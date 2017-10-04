В Барселоне прошла забастовка против насилия полицейских

Первоначально эта статья появилась на VICE Spain

Во вторник, 3 октября, через два дня после референдума о независимости Каталонии, тысячи местных жителей вышли на всеобщую забастовку. Они вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия, которое произошло во время референдума, а также против отряда полиции особого назначения Испании, которая закрывала избирательные участки, и, используя дубинки и резиновые пули, мешала избирателям опустить свои избирательные бюллетени. На протяжении всего дня по меньшей мере 844 человека и 33 полицейских получили ранения.



Videos by VICE

Во вторник многие профсоюзы, школы, университеты и магазины Каталонии поддержали протест. Предприятия, включая футбольную команду «Барселона», также были закрыты в течение дня. По оценкам, в Барселоне в митинге приняли участие около 15 тысяч демонстрантов, многие из которых собрались под зданием местной штаб-квартиры Национальной полиции Испании.

Ожидается, что на следующей неделе президент Каталонии Карлес Пудждемтон сделает заявление о том, официально ли регион объявит независимость – решение, которое может привести к насилию и протестам.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть больше фотографий всеобщей забастовки, которая произошла в Барселоне во вторник.



























