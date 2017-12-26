В Британии ветеринары бесплатно лечат собак бездомных людей

По словам Энди Хатчинса, он обязан своей жизнью своей собаке, и в это легко поверить.



Когда-то, будучи наркоманом в 15 лет, он крал, чтобы удовлетворить свои прихоти, и, по его словам, это «до добра не доводит». Энди купил трехнедельного щенка Бейли, который был ещё слепым, на улице в день, когда он в последний раз в конце 2011 года вышел из тюрьмы.

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«Я заплатил за него 15 долларов, и с тех пор даже не притронулся к героину», – говорит Энди. «Каждый день он спасает мою жизнь. Я просыпаюсь, думая о наркотиках, однако, мой образ мышления меняется через десять минут прогулки со своей собакой».

Поскольку сокращение льгот продолжает способствовать увеличению числа бездомных – которое, по всей вероятности, усилит внедрение пособия «Универсальный Кредит» – исследования показывают то, что нетрудно увидеть: собака может стать другом, спасающим жизнь бездомных, которых становиться всё больше в Великобритании. Они также могут улучшать состояние здоровья части населения, которое страдает от сложных проблем со здоровьем и расстройством психики.

В начале этого года, приметив возможность заполнить жизненно важные пробелы, Сэм Джозеф и Джейд Стэтт запустили «StreetVet», первую некоммерческую организацию в Великобритании, которая предоставляет медицинские услуги для бездомных собак.

Услуги ветеринаров, даже до его недавней потери льгот, были для Хатчинса недоступной роскошью. «Рентгеновский снимок стоит 50 долл», – отметил он. «Я не перестаю думать: Если я не могу накормить его, должен ли я его отдать?»

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Сегодня, через год после того, как встретились основатели организации, «StreetVet» осуществляет свою деятельность в шести местах по всему Лондону, в реестрах которых находятся более 50 добровольцев, а ещё 100 человек готовы предоставлять медицинские услуги по всей Великобритании. «Так много людей хотят заниматься этим», – заявила Стэтт. «Мы все проходим мимо собак и думаем, Хотел бы я помочь им. Все, что нам нужно сделать, это облегчить задачу».



«Это то, что чувствуют много ветеринаров», – соглашается Джозеф. «В ветеринарном мире часто бывает, что есть животные с относительно благополучными владельцами, которые находятся в хорошем состоянии, и хотя они могут нуждаться в вашей помощи, они не нуждаются в ней так же отчаянно, как некоторые».

«StreetVet» начала свою деятельность в двух местах одновременно, почти в то же самое время. На момент, когда Джейд Стэтт и Сэм Джозеф встретились в пабе Кемдена в октябре 2016 года, они работали под тем же именем в течение нескольких месяцев, но каждый из них придумывал что-то новое для этого предприятия. Стэтт заручилась поддержкой Королевского ветеринарного колледжа, и это является первым проектом помощи бездомным, который он намерен продолжать. В это время Джозеф добыл программное обеспечение, которое теперь является основным элементом работы, а также столкнулся с увлеченностью к его идее со стороны представителей фармакологических компаний, посетивших проект, в котором он работает. Не было проблем в объединении деятельности, и теперь, как отмечает Стэтт: «Всё, что делаем в кабинете, можем сделать и на улице».

«StreetVet» связывается со своими пациентами через две лондонские благотворительные организации: Streets Kitchen и Refugee Community Kitchen. Джозеф и я столкнулись с Хатчинсом в одной из служб помощи в дождливый четверг за пределами Hackney Town Hall, где присутствовали собаки, которые время от времени вздрагивали от фейерверков на фестивале Дивали. Собака Хатчинса по кличке Бэйли получила новую накидку для собак, только что из списка желаний сайта Amazon, а также консервированную пищу на пару недель.

«Люди, с которыми мы встречаемся, совсем не отличаются от меня, – заявил Джозеф. Называя себя «хорошим мальчиком из среднего класса», он с удовольствием признается, что до начала его осуществления в некоторой степени с легковерностью относился к проекту: «На самом деле проект является поучительным и заслуживающим уважения. Несколько неверных решений или немного невезения, и я мог бы оказаться в таком же положении».

Джордж, который является звездой в книге «Джон и Джордж: Пес, который изменил мою жизнь», является недавним пациентов StreetVet. Фото предоставил Роберт Траффорд

Эта правда была представлена в прошлом месяце, когда Стэтт встретила Дина Коулмана, бывшего британского инженера-газовика, который в то время спал со своей собакой Хуни в своем автомобиле.

35-летний Коулман пережил «сложный этап» в начале этого года. Страдая депрессией после расставания, он начал проводить всё меньше времени на своей работе, опасаясь отвлечься при работе с газом. «Кто-то может умереть», – сказал он нам. У него быстро накопилась задолженность по арендной плате, полагаясь какое-то время на конечное терпение своего арендодателя. «У неё это хорошо получалось, – вспоминает Коулман, – однако, в конце концов, я получил письмо». В сентябре из-за угроз судебным разбирательством Коулман вынужден был уйти в свою машину. С собой он взял лишь чемодан и Хуни.

«Люди говорят о том, что бездомность может случиться с любым. Для меня Коулман – это самый очевидный пример этого», – сказала Стэтт, которая ранее была директором благотворительной организацией Vetlife. «Я как и он прошла через свои страдания. Если бы у меня не было сети поддержки и семьи, это случилось бы и со мной. Поэтому я очень хотела помочь ему».

Эта парочка встретилась в хостеле в Уотфорде, Англия. Пораженная отношениями Коулмана со своей собакой, Стэтт воспользовалась связями, которые появились у неё за год или приблизительно в этот период, когда она впервые достала свой рюкзак и стетоскоп на улицах. В течение 24 часов она нашла пару хостелов.

Коулман характеризует свою историю как «сказку», в которой он ухватился за руку помощи сразу после того, как оказался в трудной ситуации. «Я переживаю худший период, но я справлюсь», – заявил он. После переезда в квартиру, Коулман занимается добровольческой деятельностью и собирается пойти на переподготовку инженера-газовика. «Никогда не думал, что это случится со мной, но в некотором роде я рад, что это произошло. Это изменило моё мировоззрение».

Стэтт посещает Коулмана и Хуни в их новой квартире. Фото: Робин Троу

Коулман видел Стэтт несколько недель назад на YouTube канале Do Something for Nothing, общественном движении, которое привлекло внимание соцсетей, и основателем которого является парикмахер Джош Кумбс. «Я не знал, что придет время, когда я встречу девушку, и она спасёт мне жизнь», – отметил он.

Стэтт назвала встречу с Кумбс, а также присоединение к нему во время прогулки, «катализатором». Существуют четкие параллели между его невероятно успешным проектом в области солидарности и тем, что делает StreetVet для бездомных Лондона.

«Им часто может казаться, что ценность их жизни утекает сквозь пальцы», – говорит Джозеф. «Если вы можете заботиться о животном и быть уверенным, что он здоров и счастлив, это приносит вам ценность того, что такой образ мышления может стать одним из первых шагов в изменении вашей жизни».

«Реальная ценность того, что мы делаем, – говорит он, – состоит в душевном спокойствии людей, у которых часто гораздо больше поводов для беспокойства, чем у обычного человека».

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