В апреле Билл Косби вновь предстанет перед судом

Согласно сообщению газеты «Deadline Hollywood», 2 апреля 2018 года Билл Косби официально возвращается в зал судебного заседания в связи с предполагаемым сексуальным насилием, произошедшим в 2004 году в отношении Андреа Констанд.



Как сообщает «New York Times», после первого пребывания Косби в суде в июне, которое закончилось тем, что присяжные не вынесли единогласного решения, прокуроры быстро сменили график повторного судебного разбирательства, что подтолкнуло судью Стивена О’Нила провести второй этап рассмотрения 6 ноября. После ряда перетасовок сторон защиты и судебных разбирательств судья О’Нил отложил повторное слушание дела к весне 2018 года. Затем он издал приказ, согласно которому процесс по делу официально начнется 2 апреля.

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Согласно сообщениям «NBC News», после того, как адвокаты со стороны защиты Анджела Агруса и Брайан МакМонагл отошли от дела Косби из-за неправильного судебного разбирательства, опальный актер нанял новую команду, в состав которой вошли: Кэтлин Блисс, Сэм Сильвер и, прежде всего, Том Мессеро, который успешно защитил Майкла Джексона от обвинений в растлении малолетних в 2005 году. Повторное рассмотрение было частично перенесено, поэтому недавно принятые адвокаты смогли ознакомиться делом Косби.

Билл Косби, которому уже 80 лет, обвиняется в том, что в 2004 году он накачал наркотиками Констанд и сексуально домогался её в своем загородном особняке в Филадельфии. Она всего лишь одна из 60 женщин, которые обвинили опальную звезду в сексуальных домогательствах, однако она единственная выдвинула обвинения до того, как истек срок давности по её делу.

После относительно короткого судебного разбирательства в июне – в котором Констанд свидетельствовала в течение семи изнурительных часов, а Косби отказался давать показания – присяжные совещались в течение 52 часов, прежде чем объявить, что они зашли в тупик и не могут вынести единогласно решения. Помощники Косби праздновали, по их мнению, победу, предполагая, что знаменитость может отправиться в общенациональный тур для обучения детей сексуальному насилию и опасностям быть незаконно обвиненными.

Несмотря на слухи о том, что команда юристов Косби намерена добиться перенесения рассмотрения дела после процесса, в котором присяжные не вынесли единогласного решения, Мессеро переместил проведение нового рассмотрения на то же место. В апреле новое местное жюри из города Норристаун, штат Пенсильвания, расположенного всего в 30 минутах от особняка, где якобы Косби напал на Андреа Констанд, решит судьбу знаменитости, как только начнется повторное слушание.

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