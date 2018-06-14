В половине страны нет юридического определения согласия

В мае Швеция стала 10-й страной Европы, признавшей, что секс без согласия – это изнасилование. Новое законодательство, принятое большинством голосов в парламенте и вступающее в силу в июле, борцы за права женщин приветствовали как огромную победу.

«Самая большая ценность этого закона – нормативная, – заявила Newsweek Анна Блюс из Amnesty International, – он заставит общество осознать, что такое изнасилование, и, как мы надеемся, тем самым предотвратит изнасилования».

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Ранее прокурору для того, чтобы доказать факт изнасилования, нужно было представить доказательства того, что преступник применил силу, угрожал применить силу или воспользовался человеком в уязвимом положении. Теперь, согласно новому закону для того, чтобы действия сексуального характера считались законными, человеку нужно в явной форме согласиться на участие в них или заявить о своём желании иным способом. Как сказал шведский премьер-министр Стефан Лёфвен на прошлогодней пресс-конференции в поддержку изменения в законодательстве: «Это должно быть очевидно. Секс должен быть добровольным. Если он не доброволен, то он незаконен. Если вы не уверены, воздержитесь».

Изменения в шведском законодательстве об изнасилованиях – пример работы всемирного движения за принятие политики утвердительного согласия. У нас в США в настоящее время на рассмотрении находится несколько инициатив по реформе согласия на уровне штатов и городов; Калифорния – единственный штат, принявший законодательство о «да», то есть представлении о том, что согласие на участие в половом акте обе стороны должны давать сознательно, явно и добровольно, для территории университетов.

Но чем именно является согласие? В разных территориях страны на самом деле не наблюдается консенсуса по поводу того, что считать согласием. Более того, в половине штатов США (в том числе Миссисипи, Джорджии, Айдахо и Северной Каролине) вообще нет явного определения согласия в законодательстве.

«Кому-то кажется, что согласие – это когда никто не кричит и не плачет, – сказала Associated Press в декабре Эрин Мёрфи, профессор Юридической школы Нью-Йоркского университета. – Кому-то другому кажется, что согласие – это когда кто-то говорит: «Да, я хочу этим заняться». А между ними, конечно, находится огромный спектр поведения, как вербального, так и невербального, к которому прибегают люди для выражения желания или его отсутствия».

Например, в деле Брока Тёрнера (бывшего студента Стэнфорда, осуждённого за сексуальное насилие над женщиной за мусорным баком) его адвокаты попытались заявить, что жертва согласилась на секс с проникновением пальцами, несмотря на опьянение. «Я спросил её, нравится ли ей, – заявил в показаниях Тёрнер, – а она сказала: «ага». В Калифорнии согласие определяется как «положительное содействие действием или настроем на основании свободного волеизъявления»; законодательство также утверждает, что на способность человека давать согласие влияет опьянение. Тёрнер в итоге был осуждён по трём обвинениям в сексуальном насилии как за уголовные преступления (хотя при этом он получил мягкое наказание – в основном благодаря несогласованным законам о вынесении приговоров).

А вот в законодательстве Огайо, в отличие от Калифорнии, определения согласия нет. Более того, в последние годы подверглась критике архаичная лазейка в местных законах об изнасилованиях. Там женщина может на законных основаниях быть одурманена и подвергнуться сексуальному насилию со стороны собственного мужа при условии, что он не применяет силу и они формально не проживают раздельно. Иными словами, её лишают способности давать согласие, потому что она замужем за своим насильником.

«Весьма характерно, – сказала Мёрфи, – что важнейшая деталь, которую учитывают при попытках понять природу сексуального контакта, – это понятие согласия – даже не имеет универсального определения в нашем обществе».

Именно поэтому Американский институт права (ALI) несколько лет назад начал работу над обновлением законов о сексуальном насилии на уровне своего Модельного уголовного кодекса 1962 года, текст которого часто применяется законодательными органами штатов. Институт начал с создания юридического определения согласия применительно к уголовным разбирательствам. Это, объясняет Broadly заместительница директора ALIСтефани Миддлтон, даёт судье или присяжным лучшее представление о том, что делать на суде.

«Согласно старой редакции Модельного уголовного кодекса, – объясняет она, – согласие определялось так: если женщина – я говорю «женщина», так как [кодекс] подразумевал, что речь идёт о женщине, – не сопротивляется физически, то это рассматривается как дача согласия. Это одна из причин, по которым нам пришлось вернуться к нему [с целью обновления]».

Впрочем, как сообщает пост в блоге ALI, создание согласованного определения было «одним из самых спорных вопросов проекта». Изучив более новое законодательство штатов и различные судебные решения, члены института (среди которых есть судьи, адвокаты и учёные) в конце концов пришли к выводу в 2016 году, что согласие следует определять как «желание человека принять участие в конкретном акте сексуального проникновения или сексуального контакта», но стоит также обращать внимание на контекст и обстоятельства.

Интересно, что дискуссия действительно коснулась понятия утвердительного согласия, но некоторые члены института выразили опасения, что общество до этого ещё просто не дошло. «Очень многие наши участники подумали, что это просто чересчур и что непрактично ожидать от людей чёткого «да» или «нет» на каждом этапе, от поцелуев до петтинга или в каких-то других обстоятельствах, – говорит Миддлтон, – что люди просто так себя не ведут». Впрочем, она добавляет, что эта модель, по-видимому, действительно работает на территории университетов. (Согласно оценке одного исследователя, существуют мощные доказательства в пользу того, что с момента внедрения закона для калифорнийских студентов частота заявлений о сексуальном насилии на территории университетов увеличилась.)

Так как проект ещё продолжается, определение согласия от ALI ещё не принял ни один штат, говорит Миддлтон. «У нас ещё куча работы. Мы до сих пор работаем с кое-какими очень сложными проблемами, но мы очень хотим быть уверенными: мы не просто останемся с тем, что сейчас действует во [многих] штатах».

Она добавляет: «Есть штаты, в которых бытуют старомодные представления о согласии».

Более того, в прошлом году один член Сената Северной Каролины попытался раскритиковать лазейку в законах, согласно которой женщина не может взять обратно своё согласие во время секса, если изначально дала его, даже если её партнёр начинает прибегать к насилию. В этом штате «нет» в юриспруденции почти четыре десятилетия значило «нет» лишь в том случае, если человек произносит «нет» до занятия сексом. Верховный суд Северной Каролины в 1979 году постановил, что, если женщина соглашается на проникновение, а затем берёт согласие обратно, обвиняемого нельзя признать виновным в изнасиловании.

Эми Гай – жительница Северной Каролины, столкнувшаяся с этим законом лично. Когда её муж, проживающий отдельно, в 2016 году пришёл к ней пьяным домой, сообщила WRAL, она согласилась на секс с ним, но, когда он начал прибегать к насилию, стала умолять его остановиться. Из-за этого решения суда обвинения против него смягчили с изнасилования второй степени до нападения на женщину минимальной тяжести; он был приговорён к 10 месяцам тюрьмы.

Член Сената штата Джефф Джексон (чей законопроект уточнял, что человек, продолжающий заниматься сексом с кем-то после того, как партнёр взял своё согласие обратно, делает это против его воли и может получить соответствующее обвинение) рассказал Broadly в прошлом году, что впервые встретился с этой лазейкой, работая уголовным прокурором. Прокуратуре, в которой он работал, пришлось снять обвинение в изнасилование из-за подобных обстоятельств. «Мало кто из законодателей знает, что таково нынешнее состояние наших законов, – сказал тогда Джексон. – Когда я им об этом рассказываю, они очень удивляются».

Джексону, который сказал, что все законодатели, с которыми он говорил об этой лазейке, согласились с тем, что закон нужно изменить, это казалось достаточно простым решением. Учитывая все недавние подвижки в сторону изменения общественного мнения и культуры в вопросах сексуального насилия, можно было бы подумать, что право на отказ от согласия во время секса могли бы поддержать как республиканцы, так и демократы. И всё же, несмотря на внимание всей страны к устаревшему пониманию согласия в Северной Каролине, этот законопроект был провален при рассмотрении.

Эта статья впервые появилась на VICE US.