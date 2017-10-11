В эти выходные в Колумбии репортеры VICE оказались в эпицентре полицейской стрельбы

Эта статья была подготовлена в сотрудничестве с VICE Colombia.



В воскресенье два журналиста с ¡PACIFISTA!, VICE Colombia, в котором основное внимание уделяют вооруженному конфликту и борьбе за мир в стране, были вынуждены прятаться, а также бежать среди выстрелов и оглушающих гранат, выпущенных сотрудниками целевой группы по борьбе с наркотиками Колумбийской национальной полиции.

Videos by VICE

Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени в деревне Эль-Тандиле, в которой находится десяток домов и которая расположена в трех часах езды от портового города Тумако, расположенного на юго-востоке Колумбии. Этот портовый город страдает от драматических последствий в связи с многолетней торговлей наркотиками, организованной преступностью, политическим насилием, нищетой, а также социальным и этническим отчуждениями. Сегодня Тумако и окружающие его сельские местности являются регионами в Колумбии, которые наиболее широко выращивают листья коки (имеется в виду наибольшее количество гектаров).

Выстрелы и шумовые гранаты были произведены рядом с гуманитарной комиссией, собранной членами Организации Объединенных Наций, Организацией американских государств (ОАГ) и местными правозащитниками. В группу также вошли журналисты из нескольких колумбийских СМИ, среди которых оказался журнал «¡PACIFISTA!».

Согласно пресс-релизу ООН, было выпущено несколько шумовых гранат, а одна из них «чуть не» задела группу. «Мы также слышали выстрелы, и, кроме того, был использован какой-то тип газа», – добавили в релизе. Борец за права селян, который сопровождал комиссию, заявил журналистам «¡PACIFISTA!», которые находились на месте, что он был ранен пулями в одну руку и одну ногу до того, как этим занялись солдаты колумбийской национальной армии.

К счастью, никто не был серьезно ранен.

Гражданин, который, по-видимому, получил легкие телесные повреждения во время стрельбы

Наблюдатели и журналисты посетили этот район, чтобы расследовать смертельный инцидент, который случился в прошлый четверг, когда шесть людей, занимающихся выращиванием листьев коки, были застрелены вооруженными лицами в форме. В этом происшествии получили ранения также около 20 человек, а один из свидетелей назвал это массовым убийством от рук Национальной полиции. Канцелярия Колумбийского Омбудсмена, а также судебно-медицинский департамент Генеральной прокуратуры подтвердили, что погибшие пострадали от выстрелов, произведенных с дальней дистанции, что характерно для военной интервенции. По словам омбудсмена, только представители вооруженных сил Колумбии, которые были в этой зоне в прошлый четверг (кроме армии, чьи солдаты носят специальную униформу), работали на Национальную полицию.



Хотя президент Хуан Мануэль Сантос назвал это избиение «прискорбным», ни Национальная полиция, ни администрация Сантоса не признали, что первоначальное смертоносное нападение, возможно, было неспровоцированным. Вместо этого полиция заявила, что в ходе протеста присутствовали бывшие члены Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), марксистской группировки революционных повстанцев, которые в прошлом году достигли исторического мирного соглашения с правительством, и что они бросили взрывчатку, требуя полицейской реакции.

Конфликт произошел в прошлый четверг, когда Национальная полиция попыталась ликвидировать местные плантации коки в соответствии с политикой борьбы с наркотиками в Сантосе. Группа местных фермеров выступила в знак протеста против действий властей; по данным пропагандистских организаций, в демонстрации участвовало более 1000 селян, которые образовали живую цепь вокруг плантаций посреди тропического леса. Многие селяне в регионе Тумако зависят от дохода от сбора урожая коки, поэтому выражают недовольство в связи с тем, что правительство не выполнило политику по замещению культур, которая помогает фермерам выращивать новые, другие культуры.

В надежде узнать больше о бойне в четверг, международные наблюдатели – в сопровождении журналистов «¡PACIFISTA!» и других СМИ – в воскресенье посетили район. Там они подверглись нападению.

Согласно пресс-релизу ООН, еще большую путаницу касательно недавнего нападения вызвало то, что гуманитарная комиссия получила разрешение от Национальной армии и целевой группы по борьбе с наркотиками Нацполиции посетить эту зону, хотя она явно не защищала присутствующих журналистов.

Один из членов колумбийской Национальной полиции возле места нападения, произошедшего в воскресенье

В понедельник Национальная полиция опубликовала заявление, в котором извинилась и взяла на себя ответственность за воскресное нападение на наблюдателей и журналистов. Однако они заявили, что насилие разразилось после того, как группа людей попыталась захватить военную базу. Журналисты на месте происшествия быстро поставили под сомнение официальную информацию о том, что произошло. «Никто не вел себя жестоко. Мы только направлялись к месту происшествия, поскольку там должен был быть труп одного из убитых селян», – отметил фотограф «¡PACIFISTA!» Матео Руэда. «Тогда произошел взрыв, затем еще один, и еще один. Потом была открыта стрельба. Один человек сказал нам, что его задели пули».

Колумбийский Фонд свободы прессы (Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP) ответил на заявление полиции, заявив, что информация в нем «недостаточна» и «не совсем верна», а также потребовали более широкого расследования. «Эти инциденты представляют собой риск для права общества быть информированным о вопросах, представляющих общественный интерес, а также отражают цензурные действия со стороны представителей государства», – говорится в заявлении группы.

Во вторник, реагируя на продолжающуюся шумиху по поводу двойных нападений на невооруженных людей в этом районе, министр обороны Колумбии объявил, что в регионе 102 сотрудника Национальной полиции будут направлены в другие районы страны.

Этот случай считается критически важным для осуществления мирного соглашения Колумбии с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК), подписанного в декабре прошлого года. Он также указывает на опасности и трудности, связанные с ликвидацией плантаций листьев коки, так как несколько недель назад Дональд Трамп настойчиво подчеркивал на товарных знаках, когда упрекал Колумбию в недавних увеличениях производства.