь а не сжечь ли вам всю квартиру.

Желание не быть расточительным является добродетелью – британские семьи бессмысленно выбрасывают около 4,4 миллиона тонн продовольствия каждый год. Но есть разница между «желанием не быть расточительным» и элементарной ленью, когда вам в облом избавиться от кучи овощей, оставшихся с прошлой недели после кратковременной здоровой диеты, высушенных лаймов, купленных для джина и тоника, которых никогда не было, а также дорогой еды на вынос, под предлогом, что вы подогреете себе её на обед на работе.

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Чтобы узнать границы человеческой нечистоплотности, я поговорил с пятью людьми о курице, заражённой личинками, четырехлетних помидорах, креме для ног и обо всём другом дерьме, которое они хранили в своих холодильниках.

Лидия, 28 лет, кусочек сыра

This slice of cheese has been stuck to the side of Lidia’s fridge for just over a year.

VICE: Итак, Лидия, как долго этот кусок сыра находится в вашем холодильнике?

Лидия: Я думаю, что мы купили его в феврале 2017 года. Я понятия не имею съедобен ли он ещё, и что неудивительно, ни я, ни мой парень не готовы принять удар и попробовать этот кусок на вкус.

Почему бы тебе просто не выбросить его?

Честно говоря, нам нужно было просто съесть тот сыр как только мы купили его, но тот кусок очень странно соскользнул из упаковки, а затем прилип к стенке холодильника. Мы оба очень ленивы, чтобы выбросить его.

Как долго, вы думаете, он ещё там провисит?

Ну, теперь я немного смущена, когда все знают, какими свиньями являемся я и мой парень, поэтому собираюсь сейчас его выбросить.

Лара, 30 лет, банка вяленых помидоров

A jar of four-year-old sun-dried tomatoes.

VICE: Как долго эти вяленые помидоры гниют в твоем холодильнике?

Лара: Я купила банку четыре года назад, и не думаю, что когда-либо съела больше трёх штук.

Почему изначально ты купила их?

В то время я планировала устроить большой званый ужин для моих друзей, и подумала, что вяленые помидоры были именно той приятной штукой, которую должна служить для таких мероприятий. Но они не пригодились, и поэтому я просто оставила их там.

Как вы думаете, они все еще съедобны?

Я не знаю, и действительно не думаю, что попробовать их было бы очень хорошей идеей. Масло загустело много лет назад, и теперь по всей банке начали образовываться странные шары. Но раз уж они вообще-то законсервированы, всё может быть в порядке. Не так ли?

Когда вы, наконец, выбросите банку?

Может сейчас самое время. Но дело в том, что меня это действительно не волнует. Мне не нужно место, которое занимает банка, и я действительно привыкла хранить её там.

Нора, 23 года, Чоризо

This piece of chorizo used to be bright red.

VICE: Как долго этот почерневший чоризо находится в вашем холодильнике?

Нора: Чоризо появился около пяти месяцев назад, когда моя лучшая подруга и соседка по квартире, Селия, привезла его после визита своей мамы в Валенсии. Селия легко привязывается к вещам, и этот кусок чоризо – ещё один предмет из очень длинного списка вещей, которые она не может заставить себя выбросить.

Всегда ли он был сухим и чёрным?

Клянусь, он был ярко-красным. Когда чоризо впервые появился, он был действительно свежим, почти сырым, поэтому его нужно было высушить в течение нескольких месяцев. Но через пять месяцев я всё ещё напоминаю ей почти каждый день, чтобы она съела его, но она считает, что чем дольше он там лежит, тем лучше в итоге он будет на вкус .

Вы когда-нибудь пробовали его?

Нет, но видела только, как Силия пробовала его один раз, когда упаковывала его в какой-то контейнер с рисом и взяла его на работу. Когда она вернулась домой, то сказала, что было действительно вкусно — это про рис. Чоризо был, по-видимому, «слишком острым».

Как вы думаете, она когда-нибудь выбросит его?

Нет, наверное, нет. Хуже всего то, что после всего этого времени, Силия всё ещё занимает непреклонную позицию, настаивая на том, что собирается использовать его для придания вкуса пресным блюдам в будущем.

Джакобо, 41 год, Тюбик крема для ног

The foot cream is approaching its 10th anniversary in Jacobo’s fridge.

VICE: Привет, Джакобо. Почему храните крем для ног в холодильнике?

Джакобо: Моя тогдашняя подруга, теперь жена, купила крем, думаю, в 2009 году. Она решила положить его туда, чтобы он оставался «свежим», и с тех пор он там лежит.

Истёк ли срок годности, или вы все еще можете использовать его?

Снаружи кажется довольно новым, но если открываете крышку, вы увидите, что сформировались сплошные коричневые шарики внутри тюбика. И запах, который всегда был довольно резким, мгновенно заставит ваши глаза слезиться.

Кто-нибудь из вас когда-либо пытался выбросить тюбик?

Было несколько отличных возможностей, чтобы избавиться от него, но мы всё ещё не покончили с ним. Каждый раз, когда мы пытаемся, мы понимаем, что привязались к нему – и кто знает, может быть, так и не удастся выбросить его.

Антонио, 27 лет, Заявление о приёме на работу

A job application in a fridge.

VICE: Что делает заявление о приеме на работу в холодильнике?

Антонио: Заявление уже было там, когда мы одолжили у кого-то холодильник. Мы действительно используем его только для того, чтобы сохранять пиво холодным в нашей репетиционной студии.

Но почему оно всё ещё там?

Честно говоря, ни одного из шести человек, использующих холодильник, не волнует наличие заявления. Таким образом, оно останется до тех пор, пока его владелец не вернется за холодильником.

Вы видите какое-либо символическое значение в оставленном в холодильнике заявлении о приёме на работу?

Я предполагаю, что оно означает, что нужно оттянуть тот момент, когда вы должны подчиняться существующим правилам, которые гласят об ответственности и основных привычках взрослой жизни.

Эта статья впервые появилась на VICE Spain