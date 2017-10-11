В Калифорнии из-за смертоносных лесных пожаров начались широкомасштабные эвакуации

В понедельник пожары охватили Северную Калифорнию. По меньшей мере десять человек погибли, а тысячи людей вынуждены были эвакуироваться, так как целые кварталы сравнялись с землей.



Из-за пожаров, которые начались в воскресенье вечером и распространились с «чрезвычайно порывистыми ветрами», в понедельник калифорнийский губернатор Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в районах Напа, Сонома и Юба.

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«Эти пожары разрушили здания, они по-прежнему угрожают тысячам домов, и в связи с этим необходимо эвакуировать тысяч жителей», – отметил губернатор в своем экстренном заявлении. «От пожаров были разрушены важнейшие элементы инфраструктуры, которые до сих пор находятся под угрозой, крупные магистрали и местные дороги также были закрыты».

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Сгоревшие автомобили простаивают после того, как 9-го октября 2017 года неподконтрольный лесной пожар прошел по городу Глен-Эллен, штат Калифорния. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорело в результате крупных лесных пожаров, которые разгорелись в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан / Getty Images)

По крайней мере к настоящему времени три больницы были эвакуированы, в том числе больница «Kaiser» и больница «Sutter» в Санта-Розе, а также Центр развития в Сономе, которая, согласно административному аналитику Пожарной службы округа Сонома Джорджет Дарси, является больницей, которая обслуживает людей со специальными потребностями.

Руди Хабиб из Пуэрто-Рико направил свой телефон в сторону огня, который пылает в гостинице «Hilton Sonoma Wine Country» в Санта-Розе, Калифорния, где он был гостем. Понедельник, 9 октября 2017 года. (AP Photo / Джефф Чиу)

Подполковник, а также директор по связям с общественностью национальной гвардии в Калифорнии Том Киган сообщил VICE News, что гвардия отправляет два санитарных вертолета, до шести пожарных вертолетов и около 100 военных полицейских, которые будут помогать в процессе эвакуации. Киган также отметил, что они рассматривают возможность отправки крупного военно-транспортного самолета C-130 для сброса антипиренов.

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Местный житель бросается спасать свой дом, поскольку неподконтрольный лесной пожар проходит по территории Глен-Эллен, штат Калифорния 9 октября 2017 года. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорели в результате крупных лесных пожаров, которые происходят в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан/Getty Images)

Как сообщил официальный представитель Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии в Facebook Live, в течение последних 12 часов 15 «новых крупных лесных пожаров, которые были вызваны и раздуты чрезмерно порывистыми ветрами», сильнее всего ударили по Северной Калифорнии.

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Пламя пожара уничтожает сарай, так как лесной пожар вышел из-под контроля и движется через Глен-Эллен, штат Калифорния 9 октября 2017 года. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорели в результате крупных лесных пожаров, которые произошли в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан / Getty Images)

Джефф Уайтхед, генеральный менеджер отеля «La Rose» в Санта-Розе, сообщил VICE News, что, поскольку отель был забит, он отвечал на постоянные звонки от людей, которые чувствовали огонь.

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Местный житель бросается спасать свой дом, поскольку неподконтрольные лесные пожары движутся по Глен-Эллен, штат Калифорния 9 октября 2017 года. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорели в результате крупных лесных пожаров, которые произошли в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан / Getty Images)

«Мы одновременно принимаем звонки и каждого человека по отдельности», – сказал Уайтхед, добавив, что многие сотрудники были вынуждены эвакуироваться, оставив отель на «минимальный штат служащих».

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Остатки домов, пострадавших от пожара, который 9-го октября 2017 года вышел из-под контроля и направился в Глен-Эллен, штат Калифорния. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорели в результате крупных лесных пожаров, которые произошли в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан / Getty Images)

На сегодняшний день десятки тысяч акров земли полностью уничтожены. По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии (Cal Fire), только в округе Напа пожары сожгли 60 тысяч акров земли.

В Отделе пожарной охраны округа Сонома сообщили VICE News о том, что получают помощь от других пожарных департаментов и что в этом районе пожарные «тушат множество пожаров», и некоторые из которых по-прежнему не ликвидированы.

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Пламя пожара уничтожает сарай, так как лесной пожар вышел из-под контроля и движется через Глен-Эллен, штат Калифорния 9 октября 2017 года. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорели в результате крупных лесных пожаров, которые произошли в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан / Getty Images).

Городу Санта-Роса, мэра которого заявил, что «никогда не видел ничего подобного», в результате пожаров было нанесено один из сильнейших ущербов.

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Остатки домов, пострадавших от пожара, который 9-го октября 2017 года вышел из-под контроля и направился в Глен-Эллен, штат Калифорния. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорели в результате крупных лесных пожаров, которые произошли в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан / Getty Images)

Кроме того, по данным Sacramento Bee, в понедельник были закрыты школы, в том числе Государственный университет Сонома и колледж Санта-Розы.

ГЛЕН-ЭЛЛЕН, КАЛИФОРНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ: Остатки домов, пострадавших от пожара, который 9-го октября 2017 года вышел из-под контроля и направился в Глен-Эллен, штат Калифорния. Десятки тысяч акров земли, а также десятки домов и предприятий сгорели в результате крупных лесных пожаров, которые произошли в округах Напа и Сонома. (Фото предоставил Джастин Салливан / Getty Images)