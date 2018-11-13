В основе образа амазонок – реальные воительницы, которые были чертовски круты

В древнегреческих мифах амазонки существуют лишь в связи с греческими героями – и в выгодном для них свете. Они существуют там для того, чтобы с ними сражаться, а также для советов, секса или помощи во время задания. Прежде всего они существуют там для того, чтобы их завоёвывали и приручали, как это случилось с королевой амазонок Антиопой, похищенной царём Тесеем и принуждённой к браку с ним.

В комиксовых и киношных франшизах вроде «Чудо-Женщины» амазонки живут в царстве сказок и фантазий, где они – воины, наделённые легендарной силой. Многие историки считают амазонок лишь очередным примером того, как греческие писцы выдумывали чудовищ, неизбежно побеждаемых их цивилизацией.

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Впрочем, раннее греческое искусство рассказывает другую историю. Оно непременно изображает амазонок в одеянии скифов, группы кочевых племён, бродивших в кавказских степях между 900 и 200 годами до н.э.; совсем недавно они стали героями обширной выставки «Скифы: воины древней Сибири» в Британском музее.

Позднейшие изображения амазонок в греческом искусстве, как правило, склоняются к сексуализированной версии греческой женской одежды или мужских доспехов, и некоторые эксперты предполагают, что выбор скифского платья ранними художниками должен был экзотизировать амазонок. Впрочем, другие считают, что он указывает на то, что в основе образа мифических воительниц оказались реальные живые женщины – если точнее, скифские женщины.

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Блуждая и разбойничая по Европе и Азии, древние скифы оставили после себя сложные погребальные курганы, рассеянные по Кавказу от Чёрного моря до Китая. Когда их только открыли, считалось, что люди, погребённые с оружием, были мужчинами, в то время как тела с зеркалами и веретенами должны были быть женскими.

Достижения современного научного анализа открыли кое-что иное. Начав пользоваться биоархеологическими методами, к примеру, тестированием ДНК, учёные обнаружили, что скелеты, погребённые с луками, стрелами и другим оружием, с равной вероятностью могли оказаться биологически мужскими или женскими.

Разумеется, сами по себе скелеты ни в коем случае не могут рассказать всю историю, когда речь идёт о приписанном человеку поле или его гендерной идентичности: конечно же, существуют интерсекс-люди и в древней истории всегда существовали транс-идентичности. Но то, что более трети скифских скелетов в некоторых могилах определяются как скелеты женщин со множеством боевых шрамов, указывает на то, что воительницы повсеместно встречались среди устрашающих скифов.

Gold ornament depicting two Scythian archers. Photo by PHGCOM via Wikimedia Commons

Золотое украшение с изображением двух скифских лучников. Фото PHGCOM взято с Wikimedia Commons

«Представления об амазонках и их изображения были списаны с реальных воительниц – настоящих кочевых всадниц и лучниц евразийских степей, – рассказывает Broadly античница и эксперт по амазонкам Эдриенн Мэйор. – И теперь у нас есть доказательство этому: их кости».

Но какой была среднестатистическая жизнь скифской женщины? Возможно, один артефакт – серебряная миска, найденная на юго-востоке Казахстана, – принадлежит к немногочисленным свидетельствам существования скифской письменности. Другие эксперты считают, что у них не было письменного языка. Нам приходится выяснять правду по крупицам с помощью археологии и фантастических писаний наблюдателей вроде древних греков.

Большую часть того, что греки писали об амазонках, можно отметать сразу. Представление о полностью женских племенах, размножавшихся сексом с незнакомцами и убивавших своих младенцев мужского пола, больше похоже на параноидальную мужскую фантазию, чем на исторические факты. Представление о том, что амазонки отрезали себе одну грудь, чтобы лучше управляться с луком столь же смешно для любой женщины, которой удалось овладеть стрельбой из лука, ничего не сделав со своей грудью. (Не говоря уже о высокой смертности, без которой не обходилась бы столь радикальная процедура, учитывая возможности тогдашней медицины.)

На самом деле конкретно этот миф обязан своим происхождением попытке поздних греков объяснить этимологию их негреческого названия. Автор по имени Гелланик утверждал, что слово «мазон» похоже на «мастон», что означало «грудь», а приставка «а-» указывала на то, что у них её нет. Современные учёные считают, что это название произошло от имени легендарной черкесской царицы-воительницы Амезан.

A replica of Wounded Amazon, a sculpture by the Greek artist Phidias. Photo by Jean-Pol GRANDMONT via Wikimedia Commons

Копия «Раненой амазонки», статуи работы греческого скульптора Фидия. Фотограф – Жан-Поль ГРАНМОН; взято с Wikimedia Commons

Практически единственные надёжные сведения, которые можно почерпнуть из греческих источников и которые касаются конкретно скифов, заключаются в том, что во многих (но не всех) их племенах были воительницы, стрелявшие верхом вместе с мужчинами. Мэйор считает, что именно эта манера сражаться вместе с кочевым образом жизни и потребностью в искусных всадниках и заставила их включать женщин в воинские подразделения. Стрельба из лука устраняет преимущества в росте, охвате и силе, которыми большинство мужчин обладает перед женщинами в рукопашном бою, а так как их сообщества были невелики, во время нападений на них пригождались все.

Часто полагают, что вместе с мужчинами сражались только незамужние женщины и что брак знаменовал собой переход от статуса девы-воительницы к жизни, более близкой к западным представлениям о гендерных ролях в прошлом. Однако есть несколько могил, в которых рядом с воительницами были погребены дети, и в связи с найденными в могилах предметами представляется вероятным, что погребённые воительницы были их матерями.

Наши предположения о древних культурах слишком уж часто диктуются современными представлениями об универсальности гендерных ролей на разных стадиях культурного развития. Отношение к рассказам о женщинах, не вписывающихся в эти нормы (от женщины-короля Махи Рыжей Гривы из Ирландии до воительниц Скандинавии), как к вымыслу лишь из-за наших собственных основных предположений о том, чем в те времена занимались женщины, имеет долгую историю. Нас постоянно удивляют новые археологические свидетельства, говорящие об ином, – даже если соответствующая информация всегда находилась под носом, в древних текстах.

«Больше нельзя утверждать, будто амазонки были лишь вымышленными фигурами, которых должны были убивать мифические греческие герои; будто мифы об амазонках были выдуманы, чтобы не давать гречанкам восхищаться сильными женщинами; будто амазонки в греческом искусстве просто заменяли собой персидских мужчин; и будто в мире прошлого не было ничего, способного сформировать образы амазонок в литературе и искусстве или повлиять на них», – говорит Мэйор.

«Древние литературные, художественные и археологические свидетельства показывают, что мифы об амазонках не следует рассматривать с точки зрения мужского насилия над женщинами: в степях действительно существовали эгалитарные кочевые общества и этот образ жизни внушал грекам благоговение и восхищение».

Эта статья впервые появилась на VICE US.