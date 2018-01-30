В Камбодже группу туристов арестовали за «порнографические танцы»

В Камбодже группа из десяти иностранных граждан, в том числе двое канадцев, были обвинены в создании порнографических изображений. Обвинения были выдвинуты в четверг после полицейского рейда на вечеринке, которая проходила на арендованной вилле неподалеку от храмового комплекса Ангкор-Ват в курортном городе Сием Рип. Как сообщает CityNews, вечеринка являлась своего рода походом по барам, в котором были обнаружены иностранцы, устроившие «порнографические танцы». По утверждениям, участники вечеринки обменивались упомянутыми изображениями в соцсетях.



На фотографиях, опубликованных Национальной полицией Камбоджи в связи с обвинениями, изображена группа одетых туристов (за исключением полуобнаженного парня), лежащих друг на друге на танцполе.

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Как рассказал «Associated Press» Самрит Сохон, прокурор провинциального суда города Сием Реап в Камбодже, если иностранцев признают виновными, им может грозить до одного года лишения свободы.

«Любой человек, который изготовляет порнографические материалы идет вразрез с традицией Камбоджи», – сказал он.

Хотя, как сообщается, в ходе рейда было задержано около 90 иностранных граждан, но большинство из них были освобождены. Из десяти арестованных – которые, возможно, были организаторами – пять оказались британцами, один – норвежцем, ещё один был из Новой Зеландии, а другой – из Нидерландов.

Министерство международных дел Канады сообщило CityNews, что оно оказывает консульские услуги канадцам, которые были арестованы в Камбодже.

«Должностные лица консульства поддерживают контакты с местными органами власти в целях сбора дополнительной информации», – заявил представитель Министерства международных дел Канады.

Эта статья первоначально появилась на VICE Canada.