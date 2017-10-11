В Калифорнии из-за смертоносных лесных пожаров начались широкомасштабные эвакуации

В понедельник пожары охватили Северную Калифорнию. По меньшей мере десять человек погибли, а тысячи людей вынуждены были эвакуироваться, так как целые кварталы сравнялись с землей.
Из-за пожаров, которые начались в воскресенье вечером и распространились с «чрезвычайно порывистыми ветрами», в понедельник калифорнийский губернатор Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в районах Напа, Сонома и Юба.
Videos by VICE
«Эти пожары разрушили здания, они по-прежнему угрожают тысячам домов, и в связи с этим необходимо эвакуировать тысяч жителей», – отметил губернатор в своем экстренном заявлении. «От пожаров были разрушены важнейшие элементы инфраструктуры, которые до сих пор находятся под угрозой, крупные магистрали и местные дороги также были закрыты».
По крайней мере к настоящему времени три больницы были эвакуированы, в том числе больница «Kaiser» и больница «Sutter» в Санта-Розе, а также Центр развития в Сономе, которая, согласно административному аналитику Пожарной службы округа Сонома Джорджет Дарси, является больницей, которая обслуживает людей со специальными потребностями.
Подполковник, а также директор по связям с общественностью национальной гвардии в Калифорнии Том Киган сообщил VICE News, что гвардия отправляет два санитарных вертолета, до шести пожарных вертолетов и около 100 военных полицейских, которые будут помогать в процессе эвакуации. Киган также отметил, что они рассматривают возможность отправки крупного военно-транспортного самолета C-130 для сброса антипиренов.
Как сообщил официальный представитель Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии в Facebook Live, в течение последних 12 часов 15 «новых крупных лесных пожаров, которые были вызваны и раздуты чрезмерно порывистыми ветрами», сильнее всего ударили по Северной Калифорнии.
Джефф Уайтхед, генеральный менеджер отеля «La Rose» в Санта-Розе, сообщил VICE News, что, поскольку отель был забит, он отвечал на постоянные звонки от людей, которые чувствовали огонь.
«Мы одновременно принимаем звонки и каждого человека по отдельности», – сказал Уайтхед, добавив, что многие сотрудники были вынуждены эвакуироваться, оставив отель на «минимальный штат служащих».
На сегодняшний день десятки тысяч акров земли полностью уничтожены. По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии (Cal Fire), только в округе Напа пожары сожгли 60 тысяч акров земли.
В Отделе пожарной охраны округа Сонома сообщили VICE News о том, что получают помощь от других пожарных департаментов и что в этом районе пожарные «тушат множество пожаров», и некоторые из которых по-прежнему не ликвидированы.
Городу Санта-Роса, мэра которого заявил, что «никогда не видел ничего подобного», в результате пожаров было нанесено один из сильнейших ущербов.
Кроме того, по данным Sacramento Bee, в понедельник были закрыты школы, в том числе Государственный университет Сонома и колледж Санта-Розы.