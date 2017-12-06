В Америке все еще не могут решить, как обучать детей проблеме массовых расстрелов

Вы знаете, что вы живёте в 2017 году, когда один и тот же офицер, ответственный за безопасность в школе, который учит школьников как пережить вооруженное нападение, имеет три мобильных телефона, осуществляет оперативное реагирование на худшие массовые расстрелы в современной истории Америки.



Когда я связался с Роем Андерсеном по телефону возле места, где были убиты 59 человек и 527 ранены, он не мог говорить долго. Но капитан Кен Янг, пресс-секретарь полиции округа Кларк, отметил, что их уроки безопасности – которые подчеркивают важность основ анализа ситуации, таких как принятие во внимание возможных выходов – не сильно отличаются от того, чему учат в других крупных городах, таких как Лос-Анджелес или Майами. Это само по себе не удивительно, но пока вы не вспомните, что дети на Аляске учатся чему-то почти диаметрально противоположному.

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«Это жизненный навык, а где мы обучаемся большинству жизненных навыков? В школе, – сказал Грег Крейн, основатель и главный исполнительный директор «ALICE» («Оповещение, Изоляция, Информирование, Противодействие, Эвакуация»), добавив, что метод защиты с врагом преподается в тысячах школах, в которых учатся около четверти американских учеников, в том числе из Аляски.

По сравнению с менее чем 10 лет назад, в 2013-14 учебном году в более двух третей государственных школ детей в возрасте до четырех лет учили, что нужно делать, когда сталкиваешься со стрелком. Торговцы оружием помогают преподавать курсы в полицейских летних лагерях. Организация «Бойскауты Америки» поощряет подготовку к «активному стрелку», которая является частью знака отличия за готовность к чрезвычайным ситуациям. В лагере девочек-скаутов обучение рассчитано на получение Премии Безопасности.

«Мы работаем с самыми разными группами населения, от детских садов до «Юношеской христианской ассоциации» до «Fortune 500» и до больниц», – сказал мне Крейн, бывший руководитель подразделения «SWAT».

Но в отчете, опубликованном в прошлом году Счетной палатой США (GAO), было обнаружено, что по-прежнему нет последовательных федеральных руководящих принципов относительно того, какие уроки действительно работают, или как дети должны практиковать эти навыки. По словам экспертов по безопасности, опрошенных VICE, разница между заталкиванием в угол и бросанием игрушек «Линкольн Логс» у злоумышленника – это примерно разница между раздачей презервативов и говорить детям, что они не работают. Так же, как и с половым просвещением, нет национального документа по учебной программе по подготовке к массовым расстрелам, на основе имеющейся информации.



«Теперь вы не можете начать слишком рано», – заявила Джулия Кук, автор книги «Я не испуган, а подготовлен», иллюстрированная книга для детей дошкольного возраста и детсадовцев о том, как избежать «опасного человека» в школе. «Не сложно предугадать, что делать, если вы находитесь в торговом центре», – добавила она о методе «ALICE», который описан в книге. «Даже если их трое или четверо, у вас просто должен быть план».

Книга Кук велит маленьким детям вооружиться кубиками и пластмассовыми животными, а также быстро бежать из класса в безопасное место, когда взрослый подает сигнал. Но это как раз противоположность тому, что профессор университета Толедо д-р Кэтрин Делани увидела в традиционных учениях на случай проникновения в здание злоумышленников во время своей работы над диссертацией в детском саду на Среднем Западе.

«Это не сработает», – сказала мне Делани о методе ALICE. «Как бывший учитель четырехлетних детей, который теперь учит людей обучать четырехлетних детей, мне было бы трудно представить себе сценарий, в котором я бы кричал на детей: «Беги!», а они бы поняли: «Беги и спрячься куда-нибудь, чтобы защититься от кого-то, кто хочет причинить тебе вред».

Майкл Дорн, исполнительный директор страховой компании «Safe Havens International», был ещё более откровенным. «Нужно 100 лет проводить исследования в области пожарной безопасности, чтобы убедится в том, что когда люди в большом количестве бегут, они умирают», – сказал бывший полицейский, который обучает, как он охарактеризовал, более динамичную модель подготовки к «активному стрелку» в школах, в том числе в округе Кларк в Вегасе.

Дорн считает одобренную на федеральном уровне постулат «Беги, Прячься, Борись» – который имеет частичное дублирование, однако не такой же, как в «ALICE», и который не предназначен для использования в школах – как не только опасный, но, в случаях, подобных как в Лас-Вегасе, бесполезный. (Он не единственный критик).

«Бег не очень помог», – сказал он мне о попытках избежать стрельбы в Лас-Вегасе. «Прятаться – люди не были в состоянии спрятаться. А также сражаться, даже если бы у вас был пистолет «Глок» и два магазина с патронами, вы не смогли бы остановить его».

Крейн, основатель «ALICE», настаивал на том, что больше людей, возможно, выжили бы на фестивале Harvest Festival, если бы побежали вместо того, чтобы прятаться в траве. Он добавил, что он «не толерантен» к тем, кто говорит, что даже маленькие дети не могут спокойно сделать то же самое. «Это вовсе не теория. Они это сделали», – сказал он.

Существует очень мало статистических данных о том, какой метод – будь то «ALICE», или более общий подход Дорна, или какой-либо другой – может быть более эффективным. Как сообщал Atlantic, анализ 2014 году Форума исследования полицейских органов, посвященный 84 инцидентам в период с 2000 по 2010 годов, описывает стрелков, целящих в людей, которые «застыли на месте или пытались имитировать смерть». Это похоже на доказательство в поддержку более действенного подхода «ALICE» или, возможно, лозунга ФБР «Избегай, отрицай, защищай», который появился в учебном центре по правоприменению и быстрому реагированию (ALERRT) в Техасском государственном университете в 2013 году.

«В ALERRT не являются большими поклонниками слова «прятаться», потому что это пассивное слово», – сказал Atlantic в 2015 году Пит Блэр, профессор, курирующий центр. «Что вы будете делать, если «активный» стрелок появится во время школьного собрания? Или в кафетерии? Что должны делать люди, когда стрелок появится в комнате?

В свою очередь, Дорн утверждал, что многие люди покидают программу «Беги, Прячься, Борись», поскольку они меньше подготовлены к массовой стрельбе, чем те, у кого вообще не было тренировок (заявление Крэйн назвали «самой смешной вещью, которую мне доводилось слышать»). «С момента нападения в начальной школе «Сэнди-Хук» появилось множество очень эффективных программ, которые никогда не тестировались», – подчеркнул Дорн. «Их около десятка, и все из них имеют одинаковые результаты», во время практических сценариев, когда учитель математики с большей вероятностью будет обвинять суицидального ученика с пистолетом у головы, чем, по его словам, пытаться его успокоить.

Его позиция определяет Дорна как одного среди самых откровенных противников популярных программ, таких как «ALICE», которые, как он считает, очень плохо приспособлены для детей. «У нас были некоторые действительно плохие случаи, как когда полицейский подходит к ученикам с настоящим пистолетом, заряженным холостыми, и выстреливает в них, говоря: «Ты мертв», – рассказывает он мне. «Мы видели, как полиция вошла и обучила детей детского сада: «Ты умрешь, сжимаясь в углу». Мы наблюдали, что большинство проблем возникает, когда мы учим маленьких детей бросать книгу в стрелка».

Это как раз то, что учителя, работающие в «ALICE» учили детей делать. «Хотя участие учеников в борьбе не включено в Федеральное руководство, ФБР не высказывается о том, должны ли школьные округа обучать детей такой варианта как борьбу», – отметила Счетная палата США в своем докладе 2016 года. (Департамент образования не отреагировали на просьбу о комментариях к этой истории, а Департамент внутренней безопасности решил не комментировать замечания о передачи ресурсов по подготовке на случай «активного» стрелка).

Столкнувшись с худшими случаями стрельбы, столь частыми, как «столетние» штормы и без какой-либо надежды на существенную реформу касательно контроля над огнестрельным оружием, обучение безоружных шестилетних детей борьбы со взрослыми мужчинами с автоматическим оружием может теперь показаться довольно бесполезным. Однако Дорн заявил мне, что есть надежные, проверенные и жизненно важные средства, которым в Америке могут обучать детей, однако слишком часто этому не учат.

«Прежде чем мы проведем два дня, обучая кого-то, как выхватить пистолет, он предложил нам взглянуть на двухчасовую программу «Остановить кровотечение», – предложил он нам и добавил, что эта программа учит методам затягивания жгута, что является частью первой помощи. «Мы бы не рекомендовали преподавать это детям в детском садике, но вы могли бы обучать этому в средней школе».

Такое различие касается более существенного вопроса, который породждает глубокие дискуссии о том, как лучше всего обучать детей реагированию на массовые расстрелы: Когда речь идет, скажем, о третьеклассниках, в какой степени подготовительный материал является разумным?

«У меня нет ответа на этот вопрос», – сказала мне профессор Делани, когда я спросил, как далеко мы можем зайти с детьми в ходе тренировок на выживание. «Думаю, что это очень важный вопрос, над которым нам пора задуматься».

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