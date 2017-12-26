В Катаре цена за редкостный номерной знак может достигать $900 000

Огромные запасы нефти и природного газа находятся за пределами побережья, которое украшает расширяющийся горизонт небоскребов. Строители трудятся на жарком пустынном воздухе, чтобы построить стадионы в преддверии Чемпионата мира по футболу 2020 года. Катарские мужчины, одетые в белые, уплотненные одеяния, разъезжают по городу на автомобилях Bugatti, Bentley и Ferrari.



Однако дизайнерские бренды и экстравагантные автомобили стали нормой для граждан страны с самым высоким в мире уровнем ВВП на душу населения. Какой предмет роскоши является более впечатляющим, который можно выставить напоказ в Персидском заливе? Это номерные знаки.

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«Это делается для того, чтобы показать людям, что он особенный, а также отразить свое положение», – заявил гражданин Катара г-н Мохаммед Саад, который ждал на парковке отеля «Four Seasons» в столице страны Доха. «Потому что социально-экономическая ситуация в Катаре находится на высоком уровне». Ежегодный оборот, связанный с рынком номерных знаков в Катаре составляет в пределах десятков миллионов, что является признаком статуса внутри страны.

«Числа три и семь не так популярны, не так красивы», – сказал Абдельрахман Мустафа, продавец-консультант в салоне «Bentley» в Катаре. «Многие люди хотят четыре и ноль, а число один является наилучшим».

Однако мнения расходятся относительно этого. Абдулла Ахмед, ещё один житель Катара, ожидающий на парковке отеля «Four Seasons», утверждал, что ноль, девять и восемь – наилучшие числа. Кроме того, катарец Хамид Алкааби, который обедал в гостинице «Shangri-La» в Дохе, отметил, что большинство людей предпочитают числа ноль, два и пять.

Очевидным является тот факт, что номерные знаки с повторяющимися цифрами, цифрами в последовательности, или те, которые содержат несколько чисел только по самым высоким ценам (говорят, что только королевская семья может иметь двузначные номера). Г-н Саад указал на автомобиль «Rolls Royce» рядом с отелем «Four Seasons» с номерным знаком «158». Поскольку это всего лишь три цифры, его стоимость, по его словам, будет составлять около 1,5 миллиона катарских риалов (~$412 000), или, даже больше.

Мистер Саад рассмеялся. «А сам автомобиль стоит меньше миллиона».

Дорогие номерные знаки продаются на официальных аукционах, организованных Министерством внутренних дел Катара, а также частными элитными аукционными домами. Кроме того, существует «чёрный рынок», на котором обычно продаются номера. По данным местных СМИ, на частном аукционе в мае 2016 года, проведённом в аукционном доме «AlBahie», участники торгов заплатили в общей сложности 15 миллионов катарских риалов (~ $4,1 миллиона) за 30 необычных номеров. Для участия в торгах покупщики должны были предварительно заплатить 50 тысяч риалов (~$13 700).

Катарский мужчина заплатил свыше 3,5 миллиона риалов (~ $960 тысяч) за номерной знак «411». Номер «9999» пошел за 3,1 миллиона риалов (~$851 тысяч).

Однако мода на номерные знаки является спорной темой в стране, где граждане известны чрезмерным расходами на несерьёзные вещи. В комментариях местных онлайн-форумах говорится, что ажиотаж вокруг номерных знаков побуждает нарциссизм и поверхностность в обществе Персидского залива.

«Мне это не нравится, потому что я не люблю просто так тратить деньги», – отметил гражданин Катара Халид Мохаммед Алемади, который шесть лет назад приобрел свой пятизначный номер за 500 риалов (~ $137). Когда его друг предложил выкупить у него номер за сумму на 2000% больше, он отказался.

«Я не хотел его продавать. Я сказал: «Зачем тебе он нужен? Лишь для красоты».

Другие утверждают, что номерные знаки – это не просто знак самовлюбленности, это надежное финансовое вложение. Как и произведение искусства, их стоимость со временем может увеличиться.

Г-н Саад заявил, что продал свой предыдущий четырехзначный номер с выгодой, за 200 тысяч катарских риалов (~$54 900).



Мохаммед Алкааби, инженер в компании «Shell», заявил, что если катарец покупает номерной знак для хвастовства, он делает это лишь для пары глаз.

«Похоже на то, что катарцы пытаются доказать себе, насколько они богаты, – отметил г-н Алкааби. «Большинство жителей являются иностранными рабочими и, вероятно, не имеют представления о том, насколько дороги эти вещи. Всё, что они видят, это хорошие машины».

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